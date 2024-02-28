Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Групповой тур в Великом Новгороде

Повесть временных лет

5
3 отзыва
Окунитесь в древние легенды Великого Новгорода, позвоните в валдайские колокольчики, пройдите по древним улицам, посетите Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь и Старую Руссу с колоритными памятниками и курортными зонами. Интерактивные музеи, умиротворяющие пейзажи, теплый прием и дружная компания ждут вас!
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
26
янв
2
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9
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16
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даты

Что вас ожидает:

Оздоровление в «Старой Руссе»
Оздоровление в «Старой Руссе»
Прогуляетесь по парку и подышите ионизированным воздухом
Наследие Достоевского
Наследие Достоевского
Приоткроете окно в мир великого русского писателя и его творчество
Валдайские колокола
Валдайские колокола
Узнаете все о колокольном промысле и позвоните в знаменитые колокольчики
Дух православия
Дух православия
Отправитесь к святыням Новгородской земли и познакомитесь с архитектурой, историей и традициями
Теплый прием
Теплый прием
Познакомитесь с гостеприимством Новгорода и угоститесь сладостями

Программа тура по дням

1 день

Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00.

Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб).

Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей ДостоевскогоСтарая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского
2 день

Посещение Кремлёвского комплекса. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)

Завтрак в гостинице.

Посещение Кремлёвского комплекса - оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым – Владычный двор, Лихудов корпус XVIII в., Магдебургские врата XVII в., Часозвоня 1673 г., Софийская звонница XVI в., Древние колокола XVI-XVII вв., Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.

Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, где Вы увидите подлинные росписи того времени на центральном куполе. Святыня собора – древняя чудотворная икона Божий матери, Премудрость Божия, Тихвинская икона Божьей матери или Владычная (Грановитая) палата – одно из самых известных мест в Великом Новгороде.

Переход по пешеходному мосту на Торговую сторону города, знакомство с Ярославовым Дворищем и древним Торгом – комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв: Никольский собор, ц. Параскевы Пятницы, ц. Святого Георгия, ц. Жен Мироносец и «Белая аркада Гостиного двора» (2.5 часа). Свободное время

Посещение Кремлёвского комплекса. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)Посещение Кремлёвского комплекса. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)Посещение Кремлёвского комплекса. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)Посещение Кремлёвского комплекса. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)
3 день

Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал.

Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаПериод действия цены
Категория
ДвухместноеОдноместноеДоп. место
«АМАКС отель Россия» 3*
10.01-26.04.2024
Стандарт150001845614104
«Welcome inn» 3*10.01-26.04.2024Стандарт241922547222144
«Интурист» 3*10.01-26.04.2024Стандарт220162291219968
10.01-26.04.2024Комфорт2355227904
«Садко» 3*10.01-26.04.2024Стандарт220162291219968
10.01-26.04.2024Комфорт2444831448
«Волхов» 4*10.01-06.03.2024Стандарт230402547220864
10.01-06.03.2024Комфорт2572829568
«Волхов» 4*11.03-26.04.2024Стандарт239362598420864
11.03-26.04.2024Комфорт2636830080
«Береста Парк Отель» 4*10.01-31.03.2024Стандарт253442841622784
10.01-26.04.2024Бизнес--
«Бианки» 4*10.01.-26.04.2024Стандарт268543120622886

На ребёнка до 16 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.

Пакет питания: 3 обеда - 1650 руб. и 3 ужина - 1650 руб. Кроме ужинов в «Бианки» 4* и «Береста Парк Отель» 4*.

Варианты проживания

Welcome inn 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3

Интурист 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Садко 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Волхов 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Береста Парк Отель 4

2 ночи

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

АМАКС отель Россия 3

2 ночи

Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.

Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории, в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.

АМАКС отель Россия 3АМАКС отель Россия 3АМАКС отель Россия 3АМАКС отель Россия 3АМАКС отель Россия 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Музей «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб/чел
  • Обеды и ужины (3 обеда - 1650 руб. и 3 ужина - 1650 руб., ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 фев 2024
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
В
31 янв 2024
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
Ю
16 янв 2024
"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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