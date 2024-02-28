Повесть временных лет
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14.00.
Утреннее размещение по возможности.
Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб).
Посещение Кремлёвского комплекса. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)
Завтрак в гостинице.
Посещение Кремлёвского комплекса - оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым – Владычный двор, Лихудов корпус XVIII в., Магдебургские врата XVII в., Часозвоня 1673 г., Софийская звонница XVI в., Древние колокола XVI-XVII вв., Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.
Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, где Вы увидите подлинные росписи того времени на центральном куполе. Святыня собора – древняя чудотворная икона Божий матери, Премудрость Божия, Тихвинская икона Божьей матери или Владычная (Грановитая) палата – одно из самых известных мест в Великом Новгороде.
Переход по пешеходному мосту на Торговую сторону города, знакомство с Ярославовым Дворищем и древним Торгом – комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв: Никольский собор, ц. Параскевы Пятницы, ц. Святого Георгия, ц. Жен Мироносец и «Белая аркада Гостиного двора» (2.5 часа). Свободное время
Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Период действия цены
Категория
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|«АМАКС отель Россия» 3*
10.01-26.04.2024
|Стандарт
|15000
|18456
|14104
|«Welcome inn» 3*
|10.01-26.04.2024
|Стандарт
|24192
|25472
|22144
|«Интурист» 3*
|10.01-26.04.2024
|Стандарт
|22016
|22912
|19968
|10.01-26.04.2024
|Комфорт
|23552
|27904
|«Садко» 3*
|10.01-26.04.2024
|Стандарт
|22016
|22912
|19968
|10.01-26.04.2024
|Комфорт
|24448
|31448
|«Волхов» 4*
|10.01-06.03.2024
|Стандарт
|23040
|25472
|20864
|10.01-06.03.2024
|Комфорт
|25728
|29568
|«Волхов» 4*
|11.03-26.04.2024
|Стандарт
|23936
|25984
|20864
|11.03-26.04.2024
|Комфорт
|26368
|30080
|«Береста Парк Отель» 4*
|10.01-31.03.2024
|Стандарт
|25344
|28416
|22784
|10.01-26.04.2024
|Бизнес
|-
|-
|«Бианки» 4*
|10.01.-26.04.2024
|Стандарт
|26854
|31206
|22886
На ребёнка до 16 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.
Пакет питания: 3 обеда - 1650 руб. и 3 ужина - 1650 руб. Кроме ужинов в «Бианки» 4* и «Береста Парк Отель» 4*.
Варианты проживания
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
АМАКС отель Россия 3
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории, в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Музей «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб/чел
- Обеды и ужины (3 обеда - 1650 руб. и 3 ужина - 1650 руб., ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.