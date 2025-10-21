Идeя Это будет не просто экскурсия, а необычное погружение в прошлое. Сначала я покажу вам авторский видеоролик, который расскажет, как формировался город. А затем, во время автопешеходной прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории. Маршрут Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу короткометражный фильм об истории города, основанный на авторском материале. А затем на комфортабельном автомобиле мы проедем по основным историческим местам. Маршрут включает остановки с выходом в следующих локациях:

• место первых археологических раскопок • панорамный вид на кремль и Софийский собор • ансамбль Торговой стороны, в том числе:

церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете:.

церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете:.

— церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете: