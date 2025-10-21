Мои заказы

Великий Новгород - город, где оживает история

Уникальная возможность увидеть историю Великого Новгорода своими глазами. Погружение в прошлое через видео-гид и автопешеходную прогулку
Погружение в историю Великого Новгорода через авторский видеоролик и автопешеходную экскурсию. Уникальный шанс увидеть древние памятники и услышать истории о формировании города.

Маршрут включает посещение исторических мест, таких как кремль, Софийский собор и знаменитое новгородское вече. Прекрасная возможность для любителей истории и культуры насладиться богатым наследием Новгорода
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный видео-гид
  • 🚗 Комфортабельная прогулка
  • 🕰 Погружение в историю
  • 🏛 Знаменитые памятники
  • 📜 Исторические факты
  • 🌍 Международная роль Новгорода
Что можно увидеть

  • Кремль
  • Софийский собор
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Церковь Георгия Победоносца
  • Церковь Успения
  • Церковь Параскевы Пятницы
  • Николо-Дворищенский собор
  • Новгородское вече
  • Карта Ганзейского союза
  • Набережная Волхова

Описание экскурсии

Идeя Это будет не просто экскурсия, а необычное погружение в прошлое. Сначала я покажу вам авторский видеоролик, который расскажет, как формировался город. А затем, во время автопешеходной прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории. Маршрут Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу короткометражный фильм об истории города, основанный на авторском материале. А затем на комфортабельном автомобиле мы проедем по основным историческим местам. Маршрут включает остановки с выходом в следующих локациях:

• место первых археологических раскопок • панорамный вид на кремль и Софийский собор • ансамбль Торговой стороны, в том числе:

— церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете:
  • об истории города и его формировании;
  • о быте, жизни и уровне культуры древних новгородцев;
  • великом пути из Варяг в греки;
  • историю призвания Рюрика на великое княжение;
  • историю зарождения Российской государственности, история Кремля и Софийского собора;
  • о работе археологов и их открытия в Новгороде;
  • о Новгородской вечевой республике и многовековое пребывание заморских купцов ганзейского союза на Новгородской земле.

Ежедневно в интервале с 11:00 до 22:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билет на видео-гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 11:00 до 22:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 окт 2025
Уникальная экскурсия. Поначалу был видео экскурс в историю Великого Новгорода. Сколько нового и познавательного извлекли только из этого сорокаминутного ролика! Далее автомобильно-пешеходная экскурсия по самому городу. Как легко и просто
читать дальше

преподносил нам исторические факты Максим. Беседа старых знакомых, которые делятся своими знаниями. Настолько были очарованы, что заказали экскурсию по другим историческим местам. СПАСИБО, Максим! Развития и процветания Вашему делу! Рекомендуем начинать знакомство с городом с Максимом.

е
елена
13 окт 2025
Фильм, предваряющий экскурсию, очень познавательный, художественно высокого качества. Экскурсия великолепна по содержанию и изложению. Экскурсовод Даниил - с большой любовью к В. Новгороду поделся глубокими знаниями о его истории, вызвал желание еще приезжать в В. Новгород.
D
Denis
10 окт 2025
Планировали посетить одну обзорную экскурсию по Новгороду. В итоге оказались настолько впечатлены, что сразу заказали вторую экскурсию на этот же день по Кремлю. Очень интересная подача материала. Спасибо большое Максиму и Даниилу. Отдельная благодарность за познавательный зрелищный фильм, который был показан перед началом экскурсии.
С
Светлана
7 окт 2025
Л
Любовь
2 окт 2025
Очень понравилась экскурсия,все интерестно и позновательно! Рекомендую))
Д
Дмитрий
22 сен 2025
Даниил — прекрасный экскурсовод! С такой харизмой слушать исторические факты одно удовольствие! И видно, что человек действительно любит то, что делает. Обязательно приду ещё. Спасибо Вам большое!
П
Паулина
18 сен 2025
Всё прошло чётко по времени, нас встретили в удобном месте. Это однозначно была одна из лучших экскурсий! Получили колоссальное удовольствие от того, что сначала смотрели на объекты в фильме, а потом вживую! Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом. Даниилу и его отцу Максиму огромная благодарность и процветания такого важного дела!!!)
И
Ирина
30 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Начало - авторский фильм, направленный на знакомство с историей города, бытом горожан. Яркие иллюстрации, исторические фотографии. Сразу понимаешь, что оказалась в городе где уже 10 веков народ пишет,
читать дальше

читает, строит и торгует. Дальнейшая экскурсия по городу дает представление о расположении древних границ города, главных мест в жизни горожан. Башни к церкви сначала чужие и неизвестные становятся добрыми знакомыми, практически друзьями. Очень позитивный подход к подаче сухого исторического материала. После рассказа экскурсовода Даниила древний город "ожил" перед глазами. Всем желающим советую обязательно начать знакомство с Великим Новгородом с этой экскурсии. После неё вы уже будете свободно ориентироваться в историческом центре города во время самостоятельного осмотра и пересмотра достопримечательностей.

И
Иван
29 авг 2025
Хочу поблагодарить Даниила за интереснейшую и не банальную экскурсию по Великому Новгороду! Очень удачный и комфортный формат, подойдет детям (!), увлекательная беседа, факты и события из истории города, о которых
читать дальше

мы раньше не знали. Восхищает, когда человек с такой любовью относится к своему городу и своему делу!!! Это не может не вдохновить изучить историю еще глубже.
У меня вызывает чувство глубокого уважения то, с каким трепетом Даниил относится к важности появления и развития города Великого Новгорода, хоть сейчас он и кажется нам маленьким и провинциальным.
Очень приятный и талантливый парень, надеюсь, что его ждёт большое будущее!
От всей души желаю Даниилу успехов, процветания и как можно больше восхищенных клиентов!

Т
Татьяна
2 мая 2025
Были на майские праздники в Великом Новгороде. Вечером, после осмотра Кремля и церквей посетили видео-путешествие по древнему Новгороду. Узнали много интересного. Необычный формат, увлекающий фильм, гостеприимные Даниил и Максим. Это,
читать дальше

кстати, семейный бизнес - отец экскурсовод и сын журналист, создали вдохновляющий проект. После просмотра мы вышли в приподнятом настроении и чувствовали гордость и радость, прикоснувшись к истории не только Великого Новгорода, но и становлению нашего государства. Большая благодарность за труд и усилия, уважение и интерес к своей земле. Желаем вам дальнейшего развития и процветания.

И
Ирина
20 апр 2025
Хочу поделиться своим восторгом и выразить благодарность Максиму и Даниилу за увлекательную экскурсию по истории Новгорода! Мы были поражены тем, насколько глубока и увлекательна история этого города. Во время просмотра
читать дальше

фильма мы узнали о первых поселенцах, призвании Рюрика, значении Новгородской Вечевой республики и многом другом. Видео-путешествие в древность - это настоящая находка для каждого приезжающего в город туриста. Мы искренне желаем Вам успехов и очень рады, что смогли посетить этот новый, но поистине интересный, а самое главное качественный продукт! Это действительно впечатляет! ❤️

