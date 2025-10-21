Погружение в историю Великого Новгорода через авторский видеоролик и автопешеходную экскурсию. Уникальный шанс увидеть древние памятники и услышать истории о формировании города.
Маршрут включает посещение исторических мест, таких как кремль, Софийский собор и знаменитое новгородское вече. Прекрасная возможность для любителей истории и культуры насладиться богатым наследием Новгорода
Маршрут включает посещение исторических мест, таких как кремль, Софийский собор и знаменитое новгородское вече. Прекрасная возможность для любителей истории и культуры насладиться богатым наследием Новгорода
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный видео-гид
- 🚗 Комфортабельная прогулка
- 🕰 Погружение в историю
- 🏛 Знаменитые памятники
- 📜 Исторические факты
- 🌍 Международная роль Новгорода
Что можно увидеть
- Кремль
- Софийский собор
- Церковь Иоанна Предтечи
- Церковь Георгия Победоносца
- Церковь Успения
- Церковь Параскевы Пятницы
- Николо-Дворищенский собор
- Новгородское вече
- Карта Ганзейского союза
- Набережная Волхова
Описание экскурсии
Идeя Это будет не просто экскурсия, а необычное погружение в прошлое. Сначала я покажу вам авторский видеоролик, который расскажет, как формировался город. А затем, во время автопешеходной прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории. Маршрут Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу короткометражный фильм об истории города, основанный на авторском материале. А затем на комфортабельном автомобиле мы проедем по основным историческим местам. Маршрут включает остановки с выходом в следующих локациях:
• место первых археологических раскопок • панорамный вид на кремль и Софийский собор • ансамбль Торговой стороны, в том числе:
церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете:.
церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете:.
— церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу —церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор • место проведения легендарного новгородского вече • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье • набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси Темы В ходе видео-экскурсии вы узнаете:
- об истории города и его формировании;
- о быте, жизни и уровне культуры древних новгородцев;
- великом пути из Варяг в греки;
- историю призвания Рюрика на великое княжение;
- историю зарождения Российской государственности, история Кремля и Софийского собора;
- о работе археологов и их открытия в Новгороде;
- о Новгородской вечевой республике и многовековое пребывание заморских купцов ганзейского союза на Новгородской земле.
Ежедневно в интервале с 11:00 до 22:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на видео-гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 11:00 до 22:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 окт 2025
Уникальная экскурсия. Поначалу был видео экскурс в историю Великого Новгорода. Сколько нового и познавательного извлекли только из этого сорокаминутного ролика! Далее автомобильно-пешеходная экскурсия по самому городу. Как легко и просто
е
елена
13 окт 2025
Фильм, предваряющий экскурсию, очень познавательный, художественно высокого качества. Экскурсия великолепна по содержанию и изложению. Экскурсовод Даниил - с большой любовью к В. Новгороду поделся глубокими знаниями о его истории, вызвал желание еще приезжать в В. Новгород.
D
Denis
10 окт 2025
Планировали посетить одну обзорную экскурсию по Новгороду. В итоге оказались настолько впечатлены, что сразу заказали вторую экскурсию на этот же день по Кремлю. Очень интересная подача материала. Спасибо большое Максиму и Даниилу. Отдельная благодарность за познавательный зрелищный фильм, который был показан перед началом экскурсии.
С
Светлана
7 окт 2025
Л
Любовь
2 окт 2025
Очень понравилась экскурсия,все интерестно и позновательно! Рекомендую))
Д
Дмитрий
22 сен 2025
Даниил — прекрасный экскурсовод! С такой харизмой слушать исторические факты одно удовольствие! И видно, что человек действительно любит то, что делает. Обязательно приду ещё. Спасибо Вам большое!
П
Паулина
18 сен 2025
Всё прошло чётко по времени, нас встретили в удобном месте. Это однозначно была одна из лучших экскурсий! Получили колоссальное удовольствие от того, что сначала смотрели на объекты в фильме, а потом вживую! Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом. Даниилу и его отцу Максиму огромная благодарность и процветания такого важного дела!!!)
И
Ирина
30 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Начало - авторский фильм, направленный на знакомство с историей города, бытом горожан. Яркие иллюстрации, исторические фотографии. Сразу понимаешь, что оказалась в городе где уже 10 веков народ пишет,
И
Иван
29 авг 2025
Хочу поблагодарить Даниила за интереснейшую и не банальную экскурсию по Великому Новгороду! Очень удачный и комфортный формат, подойдет детям (!), увлекательная беседа, факты и события из истории города, о которых
Т
Татьяна
2 мая 2025
Были на майские праздники в Великом Новгороде. Вечером, после осмотра Кремля и церквей посетили видео-путешествие по древнему Новгороду. Узнали много интересного. Необычный формат, увлекающий фильм, гостеприимные Даниил и Максим. Это,
И
Ирина
20 апр 2025
Хочу поделиться своим восторгом и выразить благодарность Максиму и Даниилу за увлекательную экскурсию по истории Новгорода! Мы были поражены тем, насколько глубока и увлекательна история этого города. Во время просмотра
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 12:00
15 ноя в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:30
4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.