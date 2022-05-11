Что вас ожидает

Главные символы города

Вы оцените мощные оборонительные стены новгородской крепости. Затем отправитесь исследовать территорию Кремля: рассмотрите величественный памятник Тысячелетие России, олицетворяющий историю страны, и знаменитый Софийский собор. «Где Святая София, там и Новгород!» — восклицали средневековые жители. А также мы посетим Владычный двор, где вы увидите Грановитую палату в готическом стиле.

Торговая сторона

Мы пройдем по мосту через Волхов и окажемся в месте, где раньше находились княжеский двор и Торг. Я покажу вам дошедшие до нас памятники архитектуры XII-XVII веков: Никольский собор и храм Параскевы Пятницы. Раскрою, почему в городе так много церквей и кто был их заказчиком, чем похожи крепости Новгорода и Москвы, где собиралось легендарное вече и что обсуждали его участники.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.