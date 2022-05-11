Здравствуй, Великий Новгород

Главные достопримечательности, история и культура города на групповой обзорной экскурсии

Групповая
Приглашаю вместе прикоснуться к прошлому и настоящему Великого Новгорода! Вы посетите Кремль, полюбуетесь старинным Софийским собором, побываете на Владычном дворе и увидите редкий для России образец готической архитектуры.

А еще погуляете по Торговой стороне и узнаете о средневековых предпринимателях.
Здравствуй, Великий Новгород
Здравствуй, Великий Новгород
Здравствуй, Великий Новгород
Здравствуй, Великий Новгород
Здравствуй, Великий Новгород
Здравствуй, Великий Новгород
Здравствуй, Великий Новгород
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные символы города

Вы оцените мощные оборонительные стены новгородской крепости. Затем отправитесь исследовать территорию Кремля: рассмотрите величественный памятник Тысячелетие России, олицетворяющий историю страны, и знаменитый Софийский собор. «Где Святая София, там и Новгород!» — восклицали средневековые жители. А также мы посетим Владычный двор, где вы увидите Грановитую палату в готическом стиле.

Торговая сторона

Мы пройдем по мосту через Волхов и окажемся в месте, где раньше находились княжеский двор и Торг. Я покажу вам дошедшие до нас памятники архитектуры XII-XVII веков: Никольский собор и храм Параскевы Пятницы. Раскрою, почему в городе так много церквей и кто был их заказчиком, чем похожи крепости Новгорода и Москвы, где собиралось легендарное вече и что обсуждали его участники.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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