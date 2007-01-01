Живописный уикэнд по заповедным местам Новгородчины с возможностью прикоснуться к животворящей силе православия и увидеть древние памятники. Создать звон колокольный и попробовать сладкие Валдайские баранки.

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