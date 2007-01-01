Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь
Музей колоколов
Обзорная по Валдаю
Что вас ожидает. День первый:
Двухчасовая часовая пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, Ганзейский фонтан ⛲ — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Панорама города с пешеходного моста. Фото пауза. Детинец — «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор — самый древний храм России, памятник «Тысячелетие России».
В подарок — входной билет 🎫 в музей 🖼 на выбор: «История 📖 Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние, мировые шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
Что вас ожидает. День второй:
Выездная программа на Валдай, небольшой древний город 🏙️ на тракте Москва — Новгород 🏙️ (150 км), информация во время пути. Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера.
Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
+Что входит
проживание в гостинице
1 завтрак
услуги гида
экскурсионное обслуживание
входные билеты
трансфер ж/д — отель — ж/д
дегустация
комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура.
–Что не входит
дополнительный завтрак
организация обеда в кафе города — 400 руб.
дополнительные экскурсии (по желанию)
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, ж/д вокзал
Экскурсия проводится Ближайшая дата: 24. 04
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.