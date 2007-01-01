Живой музей и заповедный Край озёр

Волхва
Волхва – Гид из Великого Новгорода
Живописный уикэнд по заповедным местам Новгородчины с возможностью прикоснуться к животворящей силе православия и увидеть древние памятники.

Создать звон колокольный и попробовать сладкие Валдайские баранки.
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Экскурсия

9 800 ₽ за человека

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Живой музей и заповедный Край озёр
Живой музей и заповедный Край озёр

Что вы увидите

  • Кремль
  • Софийская и Торговая сторона
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Ганзейский фонтан
  • Софийский собор
  • Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь
  • Музей колоколов
  • Обзорная по Валдаю

Что вас ожидает. День первый:

  • Двухчасовая часовая пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, Ганзейский фонтан ⛲ — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Панорама города с пешеходного моста. Фото пауза. Детинец — «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор — самый древний храм России, памятник «Тысячелетие России».
  • В подарок — входной билет 🎫 в музей 🖼 на выбор: «История 📖 Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние, мировые шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

Что вас ожидает. День второй:

  • Выездная программа на Валдай, небольшой древний город 🏙️ на тракте Москва — Новгород 🏙️ (150 км), информация во время пути. Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера.
  • Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
+Что входит
  • проживание в гостинице
  • 1 завтрак
  • услуги гида
  • экскурсионное обслуживание
  • входные билеты
  • трансфер ж/д — отель — ж/д
  • дегустация
  • комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура.
Что не входит
  • дополнительный завтрак
  • организация обеда в кафе города — 400 руб.
  • дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, ж/д вокзал
Живой музей и заповедный Край озёр
Живой музей и заповедный Край озёр
Живой музей и заповедный Край озёр
Живой музей и заповедный Край озёр

Экскурсия проводится Ближайшая дата: 24. 04

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Волхва
Волхва
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