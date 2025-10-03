Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского и Псковского музеев»
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского объединенного музея-заповедника и Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника»
