Две столицы древней руси
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Валдай. Посещение Музея колоколов
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в Великий Новгород.
Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя
Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
(Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества,; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Старая Ладога. Посещение Успенского монастыря или Никольского мужского монастыря
Экскурсия в Старую Ладогу (193 км).
Может быть первую столицу Древней Руси. Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.
Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги. Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.
Посещение Успенского монастыря.
Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I. Тем не менее, о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки. Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи. Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.
Или Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости. Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом.
Самостоятельный осмотр монастыря.
Вечером прибытие в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Категория
|Двухместное
|Одноместное
|3-й взрослый на доп. месте
|«Welcome inn» 3*
|Стандарт
|23616
|25665
|20545
|«Интурист» 3*
|Стандарт
|22464
|23744
|19136
|Комфорт
|23800
|29700
|«Садко» 3*
|Стандарт
|21440
|22208
|19136
|Комфорт
|23100
|29600
|«Волхов» 4*
|Стандарт
|26432
|28224
|21056
|Комфорт
|27600
|31100
|«Береста Парк Отель» 4*
|Стандарт
|30528
|38848
|21952
|Бизнес
|31500
|40200
|«Бианки» 4*
|Стандарт
|34598
|43302
|21798
На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.
Пакет питания: 3 обеда - 1650 руб. и 3 ужина - 1650 руб. Кроме ужинов в «Бианки» 4* и «Береста Парк Отель» 4*.
Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.
Варианты проживания
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
- Что не входит
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды и ужины (3 обеда - 1650 руб. и 3 ужина - 1650 руб., ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
- Какая стоимость обедов и ужинов?
Гостиница Обеды (3 обеда) Ужины (3 ужина в отеле) «Welcome inn» 3* 1 650 1 650 «Интурист» 3* 1 650 1 650 «Садко» 3* 1 650 1 650 «Волхов» 4* 1 650 1 650 «Береста Парк Отель» 4* 1 650 - «Бианки» 4* 1 650 -
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.