Туры по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 6 туров в категории «История и культура» в Великом Новгороде, цены от 11 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
1 день 8 часов
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
Расписание: Суббота в 06:20
11 800 за человека
Самые русские города (2 дня)
1 день 8 часов
Самые русские города (2 дня)
Расписание: Суббота в 06:20
15 100 за человека
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
1 день 8 часов
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
Расписание: Суббота в 06:20
15 900 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
2 дня 8 часов
Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
Расписание: Пятница в 06:20
22 900 за человека
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
2 дня 8 часов
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
Расписание: Пятница в 06:20
25 800 за человека
Крепости Северо-Запада (3 дня)
2 дня 8 часов
Крепости Северо-Запада (3 дня)
Расписание: Пятница в 06:20
20 550 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «История и культура»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
  2. Самые русские города (2 дня)
  3. Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
  4. Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
  5. Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "История и культура" можно забронировать 6 авторских туров от 11 800 до 25 800.
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