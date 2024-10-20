1 день 8 часов
Расписание: Суббота в 06:20
11 800₽ за человека
1 день 8 часов
Расписание: Суббота в 06:20
15 100₽ за человека
1 день 8 часов
Расписание: Суббота в 06:20
15 900₽ за человека
2 дня 8 часов
Расписание: Пятница в 06:20
22 900₽ за человека
2 дня 8 часов
Расписание: Пятница в 06:20
25 800₽ за человека
2 дня 8 часов
Расписание: Пятница в 06:20
20 550₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «История и культура»
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