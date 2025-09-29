Новые вкусные открытия в эко-гастрономическом путешествии по малоизведанным местам в древнюю столицу, место призвания летописного
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату бронировать заранее.
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.
Сбор от гостиниц города:
- 10:30 гостиница «Садко» 3*;
- 10:45 гостиница «Интурист» 3*;
- 11:00 гостиница «Волхов» 4*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия.
Детинец – каменная летопись Великого Новгорода. Кремль – стены и 9 сохранившихся башен.
Памятник 1000-летию России.
Собор святой Софии премудрости божьей, 1045-1050 гг. – самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно).
Софийская звонница (без захода).
Переход с Софийской стороны на Торговую.
Узнаете, как выглядел в прошлом Древний торг и Ярославово дворище.
Ганзейский фонтан – символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с «Новгородочкой».
Прогулка по тихим улицам старого города с сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков.
В ходе экскурсии Вы увидите остатки каменной крепостной стены XIV века и всемирно известный храм Спаса на Ильине (без захода), пройдёте по красивой пешеходной улице – «новгородскому Арбату».
14:00 Обед в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок композитора С. В. Рахманинова).
Свободное время в центре города.
Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
Валдай
Завтрак в отеле.
Сбор от гостиниц города:
- 8:00 гостиница «Волхов» 4*;
- 8:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 8:30 гостиница «Садко» 3*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
8:40 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км). Путевая экскурсия.
На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее А. С. Пушкина, А. Н. Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?
10:40 Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Святого озера.
Богатейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Рекомендуем взять с собой дамам платки, чтобы покрыть голову.
Свободное время на территории монастыря.
13:00 Выезд в «Староверческое подворье» в д. Лякова.
Большая часть жителей в Лякова – «люди веря старого толка». Они не только хранят традиции и заветы предков, но и стараются рассказать о них путешественникам.
14:00 «К потомкам старой веры» – интерактивная экскурсия в клубе-музее «Староверческое подворье» и веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами погружает в древнюю допетровскую Русь, домашний уют и подлинные интерьеры старообрядческого быта усиливают достоверность.
Каждый может выбрать занятие по душе: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье и сделать своими руками куклу-оберег.
Гостей угостят взваром из здешних трав.
С каждой минутой мы все больше погружаемся в прошлое, слушая духовные стихи и задорные народные песни, рассказы о древних обрядах и народных играх, о традиционной кухне староверов.
Обед у староверов.
Серые наваристые щи со сметаной и хреном или грибной суп на выбор, картошка по-деревенски с грибами – ароматные блюда из жаркой русской печи с солеными огурчиками, салом и капусткой, травяной чай с пирогами, сканцы с начинкой.
А еще гуща по старинному рецепту. Все блюда можно попробовать, а после обеда купить фермерские экологически чистые продукты: куриное или перепелиное яйцо, мёд, сушеные яблоки, квашенную капусту, консервированные огурцы.
16:00 Отъезд в В. Новгород.
~17:00 Прибытие в В. Новгород.
Свободное время.
Экскурсия "К звёздам синих куполов". "Витославлицы". Экскурсия на сыроварню "Юрьевское подворье"
Завтрак в отеле.
Внимание: 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для туристов, убывающих на Московском поезде).
Сбор от гостиниц города:
- 10:30 гостиница «Волхов» 4*;
- 10:45 гостиница «Интурист» 3*;
- 11:00 гостиница «Садко» 3*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:00 4-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов».
В ходе обзорной экскурсии по городу Вы познакомитесь с Антониевым монастырём — памятником древнего Новгородского зодчества XII–XVII вв., крупнейшим духовным центром XVIII столетия, Покровским Звериным и Свято-Духовым монастырём.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. (заход самостоятельно).
12:30 Экскурсия в чудесную деревню «Витославлицы» – узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков.
13:30 Посещение единственного сохранившегося усадебного дома графини А. А. Орловой-Чесменской.
14:30 Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье».
Сможете попробовать продукты собственного производства.
Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав.
Возможность приобрести продукты из натурального состава по старинным рецептам по ценам производителя.
Экскурсия на сыроварню «Юрьевское подворье», во время которой Вы узнаете, как и из чего делают превосходный сыр, научитесь распознавать различные сорта сыра и определять его качество, увидите весь цикл приготовления через специальное смотровое окно, узнаете об истории и особенностях отечественного сыроделия, поучаствуете в дегустации и станете настоящим сырным сомелье!
15:30 Обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».
Салат с Ильменьским судаком горячего копчения, серые наваристые щи со сметаной, ароматная тушёная свинина с толчёным картофелем, хлеб ремесленный подворский, горячий сбитень с пряником.
16:30 Отъезд в центр города. Желающие остаться могут вернуться на городском транспорте №7, №7а (остановка у МДЗ «Витославлицы»).
Свободное время в центре города.
Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву:
- 20:20 гостиница «Садко» 3*;
- 20:30 гостиница «Интурист» 3*;
- 20:40 гостиница «Волхов» 4*.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Размещение
|½ DBL
|SNG
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG/доп. место
|Садко 3* завтрак швед. стол
|22900
|24500
|21100
|2300 /2900 /1600
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|24400
|30400
|20100
|2850 /5100 /1200
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|30400
|32500
|24500
|5200 /6000 /2500
|Бианки 4* завтрак швед. стол
|37500
|51700
|25100
|7600 /12800 /2900
Скидка на ребенка до 14 лет при любом размещении – 1000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница Интурист
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Отель Бианки
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака
- 3 обеда
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Карта гостя (единая электронная карта для туристов, дающая право на бесплатное посещение музеев и экскурсий, а также включающая выгодные предложения и скидки)
- Транспортное обслуживание на автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Раннее заселение в гостиницу
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, детям до 14 лет скидка – 1000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок и время начала экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
