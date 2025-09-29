2 день

Валдай

Завтрак в отеле.

Сбор от гостиниц города:

8:00 гостиница «Волхов» 4*;

8:15 гостиница «Интурист» 3*;

8:30 гостиница «Садко» 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

8:40 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км). Путевая экскурсия.

На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее А. С. Пушкина, А. Н. Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?

10:40 Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Святого озера.

Богатейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

Рекомендуем взять с собой дамам платки, чтобы покрыть голову.

Свободное время на территории монастыря.

13:00 Выезд в «Староверческое подворье» в д. Лякова.

Большая часть жителей в Лякова – «люди веря старого толка». Они не только хранят традиции и заветы предков, но и стараются рассказать о них путешественникам.

14:00 «К потомкам старой веры» – интерактивная экскурсия в клубе-музее «Староверческое подворье» и веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами погружает в древнюю допетровскую Русь, домашний уют и подлинные интерьеры старообрядческого быта усиливают достоверность.

Каждый может выбрать занятие по душе: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье и сделать своими руками куклу-оберег.

Гостей угостят взваром из здешних трав.

С каждой минутой мы все больше погружаемся в прошлое, слушая духовные стихи и задорные народные песни, рассказы о древних обрядах и народных играх, о традиционной кухне староверов.

Обед у староверов.

Серые наваристые щи со сметаной и хреном или грибной суп на выбор, картошка по-деревенски с грибами – ароматные блюда из жаркой русской печи с солеными огурчиками, салом и капусткой, травяной чай с пирогами, сканцы с начинкой.

А еще гуща по старинному рецепту. Все блюда можно попробовать, а после обеда купить фермерские экологически чистые продукты: куриное или перепелиное яйцо, мёд, сушеные яблоки, квашенную капусту, консервированные огурцы.

16:00 Отъезд в В. Новгород.

~17:00 Прибытие в В. Новгород.

Свободное время.

