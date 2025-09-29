Мои заказы

История со вкусом. Великий Новгород - Валдай - Крестцы

Великий Новгород – это не только хранитель древних памятников, но и сокровищница старинных рецептов русской кухни.

Новые вкусные открытия в эко-гастрономическом путешествии по малоизведанным местам в древнюю столицу, место призвания летописного
Рюрика и зарождения российской государственности. Побываете в Свято-Юрьевом монастыре, чудесной деревне «Витославлицы», погостите у староверов в д. Лякова и заедете в край святых озёр.

Приятным бонусом будет возможность бесплатного посещения более чем 55 музеев и скидки во многих кафе, ресторанах и на культурные мероприятия города.

4.7
3 отзыва
История со вкусом. Великий Новгород - Валдай - Крестцы
История со вкусом. Великий Новгород - Валдай - Крестцы
История со вкусом. Великий Новгород - Валдай - Крестцы
Ближайшие даты:
21
мая18
июн16
июл13
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату бронировать заранее.

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.

Сбор от гостиниц города:

  • 10:30 гостиница «Садко» 3*;
  • 10:45 гостиница «Интурист» 3*;
  • 11:00 гостиница «Волхов» 4*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия.

Детинец – каменная летопись Великого Новгорода. Кремль – стены и 9 сохранившихся башен.

Памятник 1000-летию России.

Собор святой Софии премудрости божьей, 1045-1050 гг. – самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно).

Софийская звонница (без захода).

Переход с Софийской стороны на Торговую.

Узнаете, как выглядел в прошлом Древний торг и Ярославово дворище.

Ганзейский фонтан – символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с «Новгородочкой».

Прогулка по тихим улицам старого города с сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков.

В ходе экскурсии Вы увидите остатки каменной крепостной стены XIV века и всемирно известный храм Спаса на Ильине (без захода), пройдёте по красивой пешеходной улице – «новгородскому Арбату».

14:00 Обед в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок композитора С. В. Рахманинова).

Свободное время в центре города.

Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Валдай

Завтрак в отеле.

Сбор от гостиниц города:

  • 8:00 гостиница «Волхов» 4*;
  • 8:15 гостиница «Интурист» 3*;
  • 8:30 гостиница «Садко» 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

8:40 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км). Путевая экскурсия.

На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее А. С. Пушкина, А. Н. Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?

10:40 Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Святого озера.

Богатейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

Рекомендуем взять с собой дамам платки, чтобы покрыть голову.

Свободное время на территории монастыря.

13:00 Выезд в «Староверческое подворье» в д. Лякова.

Большая часть жителей в Лякова – «люди веря старого толка». Они не только хранят традиции и заветы предков, но и стараются рассказать о них путешественникам.

14:00 «К потомкам старой веры» – интерактивная экскурсия в клубе-музее «Староверческое подворье» и веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами погружает в древнюю допетровскую Русь, домашний уют и подлинные интерьеры старообрядческого быта усиливают достоверность.

Каждый может выбрать занятие по душе: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье и сделать своими руками куклу-оберег.

Гостей угостят взваром из здешних трав.

С каждой минутой мы все больше погружаемся в прошлое, слушая духовные стихи и задорные народные песни, рассказы о древних обрядах и народных играх, о традиционной кухне староверов.

Обед у староверов.

Серые наваристые щи со сметаной и хреном или грибной суп на выбор, картошка по-деревенски с грибами – ароматные блюда из жаркой русской печи с солеными огурчиками, салом и капусткой, травяной чай с пирогами, сканцы с начинкой.

А еще гуща по старинному рецепту. Все блюда можно попробовать, а после обеда купить фермерские экологически чистые продукты: куриное или перепелиное яйцо, мёд, сушеные яблоки, квашенную капусту, консервированные огурцы.

16:00 Отъезд в В. Новгород.

~17:00 Прибытие в В. Новгород.

Свободное время.

Валдай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия "К звёздам синих куполов". "Витославлицы". Экскурсия на сыроварню "Юрьевское подворье"

Завтрак в отеле.

Внимание: 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для туристов, убывающих на Московском поезде).

Сбор от гостиниц города:

  • 10:30 гостиница «Волхов» 4*;
  • 10:45 гостиница «Интурист» 3*;
  • 11:00 гостиница «Садко» 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:00 4-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов».

В ходе обзорной экскурсии по городу Вы познакомитесь с Антониевым монастырём — памятником древнего Новгородского зодчества XII–XVII вв., крупнейшим духовным центром XVIII столетия, Покровским Звериным и Свято-Духовым монастырём.

Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. (заход самостоятельно).

12:30 Экскурсия в чудесную деревню «Витославлицы» – узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.

Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков.

13:30 Посещение единственного сохранившегося усадебного дома графини А. А. Орловой-Чесменской.

14:30 Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье».

Сможете попробовать продукты собственного производства.

Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав.

Возможность приобрести продукты из натурального состава по старинным рецептам по ценам производителя.

Экскурсия на сыроварню «Юрьевское подворье», во время которой Вы узнаете, как и из чего делают превосходный сыр, научитесь распознавать различные сорта сыра и определять его качество, увидите весь цикл приготовления через специальное смотровое окно, узнаете об истории и особенностях отечественного сыроделия, поучаствуете в дегустации и станете настоящим сырным сомелье!

15:30 Обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».

Салат с Ильменьским судаком горячего копчения, серые наваристые щи со сметаной, ароматная тушёная свинина с толчёным картофелем, хлеб ремесленный подворский, горячий сбитень с пряником.

16:30 Отъезд в центр города. Желающие остаться могут вернуться на городском транспорте №7, №7а (остановка у МДЗ «Витославлицы»).

Свободное время в центре города.

Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву:

  • 20:20 гостиница «Садко» 3*;
  • 20:30 гостиница «Интурист» 3*;
  • 20:40 гостиница «Волхов» 4*.
Экскурсия "К звёздам синих куполов". "Витославлицы". Экскурсия на сыроварню "Юрьевское подворье"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Размещение½ DBLSNGДоп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)

Доп. сутки проживание

½ DBL/ SNG/доп. место

Садко 3* завтрак швед. стол22900 24500 21100 2300 /2900 /1600
Интурист 3* завтрак швед. стол24400 30400 20100 2850 /5100 /1200
Волхов 4* завтрак швед. стол30400 32500 24500 5200 /6000 /2500
Бианки 4* завтрак швед. стол37500 51700 25100 7600 /12800 /2900

Скидка на ребенка до 14 лет при любом размещении – 1000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Интурист

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Гостиница Интурист
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Бианки

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Отель Бианки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака
  • 3 обеда
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Карта гостя (единая электронная карта для туристов, дающая право на бесплатное посещение музеев и экскурсий, а также включающая выгодные предложения и скидки)
  • Транспортное обслуживание на автоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, детям до 14 лет скидка – 1000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок и время начала экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
Елена
29 сен 2025
В путешествие ездил мой дедушка. Ему понравилось, гостиницу очень хвалил, наполненность экскурсионной программы. Сказал, что тяжеловаты были переезды на автобусе и не очень понятно было с посадкой по местам. А
читать дальше

так впечатления положительные.
Со своей стороны могу сказать, что очень удобно оказалось приобретать путевки через данный сервис. Мне помогли подобрать необходимый тур и быстро все оформили. Спасибо, обязательно к вам еще обратимся!

И
Ирина
26 авг 2025
Всем большое спасибо!
Всё очень понравилось.
Всем большое спасибо!
Н
Наталья
7 авг 2025
Экскурсоводы везде профессионалы. После из рассказов хочется читать книги, чтобы узнать ещё больше. Итог. Замечательная историческая экскурсия.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

