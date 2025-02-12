Три жемчужины Новгородчины на праздники. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай

Три жемчужины Новгородчины на праздники
Приглашаем вас в тур по самым живописным местам Новгородчины, посетив сразу три города! Вас ждет интерактивная экскурсия по Новгородскому кремлю, город-здравница Ф. М. Достоевского, известный как солонка Руси и звонкий Валдай – город колокольчиков на государевой дороге с посещением фабрики ёлочных игрушек «Рождество».
5
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины на праздники. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Три жемчужины Новгородчины на праздники. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Три жемчужины Новгородчины на праздники. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Ближайшие даты:
2
янв4
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

06:24 (МСК)/10:26 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля или за доп. плату, расч. час 14.00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.

11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.

3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.

Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город».

Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

Софийская сторона.

Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля.

Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.

Грановитая (владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Обед в центре города. Доп. плата 800 руб. /чел. Только по предварительному бронированию.

15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города.

Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Свободное время.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Старая Русса

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

08:00-08:30 Сбор по гостиницам города.

Отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути «Из варяг в греки» (100 км), информация по дороге.

Обзорная экскурсия по городу.

Старая Русса – один из древнейших русских городов.

Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.), церковь Мины (XIV в.), Никольская церковь (XIV-XIX вв.), Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).

Обед в центре города.

Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

Прогулка по курорту-парку.

Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.

Музей Усадьба Средневекового Рушанина.

Знакомство с процессом солеварения.

15:30 Отправление в В. Новгород.

~17:30 Возвращение в В. Новгород.

Свободное время.

Старая РуссаСтарая Русса
3 день

Экскурсия на Валдай. Завершение тура

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

Внимание: 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.

Вещи в камеру хранения отеля для гостей, убывающих в Москву; вещи в автобус для гостей, убывающих в Санкт-Петербург.

08:00-8:30 Сбор по гостиницам города.

Валдай (140 км) – жемчужина Новгородской земли, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород.

Путевая экскурсия.

Переезд в Хрестецкий погост бывший почтовый ям – п. Крестцы (54 км).

09:30 Экскурсия на фабрику Елочных игрушек «Рождество».

Опытный стеклодув вручную производит на свет не менее 200 шаров в день. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка.

Мастер-класс по росписи ёлочной игрушки.

Создайте свой собственный уникальный подарок.

Посещение магазина сувенирной продукции (цены от производителя).

11:00 Переезд на Валдай.

12:00 Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов».

13:00 Обед в кафе с элементами шведского стола.

14:00 Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени.

Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

15:30 Выезд в В. Новгород.

~17:30 Возвращение в В. Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Экскурсия на Валдай. Завершение тураЭкскурсия на Валдай. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

РазмещениеМесто в 2-х номереОдноместный номерМесто на доп. месте (3-й в стандартном номере)Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng
На Прусской (чай с печеньем)16300 21400 15600 1900 /2200
Садко 3* завтрак швед. стол19700 23100 17300 3350 / 4200
Интурист 3* завтрак швед. стол20100 28700 15700 3450 /6200
Велком завтрак швед. стол23300 (студия)23100 19400 (студия)4600 /4000
Волхов 4* завтрак швед. стол24100 28100 р. 20100 4800 /5700
Парк Инн 4* завтрак швед. стол, в стоимость входят утренняя сауна, бассейн26100 37400 18100 5650 /9250

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Дополнительно оплачивается, по желанию: обед в 1-й день – 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

2 ночи

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

2 ночи

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

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Гостиница «Welcome inn»

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
  • 2 обеда на выездных экскурсиях
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание на автоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обед в Великом Новгороде - 800 руб. /чел
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 фев 2025
Все хорошо, вопросы решаются оперативно.
Д
11 янв 2025
Все чётко и вовремя.
Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.
С
4 янв 2025
Все отлично.

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