Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
06:24 (МСК)/10:26 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля или за доп. плату, расч. час 14.00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).
Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.
11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.
3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.
Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город».
Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).
Софийская сторона.
Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля.
Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Грановитая (владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Обед в центре города. Доп. плата 800 руб. /чел. Только по предварительному бронированию.
15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города.
Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Свободное время.
Старая Русса
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).
08:00-08:30 Сбор по гостиницам города.
Отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути «Из варяг в греки» (100 км), информация по дороге.
Обзорная экскурсия по городу.
Старая Русса – один из древнейших русских городов.
Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.), церковь Мины (XIV в.), Никольская церковь (XIV-XIX вв.), Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).
Обед в центре города.
Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
Прогулка по курорту-парку.
Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Музей Усадьба Средневекового Рушанина.
Знакомство с процессом солеварения.
15:30 Отправление в В. Новгород.
~17:30 Возвращение в В. Новгород.
Свободное время.
Экскурсия на Валдай. Завершение тура
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).
Внимание: 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.
Вещи в камеру хранения отеля для гостей, убывающих в Москву; вещи в автобус для гостей, убывающих в Санкт-Петербург.
08:00-8:30 Сбор по гостиницам города.
Валдай (140 км) – жемчужина Новгородской земли, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород.
Путевая экскурсия.
Переезд в Хрестецкий погост бывший почтовый ям – п. Крестцы (54 км).
09:30 Экскурсия на фабрику Елочных игрушек «Рождество».
Опытный стеклодув вручную производит на свет не менее 200 шаров в день. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка.
Мастер-класс по росписи ёлочной игрушки.
Создайте свой собственный уникальный подарок.
Посещение магазина сувенирной продукции (цены от производителя).
11:00 Переезд на Валдай.
12:00 Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов».
13:00 Обед в кафе с элементами шведского стола.
14:00 Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени.
Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
15:30 Выезд в В. Новгород.
~17:30 Возвращение в В. Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Размещение
|Место в 2-х номере
|Одноместный номер
|Место на доп. месте (3-й в стандартном номере)
|Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng
|На Прусской (чай с печеньем)
|16300
|21400
|15600
|1900 /2200
|Садко 3* завтрак швед. стол
|19700
|23100
|17300
|3350 / 4200
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|20100
|28700
|15700
|3450 /6200
|Велком завтрак швед. стол
|23300 (студия)
|23100
|19400 (студия)
|4600 /4000
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|24100
|28100 р.
|20100
|4800 /5700
|Парк Инн 4* завтрак швед. стол, в стоимость входят утренняя сауна, бассейн
|26100
|37400
|18100
|5650 /9250
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Дополнительно оплачивается, по желанию: обед в 1-й день – 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
Гостиница «Welcome inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
- 2 обеда на выездных экскурсиях
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание на автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обед в Великом Новгороде - 800 руб. /чел
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.