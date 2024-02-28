Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Групповой тур в Великом Новгороде

Очарование русской провинции

5
3 отзыва
Погрузитесь в древние легенды Великого Новгорода, пройдите по древним улицам, посетите Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь и Старую Руссу с колоритными памятниками и курортными зонами. Интерактивные музеи, умиротворяющие пейзажи, теплый прием и дружная компания ждут вас!
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает:

Места с великой историей
Места с великой историей
Вас ждут стены и башни древнего Кремля, Софийский собор и памятник-энциклопедия «Тысячелетие России»
Славная деревенская атмосфера
Славная деревенская атмосфера
Посетите «Витославлицы» и погрузитесь в атмосферу русской деревенской жизни и узнаете традиции новгородских крестьян
Дух православия
Дух православия
Отправитесь к святыням Новгородской земли и познакомитесь с архитектурой, историей и традициями
Оздоровление в «Старой Руссе»
Оздоровление в «Старой Руссе»
Прогуляетесь по парку и подышите ионизированным воздухом
Наследие Достоевского
Наследие Достоевского
Приоткроете окно в мир великого русского писателя и его творчество
Теплый прием
Теплый прием
Познакомитесь с гостеприимством Новгорода и угоститесь сладостями

Программа тура по дням

1 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

Азавершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

(Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества,; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец
2 день

Старая Русса, дом-музей Достоевского

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века –Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб).

Возвращение в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал.

Старая Русса, дом-музей ДостоевскогоСтарая Русса, дом-музей Достоевского

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Категория
ДвухместноеОдноместное3-й взрослый на доп. месте
«Welcome inn» 3*Стандарт10982120069446
«Интурист» 3*Стандарт10342109828678
Комфорт1098013950
«Садко» 3*Стандарт9830102148678
Комфорт1070014000
«Волхов» 4*Стандарт12518134149830
Комфорт1310014900
«Береста Парк Отель» 4*Стандарт147581891810470
Бизнес1530019600
«Бианки» 4*Стандарт167172106910317

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 300 рублей.

Пакет питания: 2 обеда - 1100 руб. и 2 ужина - 1100 руб. Кроме ужинов в «Бианки» 4* и «Береста Парк Отель» 4*.

Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.

Варианты проживания

Welcome inn 3

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Береста Парк Отель 4

1 ночь

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

1 ночь

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб
  • Обеды и ужины (2 обеда - 1100 руб. и 2 ужина - 1100 руб.)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 300 руб.

Какая стоимость обедов и ужинов?
ГостиницаОбеды (2 обеда)Ужины (2 ужина в отеле)
«Welcome inn» 3*1 1001 100
«Интурист» 3*1 1001 100
«Садко» 3*1 1001 100
«Волхов» 4*1 1001 100
«Юрьевское подворье» 4*1 1001 100
«Береста Парк Отель» 4*1 100-
«Бианки» 4*1 100-
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 фев 2024
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
В
31 янв 2024
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
Ю
16 янв 2024
"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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