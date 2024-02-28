1 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

Азавершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

(Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества,; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.