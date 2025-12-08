Мои заказы

Русь глубинная: уездные города Новгородской губернии. Осень-зима

Погрузимся в атмосферу древней Руси во время захватывающего трёхдневного путешествия по Новгородской земле! Нас ждёт увлекательное знакомство не только с величественным Великим Новгородом, но и с самобытной культурой его уездных
городов.

Программа тура включает посещение знаковых мест, связанных с историей купечества, великих полководцев и писателей.

Мы посетим Великий Новгород с его богатым наследием, колоритные Боровичи, усадьбу Суворова в Кончанском и литературную Старую Руссу — каждый город хранит свои уникальные истории и традиции.

Комфортный формат путешествия предусматривает удобные переезды на автобусе и насыщенную программу, которая позволит за выходные увидеть древние кремли и монастыри, погрузиться в атмосферу творчества Достоевского и познакомиться с традициями русской деревни. Это идеальный способ перезагрузиться и получить незабываемые впечатления!

Программа тура по дням

1 день

Г. Боровичи - с. Кончанское

Прибытие в Новгород (встречаем из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Санкт-Петербурга в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице — 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Боровичи (178 км).

Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края. В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи.

Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России. Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой.

Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.

В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света».

Полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.

Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки. В XVIII веке городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река — главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.

Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы.

В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов. После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову — великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку.

Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.

Экскурсия по музею А. В. Суворова.

Возвращение в Великий Новгород.

2 день

Г. Великий Новгород - загородная экскурсия

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор XI в. — выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Загородная экскурсия. Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России — Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».

Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.

3 день

Г. Старая Русса

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в.), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.).

Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения — роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса»,на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100 руб. /чел. — оплата на месте.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату — 300 руб. /чел.).

Возвращение в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал:

  • 17:00 для поезда в Санкт-Петербург;
  • 20:20 для поезда в Москву.
Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номераМесто в 2-местном номереМесто в 1-местном номере3-ий взр. на доп. местеПакет «3 обеда»Пакет «3 ужина» (в отеле)
«Акрон» 5*
Шведский стол		Стандарт4892264730-1950-
«Бианки» 4*
Шведский стол		Стандарт3669842074305531950-
«Береста Парк отель» 4* Шведский столСтандарт3439434394343941950-
Бизнес354003540035400
«Волхов» 4*
Шведский стол		Стандарт34174366983157719502700
Комфорт369704140031577
«Садко» 3*
Шведский стол		Стандарт31065326012927419501800
Комфорт327004015429274
«Интурист» 3*
Шведский стол		Стандарт31322359302850519502100
Комфорт329003910028505

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 500 рублей.

Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.

Варианты проживания

«Акрон» 5

2 ночи

Гостиница «Акрон» находится в историческом центре Великого Новгорода. Гости могут взять трансфер за дополнительную плату. Свои вещи можете оставить в камере хранения.

Номерной фонд гостиницы представлен категориями «стандарт», «улучшенный» и «апартаменты». В каждом есть все необходимое для вашего комфортного проживания.

К вашим услугам небольшое уютное кафе с русской и европейской кухней. В шаговой доступности находятся различные кафе и рестораны.

Расстояние до центра города составляет чуть более 500 метров. Путь до аэропорта займет у вас 180 км, а до железнодорожного вокзала около 1 км.

«Бианки» 4

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

«Береста Парк отель» 4

2 ночи

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке.

Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» располагается в центре Великого Новгорода на Софийской стороне, в непосредственной близости к главной достопримечательности — Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта приносит эстетическое удовольствие взгляду и ощущение полного комфорта.

Для удобства гостей есть сувенирная лавка, а также работает СПА-комплекс с различными оздоровительными услугами.

Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.

Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.

Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.

«Садко» 3

2 ночи

Гостиница «Садко» находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

«Интурист» 3

2 ночи

Гостиница «Интурист» расположена в Великом Новгороде. К услугам постояльцев свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi, автовладельцам доступна частная парковка.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру гость сможет заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 152 километров.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (ужины оплачиваются при покупке тура, обеды можно на месте)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
  • Вход на курорт «Старая Русса» - 100 руб. /чел
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.

