Программа тура по дням
Г. Боровичи - с. Кончанское
Прибытие в Новгород (встречаем из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Санкт-Петербурга в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице — 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Боровичи (178 км).
Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края. В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи.
Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России. Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой.
Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.
В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света».
Полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.
Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки. В XVIII веке городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река — главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.
Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы.
В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов. После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову — великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку.
Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.
Экскурсия по музею А. В. Суворова.
Возвращение в Великий Новгород.
Г. Великий Новгород - загородная экскурсия
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор XI в. — выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Загородная экскурсия. Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России — Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Г. Старая Русса
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в.), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.).
Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения — роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса»,на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100 руб. /чел. — оплата на месте.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату — 300 руб. /чел.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал:
- 17:00 для поезда в Санкт-Петербург;
- 20:20 для поезда в Москву.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Место в 2-местном номере
|Место в 1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
|Пакет «3 обеда»
|Пакет «3 ужина» (в отеле)
|«Акрон» 5*
Шведский стол
|Стандарт
|48922
|64730
|-
|1950
|-
|«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|36698
|42074
|30553
|1950
|-
|«Береста Парк отель» 4* Шведский стол
|Стандарт
|34394
|34394
|34394
|1950
|-
|Бизнес
|35400
|35400
|35400
|«Волхов» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|34174
|36698
|31577
|1950
|2700
|Комфорт
|36970
|41400
|31577
|«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|31065
|32601
|29274
|1950
|1800
|Комфорт
|32700
|40154
|29274
|«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|31322
|35930
|28505
|1950
|2100
|Комфорт
|32900
|39100
|28505
На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 500 рублей.
Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.
Варианты проживания
«Акрон» 5
Гостиница «Акрон» находится в историческом центре Великого Новгорода. Гости могут взять трансфер за дополнительную плату. Свои вещи можете оставить в камере хранения.
Номерной фонд гостиницы представлен категориями «стандарт», «улучшенный» и «апартаменты». В каждом есть все необходимое для вашего комфортного проживания.
К вашим услугам небольшое уютное кафе с русской и европейской кухней. В шаговой доступности находятся различные кафе и рестораны.
Расстояние до центра города составляет чуть более 500 метров. Путь до аэропорта займет у вас 180 км, а до железнодорожного вокзала около 1 км.
«Бианки» 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
«Береста Парк отель» 4
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке.
Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
«Волхов» 4
Гостиница «Волхов» располагается в центре Великого Новгорода на Софийской стороне, в непосредственной близости к главной достопримечательности — Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта приносит эстетическое удовольствие взгляду и ощущение полного комфорта.
Для удобства гостей есть сувенирная лавка, а также работает СПА-комплекс с различными оздоровительными услугами.
Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.
Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.
Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.
«Садко» 3
Гостиница «Садко» находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
«Интурист» 3
Гостиница «Интурист» расположена в Великом Новгороде. К услугам постояльцев свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi, автовладельцам доступна частная парковка.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру гость сможет заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 152 километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (ужины оплачиваются при покупке тура, обеды можно на месте)
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
- Вход на курорт «Старая Русса» - 100 руб. /чел
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.