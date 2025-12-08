1 день

Г. Боровичи - с. Кончанское

Прибытие в Новгород (встречаем из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Санкт-Петербурга в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице — 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Боровичи (178 км).

Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края. В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи.

Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России. Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой.

Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.

В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света».

Полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.

Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки. В XVIII веке городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река — главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.

Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы.

В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов. После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову — великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку.

Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.

Экскурсия по музею А. В. Суворова.

Возвращение в Великий Новгород.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160