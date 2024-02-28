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Авторский тур
3 дня
Новгородские династии Рюриковичей
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 12 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
от 12 200₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
22 июня в 08:00
5 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина28 февраля 2024Семейные майские выходные в Великом НовгородеДобрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ВВероника31 января 2024Семейные майские выходные в Великом НовгородеДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
- ЮЮлия16 января 2024Семейные майские выходные в Великом Новгороде"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
- ААнна2 сентября 2023Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
- ЕЕлена25 августа 2023Поездкой довольна, интересные экскурсии, очень познавательно.
- ЕЕлена25 августа 2023Все прошло хорошо.
- ККирилл22 августа 2023Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
- ККирилл22 августа 2023Много посетили интересных, исторических мест, памятников архитектуры и музеев. Всё организовано, спланировано и комфортно. Поездкой остались очень довольны! Смело можно рекомендовать данную компанию!
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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Популярные места»
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