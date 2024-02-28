Семейные выходные в Великом Новгороде

Групповой тур в Великом Новгороде
5
3 отзыва
Выходные всей семьёй — это не только прогулка по местам истоков Руси и колокольным промыслом, но ещё и путешествие на электромобиле и знакомство с хищными птицами.

А детей ждёт спектакль о приключениях фантазёров, мастер-класс о создании сувениров и возможность позвонить в колокол.
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Прокатимся на электромобиле
Прокатимся на электромобиле
Познакомимся по южной части Новгородского кремля и услышим историю его строительства
Увидим живых и ночных хищных птиц
Увидим живых и ночных хищных птиц
Прогуляемся по интерактивной выставке и узнаем историю соколиной охоты на Руси
Позвоним в колокола
Позвоним в колокола
Услышим историю колокольного промысла и собственноручно ударим в колокола

Программа тура по дням

1 день

Валдай и знаменитый колокольный промысел

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд №42 и Спб в 10:26 поезд №7001 и доп поезд №7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра)

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Обед.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в Великий Новгород.

Валдай и знаменитый колокольный промыселВалдай и знаменитый колокольный промыселВалдай и знаменитый колокольный промысел
2 день

Кремль, хищные птицы и Ярославово дворище

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на электромобиле «Путешествие с Онфимом».

Экскурсия для детей и семейного посещения на электромобиле по южной части Новгородского кремля — это начало большого путешествия в историю. За время комфортной поездки гости услышат рассказ о строительстве древней крепости, интересные факты о башнях и событиях, с ними связанных.

Свободное время.

Интерактивная выставка «Соколиный двор».

Интерактивная выставка живых и ночных хищных птиц, оснащенная информационными материалами об этих птицах, об истории и традициях соколиной охоты на Руси. На выставке представлены живые дневные и ночные хищные птицы: черный коршун, осоед, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, сарыч, балобан, сапсан, чеглок, пустельга, филин, серая неясыть, сипуха, ушастая сова, ворон.

Обед.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Кремль, хищные птицы и Ярославово дворищеКремль, хищные птицы и Ярославово дворищеКремль, хищные птицы и Ярославово дворищеКремль, хищные птицы и Ярославово дворище
3 день

Мастер-классы по средневековым ремёслам для всей семьи. Иммерсивный спектакль «Приключения Онфима в стране сказок»

Завтрак в гостинице. Расчетный час в гостинице 12:00. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Мастер-классы по средневековым ремёслам для всей семьи.

Ремесленная слобода в уличном театре «Садко» — это целый квартал, в котором вы можете познакомиться со средневековыми промыслами, а самое главное, — попробовать себя в них.

– Кузнечное дело;
– Гончарный круг и ручная лепка из глины;Традиционная роспись по ткани; Кожевенное дело;Роспись пряника;Роспись по дереву;
– Чеканка монет.

В мастер-классах могут участвовать как дети, так и взрослые — под чутким контролем мастеров слободы все останутся с памятным самодельным сувениром и яркими эмоциями от нового опыта (2 мастер-класса входят в стоимость).

Обед.

15:00 Иммерсивный спектакль «Приключения Онфима в стране сказок» (4+).

Предлагаем полностью погрузиться в атмосферу средневековой новгородской школы и вместе с Онфимом отправиться в увлекательное приключение в мир сказок и легенд.

Вас ждёт:
– Знакомство с героями древних городских сказок, легенд и былин.
– Огромные ростовые куклы, оригинальные костюмы и декорации.
– Впечатляющие спецэффекты и полное погружение в атмосферу средневековой новгородской школы.

Онфим — семилетний мальчик из Новгорода, который стал известен, благодаря найденным берестяным грамотам с его рисунками и занятиями по письму. В спектакле он и другие дети занимаются с учителем Мирославом. Когда Мирославу потребовалось уйти, в класс к детям пришёл Велес и предложил устроить бардак и разрушил заклинание, которое сдерживало силу Велеса. Чтобы исправить это, героям нужно восстановить заклинание, отправившись в мир сказок и легенд. Так Онфим знакомится со сказочными персонажами: Домовым, Лешим, птицей Гамаюн, Бабой Ягой, Волколаком и Кикиморой.

Формат иммерсионного спектакля подразумевает погружение в среду и участие зрителей в представлении в качестве полноценных персонажей спектакля.

Продолжительность: 1 час 05 минут.

Трансфер на ж/д вокзал.

17:00 поезд в СПб и 20:20 трансфер на ж/д поезд в Москву.

Мастер-классы по средневековым ремёслам для всей семьи. Иммерсивный спектакль «Приключения Онфима в стране сказок»Мастер-классы по средневековым ремёслам для всей семьи. Иммерсивный спектакль «Приключения Онфима в стране сказок»

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

Пакет ужины

(3 ужина в отеле)

«Бианки» 4*

Шведский стол

Стандарт с кондиционером

378624656625062-

«Парк Инн» 4*

(бассейн + сауна)
Шведский стол

Стандарт318083891225216-
Джуниор с кондиционером374004895025216

«Волхов» 4*

Шведский стол

Стандарт2918430720243201650
Комфорт с кондиционером303003360024320

«Садко» 3*

Шведский стол

Стандарт2470425984221441650
Улучшенный с кондиционером275203560022144

«Интурист» 3*

Шведский стол

Стандарт2444826496221441650
Бизнес с кондиционером277763600022144

Пакет ужины нужно оплачивать при покупке тура, а пакет обеды — можно на месте.

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения - 500 руб.

Фолк-рок мюзикл "Садко": по пятницам: 20.00 - 22.00. Продолжительность: 2 часа. Стоимость билета: дети до 7 лет (включительно) — бесплатно, без предоставления отдельного места; от 8 до 14 лет — 1200 руб.; 14+ лет — 1700 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

2 ночи

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»

Гостиница Садко

2 ночи

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко

Гостиница Интурист

2 ночи

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

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Отель Бианки

2 ночи

Отель «Бианки» — несетевой комфортабельный отель в особняке 19 века. Расположен в исторической части Великого Новгорода, сочетает в себе все современные технологии, обеспечивающие ваш комфорт, с уютным классическим интерьером.

Здание, в котором расположен наш отель, было построено в конце 18 века и является памятником архитектуры. Перед открытием отеля здание было полностью отреставрировано и обеспечено всеми современными инженерными системами для удобства гостей. В непосредственной близости с отелем находится много исторически важных достопримечательностей, являющихся центром притяжения для всех туристов.

Прежде всего это «Яросла́вово двори́ще и Торг» — исторический архитектурный комплекс являющийся, наряду с Новгородским кремлем, основной архитектурной доминантой исторического центра города. Особую историческую и художественную ценность имеет ещё один памятник, находящийся в шаговой доступности от отеля — Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.

Отель «БИАНКИ» предлагает посетить комфортабельную сауну. Просторная сауна вмещает 6 человек. Для удобства гостей в СПА зоне есть раздевалки с запирающимися ящиками для одежды. Сауна работает ежедневно при наличии запросов на посещение. Вы можете посетить сауну при наличии свободных мест на выбранную Вами дату. Забронировать сауну можно заранее или по приезду на стойке регистрации.

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Park Inn by Radisson Veliky Novgorod

2 ночи

Добро пожаловать в Отель Park Inn Великий Новгород — место, где национальное гостеприимство сочетается с утонченностью международного класса.

Отель расположен в парковой зоне на ухоженной территории вблизи местных достопримечательностей. Фасад здания представляет собой сочетание современной архитектуры и традиционных новгородских элементов – сводов и аркад. Из холла через огромные панорамные окна открывается потрясающий вид на Волхов.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун.

В изысканную атмосферу отеля гармонично вписываются многочисленные возможности для отдыха и деловых встреч.

Основной ресторан «Галерея» с двумя банкетными залами – идеальное место для проведения любых торжеств и мероприятий. В лобби-баре можно отдохнуть в неофициальной обстановке, наслаждаясь отличными закусками и напитками. В ресторане «На Солнце», где лето царит круглый год, Вы можете зарядиться солнечным настроением и отведать блюда, приготовленные на гриле и тандыре.

Для деловых встреч предусмотрен специально оборудованный конференц-зал, вместимостью до 200 человек и комнаты для переговоров.

В BerestaSPA-центре к услугам гостей — бассейн, джакузи, русская парная, сауна, хамам, процедуры массажа, солярий, парикмахерские услуги, услуги визажиста, а также полный спектр косметологических и SPA-процедур.

В центре «Казинаки-Сити» детишек ждут развлечения на любой вкус: множество аттракционов и игровых автоматов, большой лабиринт, 5d-кинотеатр, так же ресторан со специальным детским меню.

В информационном центре отеля гости отеля могут бесплатно получить полезную информацию о событиях города, купить билеты на культурные мероприятия, заказать экскурсии, а также узнать, как необычно провести время.

Примите к сведению, что регистрация гостей отеля проводится для:

  • граждан Российской Федерации с паспортом гражданина Российской Федерации;
  • детей в возрасте до 14 лет со свидетельством о рождении;
  • иностранных граждан с паспортом и визой, разрешающей пребывание на территории Российской федерации, а также миграционной картой.
Park Inn by Radisson Veliky NovgorodPark Inn by Radisson Veliky NovgorodPark Inn by Radisson Veliky NovgorodPark Inn by Radisson Veliky NovgorodPark Inn by Radisson Veliky Novgorod

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание (3 завтрака + 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Ужины (оплачивать при покупке тура)
  • Личные расходы:
  • Фолк-рок мюзикл «Садко»: стоимость билета: дети до 7 лет (включительно) - бесплатно, без предоставления отдельного места от 8 до 14 лет - 1200 руб. 14+ лет - 1700 руб
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 фев 2024
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
В
31 янв 2024
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
Ю
16 янв 2024
"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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