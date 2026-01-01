1 день

Сказки и предания Валдайской Задворенки

Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42; гостей из Спб просим прибывать до 08:00). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00.

Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

08:30 Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России Музея колоколов.

В музее собраны самые разные виды колоколов.

Здесь можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.

Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Жемчужина русского зодчества— Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь 1653 г. Расположен на живописном Сельвицком острове Валдайского озера, святой источник.

Посещение монастыря позволяет познакомиться не только с уникальным историко-художественным центром русской культуры, но и прикоснуться к животворящей силе православия.

Возвращение в Великий Новгород.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160