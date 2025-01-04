Мои заказы

Валдайский колокольчик против Джингл Белз. Великий Новгород и Валдай на праздники

Валдайский колокольчик против Джингл Белз
Приглашаем вас провести новогодние праздники в заповедных местах Новгородчины.

Вас ждет Софийский собор и памятник Тысячелетию России, колокольные перезвоны и зимние игры в Витославлицах, путешествие в Валдайский заповедный край, где находится знаменитый Иверский монастырь, и живут звонкие колокольчики.
5
1 отзыв
Валдайский колокольчик против Джингл Белз. Великий Новгород и Валдай на праздникиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Валдайский колокольчик против Джингл Белз. Великий Новгород и Валдай на праздникиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Валдайский колокольчик против Джингл Белз. Великий Новгород и Валдай на праздникиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
4
янв5
янв

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля

7:06 (МСК)/10:36 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече размещаются накануне на информационной странице.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.

11:00 Ориентировочное время начала экскурсии. 3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.

Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

Софийская сторона. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского.

Грановитая (владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Обед в центре города. Доп. плата 100 руб. Только по предварительному бронированию.

Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Великий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремляВеликий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремляВеликий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремляВеликий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремляВеликий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Витославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородски

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

12:00 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода.

Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Экскурсия в чудесную деревню Витославлицы. Узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».

02.01-03.01 Праздничные гуляния на свежем воздухе «Сказочное Новогодье». Зимние игры и забавы с любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая реконструкция.

А также молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими народными песнями-плясками, зажигательные частушки на территории заповедника.

Обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».

16:00 Ориентировочное окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Свободное время.

Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Витославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородскиВитославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородскиВитославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородскиВитославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородскиВитославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородски
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия в Валдай. Завершение тура

Завтрак в ресторане гостиницы.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для гостей, убывающих в Москву, вещи в автобус для гостей, убывающих в Санкт-Петербург).

08:00-08:30 Сбор по гостиницам города. Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), Путевая экскурсия.

На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее А. С. Пушкина, А. Н. Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок»?

11:00 Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов».

Свободное время в центре города. Покупка сувениров.

13:00 Обед в кафе города.

13:40 Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая из обителей своего времени.

Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. Рекомендуем взять с собой дамам платки, чтобы покрыть голову.

Свободное время на территории монастыря.

15:30 Отъезд в В. Новгород.

17:30 Прибытие в В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Экскурсия в Валдай. Завершение тураЭкскурсия в Валдай. Завершение тураЭкскурсия в Валдай. Завершение тураЭкскурсия в Валдай. Завершение тура
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение½ DBLSNGДоп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)Доп. сутки проживание ½ DBL/SNG/доп. место
Интурист 3* завтрак швед. стол23000 31700 16800 3900 /7150 / 1550
Садко 3* завтрак швед. стол22400 23800 -3900 / 4600 / 2500
Welcome inn завтрак швед. стол23800 28500 19800 4000 /5800 / 2500
Волхов 4* завтрак швед. стол27100 29500 22300 4800 /5700 / 3000

Парк Инн 4* завтрак швед. Стол

в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00

30500 42200 19700 6500 /10900 / 2500

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Дополнительно оплачивается, по желанию: обед В. Новгороде – 1000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница “Волхов” расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

2 ночи

Гостиница “Park Inn by Radisson” Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Интурист» 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Welcome inn»

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»Гостиница «Welcome inn»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье», обед на Валдае
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • В подарок: карта гостя (единая туристическая карта, дающая право на бесплатное посещение музеев и экскурсий, а также включающая выгодные предложения и скидки на кафе, рестораны города)
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обед в Великом Новгороде - 800 руб. /чел. (бронируются заранее) и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
4 янв 2025
Сбалансированная программа, особенно для зимнего периода времени, когда на улице долго не пробудешь. Для летнего периода полезно дополнить активностями во второй половине дня.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие туры из Великого Новгорода

В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
На автобусе
2 дня
1 отзыв
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
Начало: Великий Новгород
5 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 13 653 ₽ за человека
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 11 378 ₽ за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 26 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Великом Новгороде
Все туры из Великого Новгорода