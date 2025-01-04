Вас ждет Софийский собор и памятник Тысячелетию России, колокольные перезвоны и зимние игры в Витославлицах, путешествие в Валдайский заповедный край, где находится знаменитый Иверский монастырь, и живут звонкие колокольчики.
Программа тура по дням
Великий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля
7:06 (МСК)/10:36 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече размещаются накануне на информационной странице.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.
11:00 Ориентировочное время начала экскурсии. 3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.
Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).
Софийская сторона. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского.
Грановитая (владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Обед в центре города. Доп. плата 100 руб. Только по предварительному бронированию.
Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
Витославлицы. Праздничные гуляния на свежем воздухе. Обед по-новгородски
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).
12:00 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Экскурсия в чудесную деревню Витославлицы. Узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
02.01-03.01 Праздничные гуляния на свежем воздухе «Сказочное Новогодье». Зимние игры и забавы с любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая реконструкция.
А также молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими народными песнями-плясками, зажигательные частушки на территории заповедника.
Обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».
16:00 Ориентировочное окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Свободное время.
Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
Экскурсия в Валдай. Завершение тура
Завтрак в ресторане гостиницы.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для гостей, убывающих в Москву, вещи в автобус для гостей, убывающих в Санкт-Петербург).
08:00-08:30 Сбор по гостиницам города. Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), Путевая экскурсия.
На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее А. С. Пушкина, А. Н. Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок»?
11:00 Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов».
Свободное время в центре города. Покупка сувениров.
13:00 Обед в кафе города.
13:40 Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая из обителей своего времени.
Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. Рекомендуем взять с собой дамам платки, чтобы покрыть голову.
Свободное время на территории монастыря.
15:30 Отъезд в В. Новгород.
17:30 Прибытие в В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|½ DBL
|SNG
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
|Доп. сутки проживание ½ DBL/SNG/доп. место
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|23000
|31700
|16800
|3900 /7150 / 1550
|Садко 3* завтрак швед. стол
|22400
|23800
|-
|3900 / 4600 / 2500
|Welcome inn завтрак швед. стол
|23800
|28500
|19800
|4000 /5800 / 2500
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|27100
|29500
|22300
|4800 /5700 / 3000
Парк Инн 4* завтрак швед. Стол
в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00
|30500
|42200
|19700
|6500 /10900 / 2500
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Дополнительно оплачивается, по желанию: обед В. Новгороде – 1000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница “Волхов” расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница “Park Inn by Radisson” Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
«Интурист» 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница «Welcome inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье», обед на Валдае
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- В подарок: карта гостя (единая туристическая карта, дающая право на бесплатное посещение музеев и экскурсий, а также включающая выгодные предложения и скидки на кафе, рестораны города)
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед в Великом Новгороде - 800 руб. /чел. (бронируются заранее) и ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.