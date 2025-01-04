1 день

Великий Новгород. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля

7:06 (МСК)/10:36 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече размещаются накануне на информационной странице.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.

11:00 Ориентировочное время начала экскурсии. 3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.

Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

Софийская сторона. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского.

Грановитая (владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Обед в центре города. Доп. плата 100 руб. Только по предварительному бронированию.

Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

