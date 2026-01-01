Программа тура по дням
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42; гостей из Спб просим прибывать до 08:00).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
08:30 Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России Музея колоколов.
В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.
Посещение национального парка «Валдайский» – архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в Великий Новгород.
Ярославово Дворище, «Витославлицы», Кремлевский комплекс
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Дом Достоевского и старейшая здравница
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в).
Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100-150 рублей, оплата на месте.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб.).
Возвращение в Великий Новгород.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв.
Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия.
А также музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.
Путешествие к святыням земли новгородской
Завтрак в гостинице.
Великий Новгород считается духовной колыбелью России, так как в городе и его окрестностях огромное количество церквей, храмов и обителей.
Вы проникнетесь атмосферой «намоленного места» и впечатлитесь красотой религиозного Древнерусского зодчества, посетив Варлаамо-Хутынский монастырь XVI–XIX вв.
Посещение могилы Державина Г. Р. (великого русского поэта и государственного деятеля) и часовни с мироточащими иконами.
Николо-Вяжищский монастырь XIV в., посещение собора св. Николы Чудотворца.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
Пакет обеды
(5 обедов)
Пакет ужины
(5 ужинов в отеле)
«Бианки» 4
Шведский стол
|Стандарт
|65831
|87335
|-
|3625
|7500
«Береста Парк Отель» 4
Шведский стол
|Стандарт
|53799
|70700
|33319
|3625
|-
|Бизнес
|58100
|76327
«Волхов» 4
Шведский стол
|Стандарт
|48935
|53543
|35111
|3625
|4750
|Комфорт
|55100
|62300
«Садко» 3
Шведский стол
|Стандарт
|37543
|38847
|30119
|3625
|3500
|улучшенный
|41200
|60700
«Интурист» 3
Завтрак – комплекс ДО 28.02
|Стандарт
|40679
|57575
|29415
|3625
|-
|Комфорт
|41500
|58600
Пакет «ужины» оплачиваются при покупке тура, а пакет обеды можно оплатить на месте.
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.
Варианты проживания
Волхов
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Садко
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Интурист
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Бианки
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе (5 завтраков)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (можно оплатить на месте) и ужины (оплачиваются при покупке тура)
- Вход на курорт в Старой Руссе - 100-150 руб., оплата на месте
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.