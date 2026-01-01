Мои заказы

Праздничное путешествие на Родину России в Новгородскую область

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему Новгороду, где история и культура переплетаются! Вы посетите святые монастыри, полные духовной силы, и насладитесь их архитектурной красотой. Откроете для себя Валдай с
уникальным музеем колоколов и живописной природой национального парка.

Также вас ждет встреча с персонажами древности и экскурсия по Кремлю, где вы узнаете о величии русской истории.

Продолжите тур в Старой Руссе, погрузившись в мир Достоевского и насладившись целебными минеральными источниками.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42; гостей из Спб просим прибывать до 08:00).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

08:30 Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России Музея колоколов.

В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в Великий Новгород.

2 день

Ярославово Дворище, «Витославлицы», Кремлевский комплекс

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».

Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

3 день

Дом Достоевского и старейшая здравница

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в).

Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100-150 рублей, оплата на месте.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб.).

Возвращение в Великий Новгород.

4 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв.

Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия.

А также музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.

5 день

Путешествие к святыням земли новгородской

Завтрак в гостинице.

Великий Новгород считается духовной колыбелью России, так как в городе и его окрестностях огромное количество церквей, храмов и обителей.

Вы проникнетесь атмосферой «намоленного места» и впечатлитесь красотой религиозного Древнерусского зодчества, посетив Варлаамо-Хутынский монастырь XVI–XIX вв.

Посещение могилы Державина Г. Р. (великого русского поэта и государственного деятеля) и часовни с мироточащими иконами.

Николо-Вяжищский монастырь XIV в., посещение собора св. Николы Чудотворца.

Трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

Пакет обеды

(5 обедов)

Пакет ужины

(5 ужинов в отеле)

«Бианки» 4

Шведский стол

Стандарт6583187335-36257500

«Береста Парк Отель» 4

Шведский стол

Стандарт5379970700333193625-
Бизнес5810076327

«Волхов» 4

Шведский стол

Стандарт48935535433511136254750
Комфорт5510062300

«Садко» 3

Шведский стол

Стандарт37543388473011936253500
улучшенный4120060700

«Интурист» 3

Завтрак – комплекс ДО 28.02

Стандарт4067957575294153625-
Комфорт4150058600

Пакет «ужины» оплачиваются при покупке тура, а пакет обеды можно оплатить на месте.

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.

Варианты проживания

Волхов

4 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Садко

4 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Интурист

4 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Бианки

4 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Береста Парк отель

4 ночи

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (можно оплатить на месте) и ужины (оплачиваются при покупке тура)
  • Вход на курорт в Старой Руссе - 100-150 руб., оплата на месте
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

