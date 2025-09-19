Мои заказы

Жемчужины Новгородского края. Лето

Жемчужины Новгородского края
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним землям Руси! В первый день вы окунетесь в атмосферу Великого Новгорода, посетив Кремлевский комплекс и знаменитый Софийский собор, а также узнаете о традициях
в Музее деревянного зодчества.

На второй день вас ждет знакомство с сокровищами Грановитой палаты и уникальной коллекцией икон в музее «Русская икона». Завешите путешествие экскурсией в Старую Руссу, где вы посетите исторические храмы и дом-музей Ф. М. Достоевского, а также насладитесь целебной атмосферой курорта с минеральными источниками.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
15
мая22
мая29
мая5
июн19
июн26
июн3
июл

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Кремлевскому комплексу. Загородная экскурсия в Ярославово Дворище

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд №42 и Санкт-Петербурга в 10:17 поезд № 7001 и доп. поезд №7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества. Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».

Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу. Загородная экскурсия в Ярославово Дворище
2 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата»

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв.

Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Посещение экспозиции музея «Русская икона» – одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в. Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата»
3 день

Старая Русса. Посещение дома-музея Ф.М. Достоевского. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт —обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в).

Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100 рублей, оплата на месте.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб.).

Возвращение в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал.

Старая Русса. Посещение дома-музея Ф.М. Достоевского. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана
Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. местеПакет 3 обеда

Пакет ужины

(3 ужина в отеле)

«Акрон» 5*

Шведский стол

Премиум с кондиционером4720074080-1950-

«Бианки» 4*

Шведский стол

Стандарт с кондиционером3913649888219841950-

«Береста Парк отель» 4*

Шведский стол

Стандарт2780833248236481950-
Джуниор с кондиционером311004150023648

«Волхов» 4*

Шведский стол

14.05-11.06

Стандарт с кондиционером27232294082403219502700
Комфорт с кондиционером291003360024032

«Волхов» 4*

Шведский стол

15.06-30.09

Стандарт с кондиционером31418333372642519502700
Комфорт с кондиционером339003770026425

«Садко» 3*

Шведский стол

Стандарт22496240322070419501800
Улучшенный с кондиционером238003090020704

«Интурист» 3*

Шведский стол

Стандарт (конд по запросу)22752273601993619502100
Бизнес с кондиционером265003480019936

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.

Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Гостиница «Волхов»
Гостиница Садко

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Гостиница Садко
Гостиница Интурист

2 ночи

Интурист – удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

Гостиница Интурист
Отель Бианки

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Отель Бианки
Береста Парк Отель 4

2 ночи

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4
Acron Hotel Veliky Novgorod 5

2 ночи

Получите удовольствие от идеального городского отдыха в отеле Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. Наш отель, удобно расположенный в центре города, станет идеальной отправной точкой для знакомства с лучшими достопримечательностями Великого Новгорода. В наших элегантных номерах, люксах и апартаментах с современным дизайном и продуманными удобствами вы почувствуете себя как дома как во время короткого, так и во время длительного пребывания.

Поужинайте в элегантной обстановке в нашем ресторане и баре при отеле и полюбуйтесь потрясающим панорамным видом на город. Сбегите от городской суеты - окунитесь в наш крытый бассейн или посетите оздоровительный фитнес-центр, чтобы побаловать себя омолаживающей спа-процедурой.

Acron Hotel Veliky Novgorod 5
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лариса
19 сен 2025
Ездила в Великий Новгород. Сам город и весь тур понравились. Узнала много интересного. Организаторы оставили свободное время, чтобы выбрать те мероприятия которые интересны лично мне.
Ездила в Великий Новгород. Сам город и весь тур понравились. Узнала много интересного. Организаторы оставили свободное время, чтобы выбрать те мероприятия которые интересны лично мне.

