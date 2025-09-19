Программа тура по дням
Экскурсия по Кремлевскому комплексу. Загородная экскурсия в Ярославово Дворище
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд №42 и Санкт-Петербурга в 10:17 поезд № 7001 и доп. поезд №7931).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества. Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата»
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв.
Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Старая Русса. Посещение дома-музея Ф.М. Достоевского. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт —обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в).
Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100 рублей, оплата на месте.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
|Пакет 3 обеда
Пакет ужины
(3 ужина в отеле)
«Акрон» 5*
Шведский стол
|Премиум с кондиционером
|47200
|74080
|-
|1950
|-
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт с кондиционером
|39136
|49888
|21984
|1950
|-
«Береста Парк отель» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|27808
|33248
|23648
|1950
|-
|Джуниор с кондиционером
|31100
|41500
|23648
«Волхов» 4*
Шведский стол
14.05-11.06
|Стандарт с кондиционером
|27232
|29408
|24032
|1950
|2700
|Комфорт с кондиционером
|29100
|33600
|24032
«Волхов» 4*
Шведский стол
15.06-30.09
|Стандарт с кондиционером
|31418
|33337
|26425
|1950
|2700
|Комфорт с кондиционером
|33900
|37700
|26425
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|22496
|24032
|20704
|1950
|1800
|Улучшенный с кондиционером
|23800
|30900
|20704
«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт (конд по запросу)
|22752
|27360
|19936
|1950
|2100
|Бизнес с кондиционером
|26500
|34800
|19936
На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.
Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Гостиница Садко
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Гостиница Интурист
Интурист – удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
Отель Бианки
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Acron Hotel Veliky Novgorod 5
Получите удовольствие от идеального городского отдыха в отеле Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. Наш отель, удобно расположенный в центре города, станет идеальной отправной точкой для знакомства с лучшими достопримечательностями Великого Новгорода. В наших элегантных номерах, люксах и апартаментах с современным дизайном и продуманными удобствами вы почувствуете себя как дома как во время короткого, так и во время длительного пребывания.
Поужинайте в элегантной обстановке в нашем ресторане и баре при отеле и полюбуйтесь потрясающим панорамным видом на город. Сбегите от городской суеты - окунитесь в наш крытый бассейн или посетите оздоровительный фитнес-центр, чтобы побаловать себя омолаживающей спа-процедурой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе (3 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400руб.