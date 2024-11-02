Жемчужины Новгородской пятины. Экскурсионный тур на праздники по Новгородской области

Жемчужины Новгородской пятины
Проведите праздничные выходные в путешествии по Новгородской земле! Вы окунетесь в историю, созданную века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым.

В путешествии по "государевой дороге" на Валдай, вашему взору
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откроется величественное озеро с обширными островами, на одном из которых стоит Иверский монастырь, построенный по подобию обители на Афоне. Узнаете тайну знаменитого валдайского колокольчика и вкус баранок. Старая Русса – старинный город на Великом водном пути "Из варяг в греки", где жители себя называли рушанами приглашает погостить в доме Ф. М. Достоевского, который он приобрел для своей семьи и где, написал роман “Братья Карамазовы” и прогуляться по императорской здравнице сродни немецкой в Баден-Бадене.

Жемчужины Новгородской пятины. Экскурсионный тур на праздники по Новгородской области
Жемчужины Новгородской пятины. Экскурсионный тур на праздники по Новгородской области
Жемчужины Новгородской пятины. Экскурсионный тур на праздники по Новгородской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского "парламента" (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан – символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок – входной билет в музей на выбор:

«История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе – доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Старая Русса

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).

07:00-07:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

Обзорная экскурсия: Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)

Обед в кафе города.

Прогулка по курорту-парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.

17:00 Возвращение в В. Новгород.

Старая РуссаСтарая РуссаСтарая Русса
3 день

Завершение программы. Экскурсия в Валдай

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).

Внимание: 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

07:00-07:30 Сбор гостей.

Отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), информация во время пути.

Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

Обед в кафе города.

Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией “Тайны валдайских колоколов”.

Валдайские баранки — лекарство от всех недугов.

Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г. Р. Державин. А, в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев писал: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»

Переезд в Хрестецкий погост, где был ранее путевой деревянный дворец, позднее ставший почтовой станцией. В Указе, подписанным императрицей Екатериной II, было сказано: «При Крестецком яму учредить город с названием город Крестцы.

Заезд «В гости к ямщику Никитичу». За чаепитием хозяева ямской станции поведают гостям все тонкости своей службы, историю ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, связанные с профессией ямщика.

Возвращение в В. Новгород.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Завершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в Валдай

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Размещение, гостиницаМесто в двухместном номере

Одноместное

размещение

Доп. место (3-й в стандартном номере)Доп. сутки проживания (нетто) место в 2-х местном / одноместный
«На Прусской»1570016500151002200 / 2600
«Интурист»3*1790019900157002700 / 3700
«Садко» 3*1700018200148002400 / 3000
«Велком Инн» 3*1780019000158002600 / 3200
«Волхов» 4*2230023700177004200 / 4900
«Парк Инн» 4* (утренняя сауна, бассейн)2600032600198005500 / 8800
Экскурсионный пакет (без проживания) 9200

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» – чай/кофе/снеки).

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

2 ночи

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

2 ночи

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

«Интурист» 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

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«Велком Инн» 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай/кофе/снеки)
  • Обеды на выездных экскурсиях
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обед в Великом Новгороде - цена 1 обеда 700 руб. /чел
  • Ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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