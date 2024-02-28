Туры в Старую Руссу из Великого Новгорода

Найдено 5 туров в категории «Старая Русса» в Великом Новгороде, цены от 12 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 800 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
от 12 200 за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 14 800 за человека
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 15 428 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
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    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
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    встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.

    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
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    в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.

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  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
    Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
    Все прошло хорошо.
  • К
    Кирилл
    22 августа 2023
    Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
    Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
    Наше небольшое трехдневное путешествие благодаря вашей турфирме "Большая страна" оказалось удачным. Интересная экскурсионная программа, удачное размещение в очень милой, по-домашнему
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    уютной мини-гостинице "На Прусской", расположенной в самом центре города. Это позволило нам много самостоятельно гулять по вечерам. Мы посмотрели Великий Новгород, побывали на Валдае, в знаменитом Иверском монастыре, прошли по тропе здоровья по Валдайскому природному заповеднику, познакомились с очаровательным городом Старая Русса, который так тесно связан с жизнью и творчеством Ф. М. Достоевского. Любовались прекрасными русскими просторами, заслушивались рассказами влюбленных в свой дивный край экскурсоводов, - эти дни сохранятся в нашей памяти!

  • К
    Кирилл
    18 июля 2023
    Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
    Экскурсия замечательная
    Экскурсия замечательнаяЭкскурсия замечательнаяЭкскурсия замечательнаяЭкскурсия замечательнаяЭкскурсия замечательнаяЭкскурсия замечательнаяЭкскурсия замечательная
  • Г
    Галина
    27 июня 2023
    Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
    Великий Новгород прекрасен, этот город - наша история, иллюстрация становления нашего государства. Сочетание древности и современности органично.
    Великий Новгород прекрасен, этот город - наша история, иллюстрация становления нашего государства. Сочетание древности и современности органичноВеликий Новгород прекрасен, этот город - наша история, иллюстрация становления нашего государства. Сочетание древности и современности органичноВеликий Новгород прекрасен, этот город - наша история, иллюстрация становления нашего государства. Сочетание древности и современности органичноВеликий Новгород прекрасен, этот город - наша история, иллюстрация становления нашего государства. Сочетание древности и современности органично

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старая Русса»

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Сколько стоит тур в Великом Новгороде в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Старая Русса" можно забронировать 5 авторских туров от 12 200 до 15 428. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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