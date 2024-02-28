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Авторский тур
3 дня
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
от 12 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 15 428₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ВВероника31 января 2024Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
- ЮЮлия16 января 2024"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
- ААнна2 сентября 2023Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
- ЕЕлена25 августа 2023Все прошло хорошо.
- ККирилл22 августа 2023Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
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- ККирилл18 июля 2023Экскурсия замечательная
- ГГалина27 июня 2023Великий Новгород прекрасен, этот город - наша история, иллюстрация становления нашего государства. Сочетание древности и современности органично.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старая Русса»
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