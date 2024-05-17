Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Новочеркасска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсии возможны, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.

Поездка в Новочеркасск - это шанс увидеть столицу Донского казачества. Величественный Войсковой Вознесенский собор, построенный в нововизантийском стиле, поражает своим масштабом. Памятник Ермаку, выполненный из бронзы, впечатляет своим величием. Музей истории донского казачества предлагает уникальные экспонаты, включая клейноды и полковые знамена. Атаманский дворец в Александровском саду раскрывает тайны атаманской власти. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу прошлого

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Войсковой Вознесенский собор

Этот величественный собор был возведен в 1905 году в нововизантийском стиле. Он расположен на площади Ермака и является третьим вариантом главного казачьего храма. Первые два здания обрушились в 1846 и 1863 годах.

Сегодня Вознесенский собор занимает третье место по размерам в России. В его стенах покоятся останки известных донских казаков, таких как Иван Ефремов и Матвей Платов.

Памятник Ермаку

Рядом с Вознесенским собором находится памятник Ермаку, знаменитому донскому атаману и покорителю Сибирского ханства. Монумент выполнен в виде бронзовой фигуры высотой 4 метра. Ермак в одной руке удерживает корону, а в другой – боевое знамя.

Музей истории донского казачества

Во время экскурсии мы посетим Музей истории донского казачества. Этот музей рассказывает о судьбах знаменитых казаков Донского Войска. Здесь можно увидеть:

клейноды и полковые знамена

казачью одежду и оружие

жалованные грамоты

Экспозиция помещается в историческом здании, построенном в 1899 году.

Атаманский дворец

Дворец, построенный в 1863 году, расположен в Александровском саду. До 1920 года в его стенах находилась резиденция атамана Войска Донского. Сегодня это один из филиалов Музея истории донского казачества.

Посетив дворец, вы сможете полюбоваться его парадными помещениями и узнать об уникальных экспозициях, освещающих систему атаманской власти.

Важная информация!

Для бронирования экскурсии в праздничные даты мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.