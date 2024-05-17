Узнайте о казачьих традициях и архитектуре XIX века в Новочеркасске. Посетите соборы, музеи и памятники, окунитесь в историю казачества
Поездка в Новочеркасск - это шанс увидеть столицу Донского казачества.
Величественный Войсковой Вознесенский собор, построенный в нововизантийском стиле, поражает своим масштабом. Памятник Ермаку, выполненный из бронзы, впечатляет своим величием.
Музей истории донского казачества предлагает уникальные экспонаты, включая клейноды и полковые знамена. Атаманский дворец в Александровском саду раскрывает тайны атаманской власти. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу прошлого
Лучшее время для посещения Новочеркасска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсии возможны, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Войсковой Вознесенский собор
Памятник Ермаку
Музей истории донского казачества
Атаманский дворец
Описание экскурсии
Войсковой Вознесенский собор
Этот величественный собор был возведен в 1905 году в нововизантийском стиле. Он расположен на площади Ермака и является третьим вариантом главного казачьего храма. Первые два здания обрушились в 1846 и 1863 годах.
Сегодня Вознесенский собор занимает третье место по размерам в России. В его стенах покоятся останки известных донских казаков, таких как Иван Ефремов и Матвей Платов.
Памятник Ермаку
Рядом с Вознесенским собором находится памятник Ермаку, знаменитому донскому атаману и покорителю Сибирского ханства. Монумент выполнен в виде бронзовой фигуры высотой 4 метра. Ермак в одной руке удерживает корону, а в другой – боевое знамя.
Музей истории донского казачества
Во время экскурсии мы посетим Музей истории донского казачества. Этот музей рассказывает о судьбах знаменитых казаков Донского Войска. Здесь можно увидеть:
клейноды и полковые знамена
казачью одежду и оружие
жалованные грамоты
Экспозиция помещается в историческом здании, построенном в 1899 году.
Атаманский дворец
Дворец, построенный в 1863 году, расположен в Александровском саду. До 1920 года в его стенах находилась резиденция атамана Войска Донского. Сегодня это один из филиалов Музея истории донского казачества.
Посетив дворец, вы сможете полюбоваться его парадными помещениями и узнать об уникальных экспозициях, освещающих систему атаманской власти.
Важная информация!
Для бронирования экскурсии в праздничные даты мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Войсковой Вознесенский собор
Памятник Ермаку
Атаманский дворец
Музей истории донского казачества
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Инна
Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек, слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться читать дальшеуменьшить
и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало
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Т
Талевнина
Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек, слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться читать дальшеуменьшить
и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало
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В
Владимир
Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
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Г
Григорий
Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
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С
Сергей
Очень интересная, информативная экскурсия.
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С
Сергей
Очень интересная, информативная экскурсия.
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