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Обзорная экскурсия по Новочеркасску

Узнайте о казачьих традициях и архитектуре XIX века в Новочеркасске. Посетите соборы, музеи и памятники, окунитесь в историю казачества
Поездка в Новочеркасск - это шанс увидеть столицу Донского казачества.

Величественный Войсковой Вознесенский собор, построенный в нововизантийском стиле, поражает своим масштабом. Памятник Ермаку, выполненный из бронзы, впечатляет своим величием.

Музей истории донского казачества предлагает уникальные экспонаты, включая клейноды и полковые знамена. Атаманский дворец в Александровском саду раскрывает тайны атаманской власти. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу прошлого
4.7
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🗿 Исторические памятники
  • 📜 Богатая казачья история
  • 🎨 Увлекательные музеи
  • 🌳 Прогулка по Александровскому саду

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Новочеркасска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсии возможны, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Обзорная экскурсия по Новочеркасску

Что можно увидеть

  • Войсковой Вознесенский собор
  • Памятник Ермаку
  • Музей истории донского казачества
  • Атаманский дворец

Описание экскурсии

Войсковой Вознесенский собор

Этот величественный собор был возведен в 1905 году в нововизантийском стиле. Он расположен на площади Ермака и является третьим вариантом главного казачьего храма. Первые два здания обрушились в 1846 и 1863 годах.

Сегодня Вознесенский собор занимает третье место по размерам в России. В его стенах покоятся останки известных донских казаков, таких как Иван Ефремов и Матвей Платов.

Памятник Ермаку

Рядом с Вознесенским собором находится памятник Ермаку, знаменитому донскому атаману и покорителю Сибирского ханства. Монумент выполнен в виде бронзовой фигуры высотой 4 метра. Ермак в одной руке удерживает корону, а в другой – боевое знамя.

Музей истории донского казачества

Во время экскурсии мы посетим Музей истории донского казачества. Этот музей рассказывает о судьбах знаменитых казаков Донского Войска. Здесь можно увидеть:

  • клейноды и полковые знамена
  • казачью одежду и оружие
  • жалованные грамоты

Экспозиция помещается в историческом здании, построенном в 1899 году.

Атаманский дворец

Дворец, построенный в 1863 году, расположен в Александровском саду. До 1920 года в его стенах находилась резиденция атамана Войска Донского. Сегодня это один из филиалов Музея истории донского казачества.

Посетив дворец, вы сможете полюбоваться его парадными помещениями и узнать об уникальных экспозициях, освещающих систему атаманской власти.

Важная информация!

Для бронирования экскурсии в праздничные даты мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Войсковой Вознесенский собор
  • Памятник Ермаку
  • Атаманский дворец
  • Музей истории донского казачества
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
2
1
И
Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек, слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться
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и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало

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Т
Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек, слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться
читать дальшеуменьшить

и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало

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В
Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
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Г
Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
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С
Очень интересная, информативная экскурсия.
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С
Очень интересная, информативная экскурсия.
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