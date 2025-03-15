Обзорные и познавательные экскурсии Новочеркасска

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Новочеркасске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большая прогулка по Новочеркасску
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
«Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, и даже увлекательному квесту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Начало: По согласованию с гидом
«При посещении дворца вы полюбуетесь его парадными помещениями и познакомитесь с уникальными экспозициями, которые освещают систему атаманской власти»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Проследить историю города на горе и увидеть всё самое важное
Начало: В сквере у Атаманского дворца
«Вы рассмотрите основные достопримечательности и малоизвестные памятники истории и архитектуры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    15 марта 2025
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
    Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек,
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    слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало

  • Г
    Григорий
    30 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
  • С
    Сергей
    27 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Очень интересная, информативная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в марте 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Изучение достопримечательностей города Новочеркасска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Новочеркасске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025