Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
«Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, и даже увлекательному квесту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Начало: По согласованию с гидом
«При посещении дворца вы полюбуетесь его парадными помещениями и познакомитесь с уникальными экспозициями, которые освещают систему атаманской власти»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Проследить историю города на горе и увидеть всё самое важное
Начало: В сквере у Атаманского дворца
«Вы рассмотрите основные достопримечательности и малоизвестные памятники истории и архитектуры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий15 марта 2025Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
- ГГалина29 июля 2024Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
- ЕЕвгения5 июня 2024Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
- ИИнна17 мая 2024Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек,
- ГГригорий30 октября 2023Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
- ССергей27 марта 2023Очень интересная, информативная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в марте 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Изучение достопримечательностей города Новочеркасска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Новочеркасске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025