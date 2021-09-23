О Ольга 5

Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!