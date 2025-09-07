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Экскурсии в Новочеркасске

Найдено 9 экскурсий в Новочеркасске, цены от 580 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 4400 ₽ за всё до 4 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Узнайте о казачьих традициях и архитектуре XIX века в Новочеркасске. Посетите соборы, музеи и памятники, окунитесь в историю казачества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
1 час
Групповая
до 25 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас
Начало: На Платовском проспекте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
580 ₽ за человека
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Начало: Площадь Ермака, памятник атаману Бакланову
Расписание: По договоренности
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Главная улица Новочеркасска - тайны, дворы и судьбы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная улица Новочеркасска - тайны, дворы и судьбы
Начало: Московская улица, 1/90
Расписание: Время экскурсии назначается по договоренности.
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Дата посещения: 5 сен 2025
Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
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рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия.

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И
Новочеркасск столичный и станичный
Дата посещения: 11 июн 2025
Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
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пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

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Ирина
Новочеркасск столичный и станичный
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы прекрасно провели время, почувствовали дух этого необычного города, и познакомились с историей донского казачества. Очень рекомендую!
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы+3
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы
Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы
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Н
Новочеркасск столичный и станичный
Экскурсия очень понравилось, отличная организация, не смотря на то что у нас была группа из 4-х человек были предложены наушники,
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что очень удобно. Надежда прекрасный рассказчик, маршрут отлично показывает город со всех сторон и не туристическую его часть и центр. Мы остались очень довольны, спасибо большое.

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С
Новочеркасск столичный и станичный
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод Надежда с таким увлечением и любовью рассказывает о Новочеркасске, что в него невозможно не влюбиться. Человек -
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профессионал, готовый ответить на любые вопросы.
И, что не маловажно, не просто сухие факты, а очень живо и красочно, как будто сам попал в 19 век.
Спасибо большое. Всем советую.

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Ольга
Новочеркасск столичный и станичный
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не хотелось расставаться! 10 баллов их 10! Спасибооооо!
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не+7
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не
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Людмила
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Надежда замечательный гид! Очень интересная экскурсия! Спасибо!
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Светлана
Большая прогулка по Новочеркасску
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и душевная подача побуждают ещё
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больше узнать об этом регионе. Понравилось сравнение исторических снимков и карт с настоящей реальностью, это, на мой взгляд, говорит о том, что экскурсовод-не дилетант, читавший Википедию, а искренне проникшийся и собравший материал из разных источников. Спасибо, Александр!

Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и+6
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
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Оксана
Большая прогулка по Новочеркасску
Отличная экскурсия.
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А
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Благодарим Надежду за содержательную экскурсию. Было интересно. Доброжелательный тон, стремление поддержать своим рассказом познавательный интерес экскурсантов способствовали тому, что 3
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часа пролетели незаметно. Экскурсовод ответила на все вопросы, помогла сориентироваться в незнакомом городе. Спасибо, Надежда. Успехов Вам и с наступающим Рождеством!

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Всего 43 отзыва в Новочеркасске

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Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску

Самые популярные экскурсии в Новочеркасске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Новочеркасск столичный и станичный;
  2. Большая прогулка по Новочеркасску;
  3. Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска;
  4. Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска);
  5. Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска.
Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в августе 2026
Сейчас в Новочеркасске можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 580 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Познайте дух Новочеркасска через наши экскурсии. Собор, памятники и музеи ждут вас. Идеально для тех, кто ищет экскурсию в Новочеркасск из Ростова. Бронируйте сейчас и откройте для себя богатую историю и культуру казачьего города