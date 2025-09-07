Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 4400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Узнайте о казачьих традициях и архитектуре XIX века в Новочеркасске. Посетите соборы, музеи и памятники, окунитесь в историю казачества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас
Начало: На Платовском проспекте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
580 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Начало: Площадь Ермака, памятник атаману Бакланову
Расписание: По договоренности
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная улица Новочеркасска - тайны, дворы и судьбы
Начало: Московская улица, 1/90
Расписание: Время экскурсии назначается по договоренности.
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 5 сен 2025
Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
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И
Дата посещения: 11 июн 2025
Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
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Надежда чудесный рассказчик и очень приятная девушка. Экскурсия была увлекательна и информативна, но не перегружена. Мы прекрасно провели время, почувствовали дух этого необычного города, и познакомились с историей донского казачества. Очень рекомендую!
+3
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Н
Экскурсия очень понравилось, отличная организация, не смотря на то что у нас была группа из 4-х человек были предложены наушники,
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С
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод Надежда с таким увлечением и любовью рассказывает о Новочеркасске, что в него невозможно не влюбиться. Человек -
Экскурсовод Надежда с таким увлечением и любовью рассказывает о Новочеркасске, что в него невозможно не влюбиться. Человек -
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Надежда - бесподобный экскурсовод! Знание истории города - превосходное, она настолько интересно рассказывает, что нам не хотелось расставаться! 10 баллов их 10! Спасибооооо!
+7
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Надежда замечательный гид! Очень интересная экскурсия! Спасибо!
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Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и душевная подача побуждают ещё
+6
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Отличная экскурсия.
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А
Благодарим Надежду за содержательную экскурсию. Было интересно. Доброжелательный тон, стремление поддержать своим рассказом познавательный интерес экскурсантов способствовали тому, что 3
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Всего 43 отзыва в Новочеркасске
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Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску
Самые популярные экскурсии в Новочеркасске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в августе 2026
Сейчас в Новочеркасске можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 580 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Познайте дух Новочеркасска через наши экскурсии. Собор, памятники и музеи ждут вас. Идеально для тех, кто ищет экскурсию в Новочеркасск из Ростова. Бронируйте сейчас и откройте для себя богатую историю и культуру казачьего города