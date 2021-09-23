Все экскурсии в Новочеркасске
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Новочеркасске на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
12ч
10 900₽
за 1-18 чел.
Отыскать горы в донских степях!
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 500₽
за 1-4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества — пешком и на авто
Последние отзывы «Экскурсии Новочеркасска»
- Отзыв на: Отыскать горы в донских степях!ООльга23 сентября 2021Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!