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Пешие экскурсии-прогулки в Новочеркасске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Новочеркасске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Новочеркасск - это город с богатой историей и культурой. Погрузитесь в атмосферу казачьей столицы, исследуя её уникальные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пройти по широким проспектам, полюбоваться особняками и поговорить о расказачивании
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Турист
    20 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
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    пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

  • Г
    Галина
    16 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек,
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    слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало

  • Г
    Григорий
    30 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
  • С
    Сергей
    27 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Очень интересная, информативная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в июле 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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