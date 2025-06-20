Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Новочеркасск - это город с богатой историей и культурой. Погрузитесь в атмосферу казачьей столицы, исследуя её уникальные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пройти по широким проспектам, полюбоваться особняками и поговорить о расказачивании
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурист20 июня 2025Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
- ГГалина16 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
- ИИрина21 мая 2025Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
- ИИнна17 мая 2024Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек,
- ГГригорий30 октября 2023Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
- ССергей27 марта 2023Очень интересная, информативная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в июле 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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