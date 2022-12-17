Новокузнецк прошел путь от острога до знакового промышленного центра и крупнейшего города Кемеровской области. Как складывалась его судьба и какое наследие сберегли его улочки и площади? Об этом вы узнаете на авто-пешеходной экскурсии. В нашей программе: Кузнецкая крепость, дом купца и старинный храм, место, где Достоевский обрел счастье, советские памятники, уникальный парк тополей и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Кузнецкая крепость — выдающийся пример военно-инженерного искусства

Крепостные сооружения располагаются на вершине Вознесенской горы. Их появление в 1820-х годах связано со строительством Сибирской линии, предназначенной для защиты южных рубежей государства от угрозы со стороны Китая. С историей фортификации от основания до наших дней вы познакомитесь в музее-заповеднике, открытом в стенах крепости.

Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор

Также вы увидите образец дома зажиточной купеческой семьи — одно из немногих сохранившихся строений второй половины 19 века и памятник архитектуры, являющийся филиалом музея Кузнецкой крепости. А возле него рассмотрите старейший православный собор Новокузнецка. Храм по праву считается одной из главных жемчужин города и привлекает внимание 40-метровой колокольней, благодаря которой он был самым высоким сооружением Кузнецкого уезда.

Знаковые места исторического центра

Далее отправимся на прогулку по улочкам старой части города. Вы посетите чудесный парк Топольники и выясните, чем уникален этот ландшафтный комплекс. На пути вам встретится Краеведческий музей и скульптура «Учитель и ученик», где мы поговорим о Льве Толстом и его последнем секретаре.

Кроме того, вы увидите один из семи музеев России, посвященных Достоевскому. Литературно-мемориальный дом связан с важнейшим и, по мнению исследователей, самым счастливым периодом в жизни писателя, значительно повлиявшим на его творчество. Затем вы проедете до здания цирка, погуляете по бульвару Героев, осмотрите памятник, посвященный 50-летию СССР, парк им. Гагарина и Театральную площадь.

Уткин дом и музей, посвященный кузнецким металлургам

В программу также включено посещение площади, основанной на болотистой местности в 1955 году. В ее центре располагается памятник Маяковскому, а в юго-восточной части, на берегу Абы, находится Уткин дом — небольшая деревянная постройка на воде, созданная для водоплавающих птиц. В завершение мы съездим к Мемориальному музею боевой и трудовой славы, где вы познакомитесь поближе с историей кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали