Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку

Посетить все знаковые места города и познакомиться с основными вехами его развития

Новокузнецк прошел путь от острога до знакового промышленного центра и крупнейшего города Кемеровской области.

Как складывалась его судьба и какое наследие сберегли его улочки и площади? Об этом вы узнаете на авто-пешеходной экскурсии.

В нашей программе: Кузнецкая крепость, дом купца и старинный храм, место, где Достоевский обрел счастье, советские памятники, уникальный парк тополей и многое другое.
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Стальное сердце Кузбасса: обзорная экскурсия по Новокузнецку
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
26
дек
27
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кузнецкая крепость — выдающийся пример военно-инженерного искусства

Крепостные сооружения располагаются на вершине Вознесенской горы. Их появление в 1820-х годах связано со строительством Сибирской линии, предназначенной для защиты южных рубежей государства от угрозы со стороны Китая. С историей фортификации от основания до наших дней вы познакомитесь в музее-заповеднике, открытом в стенах крепости.

Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор

Также вы увидите образец дома зажиточной купеческой семьи — одно из немногих сохранившихся строений второй половины 19 века и памятник архитектуры, являющийся филиалом музея Кузнецкой крепости. А возле него рассмотрите старейший православный собор Новокузнецка. Храм по праву считается одной из главных жемчужин города и привлекает внимание 40-метровой колокольней, благодаря которой он был самым высоким сооружением Кузнецкого уезда.

Знаковые места исторического центра

Далее отправимся на прогулку по улочкам старой части города. Вы посетите чудесный парк Топольники и выясните, чем уникален этот ландшафтный комплекс. На пути вам встретится Краеведческий музей и скульптура «Учитель и ученик», где мы поговорим о Льве Толстом и его последнем секретаре.

Кроме того, вы увидите один из семи музеев России, посвященных Достоевскому. Литературно-мемориальный дом связан с важнейшим и, по мнению исследователей, самым счастливым периодом в жизни писателя, значительно повлиявшим на его творчество. Затем вы проедете до здания цирка, погуляете по бульвару Героев, осмотрите памятник, посвященный 50-летию СССР, парк им. Гагарина и Театральную площадь.

Уткин дом и музей, посвященный кузнецким металлургам

В программу также включено посещение площади, основанной на болотистой местности в 1955 году. В ее центре располагается памятник Маяковскому, а в юго-восточной части, на берегу Абы, находится Уткин дом — небольшая деревянная постройка на воде, созданная для водоплавающих птиц. В завершение мы съездим к Мемориальному музею боевой и трудовой славы, где вы познакомитесь поближе с историей кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается дополнительно: легковая машина — 3500 руб., минивэн — 4500 руб.
  • Билеты в крепость включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новокузнецка

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🔭ОбзорныеСпасо-Преображенский собор🗽Популярные места🙏РелигиозныеКузнецкая крепостьДом купца Фонарева🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Новокузнецке

Обзорная экскурсия по Новокузнецку
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Новокузнецку
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новокузнецке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новокузнецке
ХОРОШО
🧭
ТАМ