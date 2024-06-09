На последнем этаже дома с башней в Новокузнецке расположилась двухуровневая студия В. Ерофеева. Его творчество самобытно: интерьеры мастерской воплощают постиндустриальные фантазии из металла и стекла и напоминают декорации из фильма «Кин-дза-дза!». Здесь отражается культурный код города — тема металлургии. Я познакомлю вас с пространством и расскажу о Ерофееве и дизайне.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Двухуровневая творческая мастерская на верхнем этаже дома с башней:
- С инсталляциями и арт-объектами, созданными из металлических деталей, частей двигателя космических ракет, медицинских ламп и инструментария
- Интерьерами и мебелью из деталей от промышленных машин
- Медитативным видом из окна на исторический центр Новокузнецка
- Лаунж-зоной с музыкальной библиотекой и журналами по искусству под космическую музыку в стиле Pink Floyd
- Экспозицией живописи и графики автора
Я расскажу:
- О новокузнецком дизайнере, работающем в индустриальной эстетике. Таких авторов в России всего два — Виктор Ерофеев (1954–2023, Новокузнецк) и художник кинетического искусства Вячеслав Колейчук (1941–2018, Москва).
- Культурном коде Новокузнецка
- Передовых концепциях дизайна 1970–1980-х годов, которые разрабатывались на Сенежской студии художественного конструирования и об их влиянии на современную культуру
Организационные детали
- Мастерская находится в жилом доме на 6 этаже без лифта. Рекомендую надеть удобную обувь для подъёма пешком по лестнице, а также взять с собой питьевую воду.
- Посещение возможно с детьми от 12 лет
- Максимальное кол-во участников — 12 человек (без изменения стоимости)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Строителей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Новокузнецке
Всем привет! Меня зовут Виктор, я искусствовед, член Союза художников России. Родной город — Новокузнецк. Здесь я реализую просветительские проекты, лекции и экскурсионные программы с желанием поделиться своей любовью к городу, культуре и искусству.Задать вопрос