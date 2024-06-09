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На последнем этаже дома с башней в Новокузнецке расположилась двухуровневая студия В. Ерофеева. Его творчество самобытно: интерьеры мастерской воплощают постиндустриальные фантазии из металла и стекла и напоминают декорации из фильма «Кин-дза-дза!». Здесь отражается культурный код города — тема металлургии. Я познакомлю вас с пространством и расскажу о Ерофееве и дизайне.