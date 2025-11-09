Мои заказы

Летнее путешествие в Горную Шорию на 5 дней

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Шории! Это прекрасное место сочетает в себе великолепие природы, богатую культуру и удивительные традиции.

Туристы, приезжающие сюда, просто теряют дар речи от завораживающих своим величием гор, покрытых тайгой, и чистейших горных рек. Приглашаем и Вас поближе узнать Кузбасс с его самобытной поэтикой и сибирской природой.
Ближайшие даты:
19
июн10
июл7
авг

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия «Край живых гор»

9:30 Сбор группы (возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка, возможен трансфер из Кемерово). Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км).

12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор».

Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам.

Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед в ресторане отеля.

Свободное время.

За дополнительную плату:

  • «Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет (1000 руб.);
  • Этнографический вечер с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, ужин (1500 руб.).
2 день

Путешествие в Шорский Улус

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Экскурсия в шорский улус.

В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге находится крупный Шорский улус – Усть-Кабырза.

Вы побываете на водной экскурсии на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су.

Встретитесь с местной художницей и познакомитесь с ее творчеством, увидите одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова.

Обед.

Свободное время.

3 день

Релакс

Завтрак в ресторане гостиницы.

Отдыху бассейна гостиницы.

За дополнительную плату:

  • Термальный центр «Серебряные родники» (от 2300 руб. / 3 часа). Можжевеловая баня, сенная баня, Финская сауна, Русская баня, хаммамы, Марокканская баня, соляная комната с гималайской солью, купель с родниковой водой, тропический душ, бассейн. Шоколадные и классические массажи, обертывания, пиллинги;
  • Экскурсии на квадрациклах от 1 часа – от 2000 руб.
4 день

Пешая прогулка к «Верблюдам»

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Пешая прогулка к «Верблюдам».

На склоне горы Курган, недалеко от горы Зеленой, на высоте около полутора тысячи метров располагаются каменные останцы, по форме своей напоминающие караван верблюдов (может быть исключено из стоимости тура).

Поздний обед в ресторане отеля.

Свободное время.

В качестве альтернативы – вертолетная экскурсия в шорский музей «Тазгол» – при наборе группы от 5 чел – цена от 10 000 руб. (экскурсия бронируется заранее, оплачивается на месте).

5 день

Экскурсия в музей природы и этнографии Горной Шории

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Выезд из гостиницы.

10:00 Экскурсия в музей природы и этнографии Горной Шории.

11:30 Посещение озера «Темир», глубина которого составляет более 100 метров, а прозрачность воды до 40 метров.

Здесь можно покупаться и позагорать, покататься на катамаранах, флайбордах, сапах.

Попробовать себя в роли дайверов (пробный урок погружения, аренда инвентаря – за доп. плату).

Обед.

16:30 Трансфер в Новокузнецк.

18:00 прибытие в Новокузнецк – окончание программы.

Трансфер в Кемерово (за доп. плату) – 21:00 прибытие в Кемерово.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Аквилон» (номер стандарт) или аналогичный вариант.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
39 90048 500

Варианты проживания

Гостиница «Аквилон»

4 ночи

Отель «Аквилон курорт Шерегеш» располагается в одноименном поселке. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.

Для размещения в отеле «Аквилон курорт Шерегеш» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.

В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «шведский стол».

Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в стандартном 2-местном номере
  • Питание: завтрак, обед
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка/Кемерово и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Памятка по мерам безопасности на воде с использованием маломерных судов и плавсредств

Меры безопасности при использовании маломерных плавсредств:

  • Все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты.
  • В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.
  • В любой ситуации все обязаны командиру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должности или возрасту и выполнять его распоряжения.
  • В экстремальной ситуации старший на терпящем бедствие плавсредстве обязан предпринять меры для спасения людей и согласно Российского законодательства наделяется особыми правами по отношению ко всем терпящим бедствие людям и несет ответственность за предпринятые им действия (все люди, находящиеся на спасательном плавсредстве, согласно законодательства, переходят в категорию «Экипаж» и более не разделяются на пассажиров и команду).
  • Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоема по ходу движения не далее 20 м от берега.
  • Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.
  • При прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Запрещено:

  • При посадке вставать на борта и сидения.
  • Перегружать плавсредство.
  • Выход плавсредств при силе ветра более 10 м/с баллов, а на незначительных водоемах, свыше 15 м/с.
  • Допуск к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации.
  • Ответственность за обеспечение безопасности при плавании на любых плавсредствах возлагается на капитанов судов, командиров шлюпок и руководителей организаций, проводящих мероприятия на воде, а так же владельцев плавсредств, которые обязаны строго соблюдать требования правил поведения и мер безопасности.).
  • Во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства.
  • При катании на водном велосипеде допускать спуск людей с сиденья на корпус велосипеда.
  • Пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а так же лицам, не достигшим 7 лет.
  • Плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации.
  • Нахождение маломерных плавсредств вблизи шлюзов, плотин, земснарядов, а так же приближение и остановка у мостов или под ними, переправ, приближение к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным местам отдыха людей у воды, а так же районам проведения любых гидротехнических работ.
  • Категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

При большом волнении нужно:

  • Носом лодки резать волну, нельзя оставлять борт перпендикулярно волне, т. к. лодка может опрокинуться.
  • Принимать пострадавшего на борт необходимо только с кормы, с бортов - категорически запрещается, т. к., это чревато переворотом маломерного плавсредства, а со стороны носа поднимать человека не всегда удобно.
  • При падении человека за борт на судне подаются три продолжительных звуковых сигнала, длительность которых определена от 4 до 6 секунд.
  • Купание на любых плавсредствах детям до 16 лет разрешается только под руководством взрослых и при их участии.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

