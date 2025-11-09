1 день

Обзорная экскурсия «Край живых гор»

9:30 Сбор группы (возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка, возможен трансфер из Кемерово). Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км).

12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор».

Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам.

Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед в ресторане отеля.

Свободное время.

За дополнительную плату:

«Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет (1000 руб.);

Этнографический вечер с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, ужин (1500 руб.).

