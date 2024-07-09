Попробовать новое, зарядиться свободной энергией гор и рек: всплески эмоций,
Программа тура по дням
Приезд. Отправление на Шерегеш
Рекомендуем утренние рейсы, встречаем до 08:00.
Приветливый Новокузнецк (аэропорт Спиченково Бориса Волынова) — Шерегеш, 180 км, 3 часа, асфальтовое покрытие, микроавтобус 12/19 мест.
Завтрак не предусмотрен.
Первая услуга по питанию - обед.
Выпить кофе, перекусить можно в кафе по дороге во время санитарной остановки.
Трансфер из аэропорта г. Новокузнецка на курорт Шерегеш, автобус, 160 км.
Уже через час пути въезжаем в царство бескрайней вековой тайги, набираем высоту. Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.
Прибываем в Шерегеш, размещение и отдых в отеле.
Обед.
Отправляемся в город на ладони тайги – Таштагол, в получасе езды от курорта. Как устроена вселенная шорцев и почему у шамана 9 бубнов узнаем в Музее этнографии и природы Горной Шории.
Останавливаемся у бронзовой скульптуры Золотая Шория, отлитой в Италии.
Хрупкая девушка верхом на огромном мистическом лосе, украшенном древними письменами, символизирует красоту и величие горной страны. Автор — известный скульптор и ювелир Даши Намдаков,
Погружаемся в мир шорцев на этническом вечере, учимся музыке тайги, делаем обереги, пробуем шорский природный энергетик – талкан, ведь завтра в горы.
Ужин и ночевка в отеле 3*, номер стандарт.
В дороге с учетом остановки примерно 3-3,5 часа, одна санитарная остановка на 30 мин (АЗС п. Кузедеево / кафе Ласточка п. Мундыбаш).
Восхождение в горы
Завтрак в отеле.
Впереди веселые хаски и самое позитивное в мире восхождение в горы.
Отправляемся в Хаски-лэнд сектора Е, знакомимся с мохнатыми проводниками, подбираем вместе с инструктором хвостатых напарников по темпераменту, физической форме и личным симпатиям - теперь это Ваша опора в горах и, почти, часть Вашего сердца! (доп. плата)
Учимся управлять собакой и наблюдаем смену природных поясов: от черневой тайги до альпийских лугов и лесотундры. Захватывающие панорамы гор.
Таежный перекус (ланч-бокс, чай), а затем неутомимые пушистые компаньоны с радостью проведут нас к Поклонному кресту на горе Курган.
Легкая усталость покорителя гор и невероятный заряд позитива.
Спуск на кресельной канатной дороге.
Ужин за дополнительную оплату, ночевка в отеле.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Самый легкий день, в котором можно выбрать сценарий самому.
Отдохнуть в СПА, или японской фурако на берегу горного озера, добыть зеркальную форель, которую Вам запекут прямо здесь. Остаться в отеле и расслабиться у бассейна с видом на горы или подняться на воздушном шаре, чтобы увидеть море тайги с высоты птичьего полета. Научиться водить квадроцикл или промчаться по трассе даунхила на горном велосипеде, попробовать свои силы на скалодроме или в веревочном парке.
Одна экскурсия из меню активностей на выбор бесплатно: посещение в СПА (2 часа, дневное время, процедуры за доп. плату); рыбалка на форель в Секторе Е; посещение веревочного парка в Секторе Е или поездка на квадроцикле (1 час, инструктор).
Обед и ужин дополнительная оплата.
Ночевка в отеле.
Активности: рыбалка на форель, бани фурако, трасса для даунхила с прокатом велосипедов, веревочный парк с 09:00 до 17:00.
Шорский национальный парк
Завтрак в отеле.
Отправляемся таежной дорогой на юг Горной Шории в Шорский национальный парк к началу нашего водного путешествия по настоящей тайге.
Тенгрианский храм с чистейшим родником как напутствие перед входом в мир духов гор и рек.
В одном из старейших поселков Горной Шории - Усть-Кабырзе посетим музей Трехречье и познакомимся с древними торговыми путями Горной Шории в степи Хакасии и горы Алтая, небольшой отрезок такого пути нам предстоит сегодня пройти.
Здесь, у слияния горных рек заканчивается таежная дорога и начинается водный путь. Меняем транспорт, получаем спасательные жилеты и усаживаемся в узкие и длинные моторные лодки - полный аналог традиционных шорских лодок, на которых путешествовали в древности по горной реке охотники и торговцы.
Двигаемся в верховья реки Мрас-Су к величественным скалам и таежным кордонам, поднимаемся в пещеру Грандиозная, вход в которую расположен на высоте 50 м над рекой.
Осматриваем огромный световой входной грот размером 50х50 м и высотой около 40 м.
Обедаем на таежном кордоне и возвращаемся в Шерегеш.
Ужин и СПА за дополнительную плату.
Горное озеро Темир. Погружение с аквалангом в невероятно прозрачное озеро
Завтрак в отеле.
Отправляемся воплощать мечту о невесомости на горное озеро в лагерь дайверов.
Здесь, в Темире бард и романтик Юрий Кукин написал свое знаменитое «А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги».
А «бог погоды» Анатолий Дьяков делал свои удивительные прогнозы погоды по солнцу для всего мира. Нас ждет ознакомительное погружение в невероятно прозрачное озеро цвета моря, глубина которого 100 м.
Учимся дыханию с аквалангом и под полным контролем инструктора пробуем невесомость на глубине 4 — 6 метров. В награду проплывающие мимо рыбы, подводный ЗАГС и даже сундук с сокровищами.
Домашний обед в кают-компании на берегу озера.
Возвращение в Шерегеш. Отдых.
Ужин за дополнительную плату.
Завершение программы
Ранний трансфер в 02:00 в аэропорт Спиченково, Новокузнецк.
Завтрак ланч бокс.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Аквилон 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Базовое размещение, стандартный номер/рублей
|½ DBL
|SNGL
|EXB ADL
EXB CHD
10-16 лет
|23-28.06.2024; 07-12.07.2024; 28.07-02.08.2024; 18-23.08.2024
|51500
|61300
|48900
|46400
|08-13.09.24
|46800
|56100
|44500
|42300
Варианты проживания
Аквилон 3
Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.
Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.
В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».
Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, групповой
- Размещение по программе
- Питание по программе
- Внутримаршрутные перевозки: автобус (7/12/19 мест), моторные лодки, канатная дорога
- Аренда снаряжения (спасательные жилеты, дождевики)
- Входные билеты в музеи по программе
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий
- Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Новокузнецка (а/п. Спиченково)
- Страховка расширенная
- Питание сверх программы
- Личные расходы (сувениры, СПА, алкогольные напитки)
- Индивидуальный трансфер
- Повышение категории отеля/номера
- Дополнительные экскурсии
- Экскурсии и активности в свободный день, (стоимость уточнять при бронировании: догтрекинг - 3000 руб., квадроциклы - от 4000 руб. (1 час, за машину). Есть маршруты на несколько часов. Активности в секторе Е (добраться можно на такси (11км) или канатных дорогах, кресло+гондола): рыбалка на форель, бани фурако, трасса для даунхила с прокатом велосипедов, веревочный парк) )
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.
Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и независящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.