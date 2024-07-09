1 день

Приезд. Отправление на Шерегеш

Рекомендуем утренние рейсы, встречаем до 08:00.

Приветливый Новокузнецк (аэропорт Спиченково Бориса Волынова) — Шерегеш, 180 км, 3 часа, асфальтовое покрытие, микроавтобус 12/19 мест.

Завтрак не предусмотрен.

Первая услуга по питанию - обед.

Выпить кофе, перекусить можно в кафе по дороге во время санитарной остановки.

Трансфер из аэропорта г. Новокузнецка на курорт Шерегеш, автобус, 160 км.

Уже через час пути въезжаем в царство бескрайней вековой тайги, набираем высоту. Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.

Прибываем в Шерегеш, размещение и отдых в отеле.

Обед.

Отправляемся в город на ладони тайги – Таштагол, в получасе езды от курорта. Как устроена вселенная шорцев и почему у шамана 9 бубнов узнаем в Музее этнографии и природы Горной Шории.

Останавливаемся у бронзовой скульптуры Золотая Шория, отлитой в Италии.

Хрупкая девушка верхом на огромном мистическом лосе, украшенном древними письменами, символизирует красоту и величие горной страны. Автор — известный скульптор и ювелир Даши Намдаков,

Погружаемся в мир шорцев на этническом вечере, учимся музыке тайги, делаем обереги, пробуем шорский природный энергетик – талкан, ведь завтра в горы.

Ужин и ночевка в отеле 3*, номер стандарт.

В дороге с учетом остановки примерно 3-3,5 часа, одна санитарная остановка на 30 мин (АЗС п. Кузедеево / кафе Ласточка п. Мундыбаш).