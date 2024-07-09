Вселенная Шерегеш

Свежий, современный тур для фанатов Шерегеша и всех, кому близок активный экологичный отдых в сочетании с комфортным проживанием в горном отеле.

Попробовать новое, зарядиться свободной энергией гор и рек: всплески эмоций,
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скорость и медитации, новые вкусы, новые знания, новые друзья. Тур для тех, кому нужно переоткрыть себя заново. Это Шерегеш, каким вы его не видели. Гармония природных стихий и человека.

Отдыхаем на самом популярном горном курорте Сибири с его особенной атмосферой: этника и граффити-субкультура Шерегеша, рыбалка на форель и воздушный шар, японская фурако или таежное сафари на квадроциклах, фантастические закаты и бронзовый сибирский загар у бассейна с видом на горы.

5
2 отзыва
Вселенная Шерегеш
Вселенная Шерегеш
Вселенная Шерегеш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Отправление на Шерегеш

Рекомендуем утренние рейсы, встречаем до 08:00.

Приветливый Новокузнецк (аэропорт Спиченково Бориса Волынова) — Шерегеш, 180 км, 3 часа, асфальтовое покрытие, микроавтобус 12/19 мест.

Завтрак не предусмотрен.

Первая услуга по питанию - обед.

Выпить кофе, перекусить можно в кафе по дороге во время санитарной остановки.

Трансфер из аэропорта г. Новокузнецка на курорт Шерегеш, автобус, 160 км.

Уже через час пути въезжаем в царство бескрайней вековой тайги, набираем высоту. Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.

Прибываем в Шерегеш, размещение и отдых в отеле.

Обед.

Отправляемся в город на ладони тайги – Таштагол, в получасе езды от курорта. Как устроена вселенная шорцев и почему у шамана 9 бубнов узнаем в Музее этнографии и природы Горной Шории.

Останавливаемся у бронзовой скульптуры Золотая Шория, отлитой в Италии.

Хрупкая девушка верхом на огромном мистическом лосе, украшенном древними письменами, символизирует красоту и величие горной страны. Автор — известный скульптор и ювелир Даши Намдаков,

Погружаемся в мир шорцев на этническом вечере, учимся музыке тайги, делаем обереги, пробуем шорский природный энергетик – талкан, ведь завтра в горы.

Ужин и ночевка в отеле 3*, номер стандарт.

В дороге с учетом остановки примерно 3-3,5 часа, одна санитарная остановка на 30 мин (АЗС п. Кузедеево / кафе Ласточка п. Мундыбаш).

Приезд. Отправление на ШерегешПриезд. Отправление на ШерегешПриезд. Отправление на ШерегешПриезд. Отправление на Шерегеш
2 день

Восхождение в горы

Завтрак в отеле.

Впереди веселые хаски и самое позитивное в мире восхождение в горы.

Отправляемся в Хаски-лэнд сектора Е, знакомимся с мохнатыми проводниками, подбираем вместе с инструктором хвостатых напарников по темпераменту, физической форме и личным симпатиям - теперь это Ваша опора в горах и, почти, часть Вашего сердца! (доп. плата)

Учимся управлять собакой и наблюдаем смену природных поясов: от черневой тайги до альпийских лугов и лесотундры. Захватывающие панорамы гор.

Таежный перекус (ланч-бокс, чай), а затем неутомимые пушистые компаньоны с радостью проведут нас к Поклонному кресту на горе Курган.

Легкая усталость покорителя гор и невероятный заряд позитива.

Спуск на кресельной канатной дороге.

Ужин за дополнительную оплату, ночевка в отеле.

Восхождение в горыВосхождение в горыВосхождение в горыВосхождение в горы
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Самый легкий день, в котором можно выбрать сценарий самому.

Отдохнуть в СПА, или японской фурако на берегу горного озера, добыть зеркальную форель, которую Вам запекут прямо здесь. Остаться в отеле и расслабиться у бассейна с видом на горы или подняться на воздушном шаре, чтобы увидеть море тайги с высоты птичьего полета. Научиться водить квадроцикл или промчаться по трассе даунхила на горном велосипеде, попробовать свои силы на скалодроме или в веревочном парке.

Одна экскурсия из меню активностей на выбор бесплатно: посещение в СПА (2 часа, дневное время, процедуры за доп. плату); рыбалка на форель в Секторе Е; посещение веревочного парка в Секторе Е или поездка на квадроцикле (1 час, инструктор).

Обед и ужин дополнительная оплата.

Ночевка в отеле.

Активности: рыбалка на форель, бани фурако, трасса для даунхила с прокатом велосипедов, веревочный парк с 09:00 до 17:00.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Шорский национальный парк

Завтрак в отеле.

Отправляемся таежной дорогой на юг Горной Шории в Шорский национальный парк к началу нашего водного путешествия по настоящей тайге.

Тенгрианский храм с чистейшим родником как напутствие перед входом в мир духов гор и рек.

В одном из старейших поселков Горной Шории - Усть-Кабырзе посетим музей Трехречье и познакомимся с древними торговыми путями Горной Шории в степи Хакасии и горы Алтая, небольшой отрезок такого пути нам предстоит сегодня пройти.

Здесь, у слияния горных рек заканчивается таежная дорога и начинается водный путь. Меняем транспорт, получаем спасательные жилеты и усаживаемся в узкие и длинные моторные лодки - полный аналог традиционных шорских лодок, на которых путешествовали в древности по горной реке охотники и торговцы.

Двигаемся в верховья реки Мрас-Су к величественным скалам и таежным кордонам, поднимаемся в пещеру Грандиозная, вход в которую расположен на высоте 50 м над рекой.

Осматриваем огромный световой входной грот размером 50х50 м и высотой около 40 м.

Обедаем на таежном кордоне и возвращаемся в Шерегеш.

Ужин и СПА за дополнительную плату.

Шорский национальный паркШорский национальный паркШорский национальный парк
5 день

Горное озеро Темир. Погружение с аквалангом в невероятно прозрачное озеро

Завтрак в отеле.

Отправляемся воплощать мечту о невесомости на горное озеро в лагерь дайверов.

Здесь, в Темире бард и романтик Юрий Кукин написал свое знаменитое «А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги».

А «бог погоды» Анатолий Дьяков делал свои удивительные прогнозы погоды по солнцу для всего мира. Нас ждет ознакомительное погружение в невероятно прозрачное озеро цвета моря, глубина которого 100 м.

Учимся дыханию с аквалангом и под полным контролем инструктора пробуем невесомость на глубине 4 — 6 метров. В награду проплывающие мимо рыбы, подводный ЗАГС и даже сундук с сокровищами.

Домашний обед в кают-компании на берегу озера.

Возвращение в Шерегеш. Отдых.

Ужин за дополнительную плату.

Горное озеро Темир. Погружение с аквалангом в невероятно прозрачное озероГорное озеро Темир. Погружение с аквалангом в невероятно прозрачное озероГорное озеро Темир. Погружение с аквалангом в невероятно прозрачное озероГорное озеро Темир. Погружение с аквалангом в невероятно прозрачное озеро
6 день

Завершение программы

Ранний трансфер в 02:00 в аэропорт Спиченково, Новокузнецк.

Завтрак ланч бокс.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Аквилон 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Базовое размещение, стандартный номер/рублей½ DBLSNGLEXB ADL

EXB CHD

10-16 лет

23-28.06.2024; 07-12.07.2024; 28.07-02.08.2024; 18-23.08.202451500613004890046400
08-13.09.2446800561004450042300

Варианты проживания

Аквилон 3

5 ночей

Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.

Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.

В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».

Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, групповой
  • Размещение по программе
  • Питание по программе
  • Внутримаршрутные перевозки: автобус (7/12/19 мест), моторные лодки, канатная дорога
  • Аренда снаряжения (спасательные жилеты, дождевики)
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий
  • Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Новокузнецка (а/п. Спиченково)
  • Страховка расширенная
  • Питание сверх программы
  • Личные расходы (сувениры, СПА, алкогольные напитки)
  • Индивидуальный трансфер
  • Повышение категории отеля/номера
  • Дополнительные экскурсии
  • Экскурсии и активности в свободный день, (стоимость уточнять при бронировании: догтрекинг - 3000 руб., квадроциклы - от 4000 руб. (1 час, за машину). Есть маршруты на несколько часов. Активности в секторе Е (добраться можно на такси (11км) или канатных дорогах, кресло+гондола): рыбалка на форель, бани фурако, трасса для даунхила с прокатом велосипедов, веревочный парк) )
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.

Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и независящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
9 июл 2024
Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
М
2 июл 2024
На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!

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