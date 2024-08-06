7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
76 140₽ за человека
скидка
15%
7 дней
Горнолыжный тур на Шерегеш
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
1 дек в 10:00
23 фев в 10:00
5980050 830₽ за человека
7 дней
Золотая Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
65 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья6 августа 2024Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!
- ААлександр2 августа 2024Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое
- ММила1 августа 2024Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «7-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Новокузнецке в августе 2024
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