Экскурсионные туры на неделю в Новокузнецк

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Новокузнецке, цены от 50 830 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Загадки горной Шории
Пешая
На автобусе
7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
76 140 за человека
Горнолыжный тур на Шерегеш
скидка
15%
3 отзыва
7 дней
Горнолыжный тур на Шерегеш
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
1 дек в 10:00
23 фев в 10:00
5980050 830 за человека
Золотая Шория
Пешая
На автобусе
7 дней
Золотая Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
65 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    6 августа 2024
    Горнолыжный тур на Шерегеш
    Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Горнолыжный тур на Шерегеш
    Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое
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    спасибо организаторам за подготовленных инструкторов. Ребята настоящие профессионалы, лидеры группы, открытые для общения. Грустно было только расставаться с ними, с группой, ну и с Кавказом тоже.

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  • М
    Мила
    1 августа 2024
    Горнолыжный тур на Шерегеш
    Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.
    Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей сторонойОчень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «7-дневные туры»

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  1. Загадки горной Шории
  2. Горнолыжный тур на Шерегеш
  3. Золотая Шория
Сколько стоит тур в Новокузнецке в августе 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 50 830 до 76 140 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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