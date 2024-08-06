читать дальше спасибо организаторам за подготовленных инструкторов. Ребята настоящие профессионалы, лидеры группы, открытые для общения. Грустно было только расставаться с ними, с группой, ну и с Кавказом тоже.

Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое