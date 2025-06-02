Таежный Карчит. Заповедная Шория

Благодаря этому увлекательному путешествию Вы увидите и почувствуете места силы, познакомитесь с тенгрианством – древней религией тюрков, посетите заповедные территории Шорского национального парка, совершите сплав на катамаранах по заповедным местам, прогуляетесь по тропам, по которым в давние времена проходил Малый шелковый путь, и увидите множество животных, обитающих в дикой природе.
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Поселок Усть-Кабырза

В 06:40 трансфер на туристическом автобусе из Новокузнецка в поселок Усть-Кабырза, завтрак, размещение в гостевых домиках, отдых, обед.

Свободное время.

Ужин на берегу реки.

Поселок Усть-КабырзаПоселок Усть-КабырзаПоселок Усть-КабырзаПоселок Усть-КабырзаПоселок Усть-КабырзаПоселок Усть-Кабырза
2 день

Шорский национальный парк

Завтрак.

Выезд из гостевых домиков.

Сборы на маршрут.

Уникальным местом маршрута является поселок Усть-Кабырза.

Официальная история поселка насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.

Уникальность поселка заключается и в его месторасположении - месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющимися истоками р. Томь.

Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.

В устье реки Пызас было найдено захоронение Кабырзинской принцессы, история которой окутана тайнами.

Начало пешеходного маршрута.

Маршрут проходит по красивым местам территории Шорского национального парка, протяженность 7 км., сложность – ниже среднего, рекомендуемый возраст от 10 лет.

На маршруте открываются красивые панорамы на окрестности, видна Бийская Грива, священная шорская гора Каратаг и даже Мустаг!

Вы увидите множество следов диких птиц и животных, часто происходят очные встречи с животными, для безопасности участников группу сопровождает инспектор парка с оружием (для спокойствия отдыхающих).

Заканчивается пешеходная часть маршрута у красивейших скал Карчитский Замок.

Переправа через реку, отдых на территории кордона “Карчит”, обед.

Посещение бани, ужин у костра на берегу реки, купание.

Для любителей рыбалки предусмотрены удочки и снасти.

Ночевка на кордоне.

Возможна вариация участия в туре без пешеходного маршрута, который заменяет доставку до кордона на моторной лодке за дополнительную плату 2 500 рублей с человека.

Шорский национальный паркШорский национальный паркШорский национальный паркШорский национальный парк
3 день

Сплав на катамаранах. Отъезд

Завтрак.

Выезд из домиков.

Сплав на катамаранах до поселка Усть-Кабырза, обед, трансфер в Новокузнецк, возвращение домой.

Сплав на катамаранах. ОтъездСплав на катамаранах. ОтъездСплав на катамаранах. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домиках.

Варианты проживания

Гостевые домики

2 ночи

Размещение в гостевых домиках в п. Усть-Кабырза и в лесных домиках на на кордоне "Заповедный Карчит".

Проживание в 14-местном благоустроенном домике в глухой таинственной тайге, полный релакс - нет связи. Удобства - баня - включена в стоимость тура, туалет на улице.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Информационная поддержка до и во время тура
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер по экскурсионному маршруту
  • Услуги гидов - экскурсоводов
  • Аренда катамарана и плавсредств
  • Сопровождение инспектора по таежному маршруту
  • Входные билеты на заповедную территорию
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецк и обратно
  • Страховка
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, удостоверяющие личность, медицинский полис;
  • теплые вещи;
  • головной убор;
  • две пары походной обуви;
  • тапочки или сланцы; два комплекта вещей для активного отдыха;
  • очки;
  • ветрозащитный костюм;
  • защиту от дождя;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.

Как организован трансфер до места начала тура и обратно?

Отправление туристическим автобусом:

  • Новокузнецк: аэропорт в 07:30;
  • Новокузнецк парковка ж/д и автовокзала в 06:40.

Прибытие в поселок Усть-Кабырза, размещение в гостевых домиках.

Отъезд из Усть-Кабырзы: еженедельно в 16:00 туристическим автобусом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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