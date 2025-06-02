Программа тура по дням
Поселок Усть-Кабырза
В 06:40 трансфер на туристическом автобусе из Новокузнецка в поселок Усть-Кабырза, завтрак, размещение в гостевых домиках, отдых, обед.
Свободное время.
Ужин на берегу реки.
Шорский национальный парк
Завтрак.
Выезд из гостевых домиков.
Сборы на маршрут.
Уникальным местом маршрута является поселок Усть-Кабырза.
Официальная история поселка насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.
Уникальность поселка заключается и в его месторасположении - месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющимися истоками р. Томь.
Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.
В устье реки Пызас было найдено захоронение Кабырзинской принцессы, история которой окутана тайнами.
Начало пешеходного маршрута.
Маршрут проходит по красивым местам территории Шорского национального парка, протяженность 7 км., сложность – ниже среднего, рекомендуемый возраст от 10 лет.
На маршруте открываются красивые панорамы на окрестности, видна Бийская Грива, священная шорская гора Каратаг и даже Мустаг!
Вы увидите множество следов диких птиц и животных, часто происходят очные встречи с животными, для безопасности участников группу сопровождает инспектор парка с оружием (для спокойствия отдыхающих).
Заканчивается пешеходная часть маршрута у красивейших скал Карчитский Замок.
Переправа через реку, отдых на территории кордона “Карчит”, обед.
Посещение бани, ужин у костра на берегу реки, купание.
Для любителей рыбалки предусмотрены удочки и снасти.
Ночевка на кордоне.
Возможна вариация участия в туре без пешеходного маршрута, который заменяет доставку до кордона на моторной лодке за дополнительную плату 2 500 рублей с человека.
Сплав на катамаранах. Отъезд
Завтрак.
Выезд из домиков.
Сплав на катамаранах до поселка Усть-Кабырза, обед, трансфер в Новокузнецк, возвращение домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домиках.
Варианты проживания
Гостевые домики
Размещение в гостевых домиках в п. Усть-Кабырза и в лесных домиках на на кордоне "Заповедный Карчит".
Проживание в 14-местном благоустроенном домике в глухой таинственной тайге, полный релакс - нет связи. Удобства - баня - включена в стоимость тура, туалет на улице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Информационная поддержка до и во время тура
- Завтраки, обеды и ужины
- Экскурсии по программе
- Трансфер по экскурсионному маршруту
- Услуги гидов - экскурсоводов
- Аренда катамарана и плавсредств
- Сопровождение инспектора по таежному маршруту
- Входные билеты на заповедную территорию
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецк и обратно
- Страховка
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, удостоверяющие личность, медицинский полис;
- теплые вещи;
- головной убор;
- две пары походной обуви;
- тапочки или сланцы; два комплекта вещей для активного отдыха;
- очки;
- ветрозащитный костюм;
- защиту от дождя;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.
Как организован трансфер до места начала тура и обратно?
Отправление туристическим автобусом:
- Новокузнецк: аэропорт в 07:30;
- Новокузнецк парковка ж/д и автовокзала в 06:40.
Прибытие в поселок Усть-Кабырза, размещение в гостевых домиках.
Отъезд из Усть-Кабырзы: еженедельно в 16:00 туристическим автобусом.