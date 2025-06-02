2 день

Шорский национальный парк

Завтрак.

Выезд из гостевых домиков.

Сборы на маршрут.

Уникальным местом маршрута является поселок Усть-Кабырза.

Официальная история поселка насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.

Уникальность поселка заключается и в его месторасположении - месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющимися истоками р. Томь.

Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.

В устье реки Пызас было найдено захоронение Кабырзинской принцессы, история которой окутана тайнами.

Начало пешеходного маршрута.

Маршрут проходит по красивым местам территории Шорского национального парка, протяженность 7 км., сложность – ниже среднего, рекомендуемый возраст от 10 лет.

На маршруте открываются красивые панорамы на окрестности, видна Бийская Грива, священная шорская гора Каратаг и даже Мустаг!

Вы увидите множество следов диких птиц и животных, часто происходят очные встречи с животными, для безопасности участников группу сопровождает инспектор парка с оружием (для спокойствия отдыхающих).

Заканчивается пешеходная часть маршрута у красивейших скал Карчитский Замок.

Переправа через реку, отдых на территории кордона “Карчит”, обед.

Посещение бани, ужин у костра на берегу реки, купание.

Для любителей рыбалки предусмотрены удочки и снасти.

Ночевка на кордоне.

Возможна вариация участия в туре без пешеходного маршрута, который заменяет доставку до кордона на моторной лодке за дополнительную плату 2 500 рублей с человека.