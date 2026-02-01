Этноприключение в Горной Шории: тур для всей семьи в мини-группе
Сделать шорские обереги, попробовать мёд и побывать на Шерегеше
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 7:30
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
69 800 ₽ за человека
Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых
Обкатать сибирские склоны, насладиться закатами в горах и опробовать другие развлечения курорта
Начало: Новокузнецк, ж/д вокзал и аэропорт, 7:30-8:30
1 мар в 07:30
62 600 ₽ за человека
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией
Встретить Новый год прямо на склоне, покорить снежные склоны, попариться в бане и покормить альпак
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 8:30
Завтра в 08:00
8 мар в 08:00
68 900 ₽ за человека
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и пройтись по барам
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Новокузнецка, до 8:00
5 мар в 08:00
65 000 ₽ за человека
