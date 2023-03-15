3 дня
Сакральные места силы Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
27 375₽ за человека
3 дня
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
29 635₽ за человека
7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
76 140₽ за человека
7 дней
Золотая Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
65 200₽ за человека
3 дня
Летнее путешествие в Горную Шорию
Начало: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
23 авг в 10:00
22 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 марта 2023С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Можно с детьми»
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