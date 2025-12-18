Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и пройтись по барам
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Новокузнецка, до 8:00
«Сходим в баню, насладимся горячим глинтвейном и общением с новыми друзьями»
5 мар в 08:00
65 000 ₽ за человека
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией
Встретить Новый год прямо на склоне, покорить снежные склоны, попариться в бане и покормить альпак
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 8:30
«Вечером — отдых в спа-комплексе»
28 дек в 08:00
3 янв в 08:00
68 900 ₽ за человека
На Новый год - в поход: активное путешествие по Поднебесным Зубьям
Исследовать пики хребта Тигер-Тыш, попариться в бане и насладиться зимними пейзажми
Начало: Ж/д вокзал Новокузнецка, 5:00. Ж/д вокзал Междуреч...
«Лепка пельменей в дружной компании, спуск на ледянках, горячая баня и ароматный таёжный чай сделают это путешествие особенно уютным»
31 дек в 08:00
21 900 ₽ за человека
