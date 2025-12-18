Найдено 3 тура в категории « SPA » в Новокузнецке, цены от 21 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности 8 дней Горнолыжная тусовка в Шерегеше Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и пройтись по барам Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Новокузнецка, до 8:00 «Сходим в баню, насладимся горячим глинтвейном и общением с новыми друзьями» 65 000 ₽ за человека 7 дней Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией Встретить Новый год прямо на склоне, покорить снежные склоны, попариться в бане и покормить альпак Начало: Аэропорт Новокузнецка, 8:30 «Вечером — отдых в спа-комплексе» 68 900 ₽ за человека Пешая 3 дня На Новый год - в поход: активное путешествие по Поднебесным Зубьям Исследовать пики хребта Тигер-Тыш, попариться в бане и насладиться зимними пейзажми Начало: Ж/д вокзал Новокузнецка, 5:00. Ж/д вокзал Междуреч... «Лепка пельменей в дружной компании, спуск на ледянках, горячая баня и ароматный таёжный чай сделают это путешествие особенно уютным» 21 900 ₽ за человека Все туры Новокузнецка

