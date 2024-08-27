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Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Выездные»

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Туры по окрестностям Новокузнецка и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь