Искусство игристого Вина: экскурсия в Абрау-ДюрсоСегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы цените качественные напитки и всегда интересовались секретами их производства, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Новороссийска. Кроме посещения завода, вас также ждет увлекательная прогулка вдоль живописного озера и множество интересных исторических фактов.

Автомобильная экскурсия в Абрау-Дюрсо включает в себя комфортабельное путешествие из Новороссийска в Абрау-Дюрсо под руководством гида. Гид расскажет вам о самых значимых достопримечательностях города, включая памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также крупнейшие промышленные предприятия и другие интересные места.

Затем вас ожидает посещение завода, на котором производят шампанское. Завод был основан в 1870 году по указу императора Александра II. Удивительно, что здание предприятия было построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины, поскольку это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Важным моментом в истории завода стал 1891 год, когда князь Голицын был назначен управляющим. Под его руководством были построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на сложную историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методами. Особенно стоит отметить, что бутылочная технология используется для создания французского шампанского и не имеет аналогов в России.

Кроме посещения завода Абрау-Дюрсо, экскурсия включает прогулку к пресному озеру Абрау, окруженному величественными горами. На его берегу вы найдете памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской, которые придают этому месту особый шарм. По завершении экскурсии туристы могут насладиться вечерним шоу фонтанов, продолжительностью около 25 минут, а также при желании купить продукцию предприятия по цене производителя.

Информация для туристов. Порядок заказа экскурсий1. Выберите интересующую вас программу.

2. Заполните форму заказа или позвоните менеджеру.

3. Оплатите экскурсию по указанным реквизитам.

4. Получите электронный билет с уникальным номером и информацией об экскурсии: дата, время, место отправления.

5. Предъявите билет при посадке в автомобиль.

Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.