Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новороссийска

Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо

Легкий треккинг к природным местам, прогулка на кораблике и рассказы об историческом поселке

5
1 отзыв
Не только винным домом ценен Абрау-Дюрсо — и на прогулке я покажу, какие замечательные места есть в его окрестностях.

Вместо дегустаций игристого отправимся тайными тропами к Домику йоги и помедитируем с роскошным видом на море.

А после вы выйдете к скрытой обители местного виноградаря, прокатитесь на ретро-кораблике по озеру и услышите историю поселка.
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо

Что вас ожидает

Новые образы Абрау

По горным тропам, пролегающим среди красивых зарослей и панорам, я проведу вас к чудесной смотровой площадке. Построенная на краю обрыва беседка и есть Домик йоги, где вы проведете время, наслаждаясь бескрайними просторами моря, и отдохнете душой. Если захотите, проведем медитацию соединения со стихиями. После я угощу вас чаем из местных трав с фирменным печеньем. А затем отправимся в центр поселка, чтобы сесть на старинный кораблик и покататься по озеру Абрау. На обратном пути вы увидите дом виноградаря, притаившийся у отдаленного леса с полем рислинга.

История поселка: коротко о главном

Как и обещано, в этой экскурсии минимум внимания уделено самой известной странице жизни Абрау, но и о ней вы немного узнаете во время прогулки. Я расскажу, как на месте адыгского поселения основали царское имение и посадили первые императорские виноградники. Какие этапы прошел будущий винный дом «Абрау-Дюрсо», прежде чем стать ведущим российским производителем игристых и тихих вин. И чем славится завод сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. До места начала трекинга я отвезу вас на машине
  • Отдельно оплачивается прогулка по озеру на кораблике — 600 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я живу в Новороссийске 29 лет. Люблю этот город, знаю его вдоль и поперек. Занимаюсь организацией авторских туров по черноморскому побережью, мне нравится быть на природе, устраивать пикники и открывать красивые места. Веду здоровый образ жизни. Расскажу о жизни города и края, поделюсь самыми зрелищными локациями и самыми вкусными местами. Жду вас в гости, друзья!
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1 реальный отзыв

А
29 июля 2021
Экскурсия отличная. Гид Юля много и интересно рассказывает. Подниматься в гору было достаточно не сложно, даже приятно, среди ароматных горных трав в тени деревьев. Из домика йога открывается шикарный вид на море, горы и долину. Аж дух захватывает. Юля, спасибо Вам огромное! Я ни секунды не пожалела, что заказала эту экскурсию.

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