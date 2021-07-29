Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новороссийска

Что вас ожидает

Новые образы Абрау

По горным тропам, пролегающим среди красивых зарослей и панорам, я проведу вас к чудесной смотровой площадке. Построенная на краю обрыва беседка и есть Домик йоги, где вы проведете время, наслаждаясь бескрайними просторами моря, и отдохнете душой. Если захотите, проведем медитацию соединения со стихиями. После я угощу вас чаем из местных трав с фирменным печеньем. А затем отправимся в центр поселка, чтобы сесть на старинный кораблик и покататься по озеру Абрау. На обратном пути вы увидите дом виноградаря, притаившийся у отдаленного леса с полем рислинга.

История поселка: коротко о главном

Как и обещано, в этой экскурсии минимум внимания уделено самой известной странице жизни Абрау, но и о ней вы немного узнаете во время прогулки. Я расскажу, как на месте адыгского поселения основали царское имение и посадили первые императорские виноградники. Какие этапы прошел будущий винный дом «Абрау-Дюрсо», прежде чем стать ведущим российским производителем игристых и тихих вин. И чем славится завод сегодня.

Организационные детали