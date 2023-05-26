Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо

Побывать в живописных уголках курорта и увезти с собой воспоминания в виде профессиональных снимков

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Отправляемся из Новороссийска на берег горного озера, в Абрау-Дюрсо.

Мы проведём вас по самым фотогеничным локациям, поснимаем на фоне природы, местных достопримечательностей, а также в уютных заведениях. Это не экскурсионный формат, но мы обязательно поделимся интересными фактами о посещаемых местах. А после прогулки пришлём вам тёплые фото в цветокоррекции!
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Новороссийска и за полчаса довезём до прекрасного Абрау-Дюрсо. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.

  • Остановимся в таких симпатичных локациях, как площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк.
  • Душевные снимки получаются в «Petit Cafe», ресторане «Вилла Роз» и отеле «Крылья Абрау», куда мы также заглянем.
  • Прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру.
  • При желании проплывём на ретропароходе «Шампань» по озеру.

Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.

ℹ️ По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.

📷 После фототура мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней.

Организационные детали

  • Прогулку для вас проведёт моя коллега, фотограф Елена
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Новороссийске и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билет на пароход — 800 руб. /чел.
  • Еда и напитки в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Набережная
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Абрау-Дюрсо

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