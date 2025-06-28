Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новые уголки живописного Абрау-Дюрсо, а каждый снимок становится ярким воспоминанием.
Предлагаемая фотопрогулка начинается в Новороссийске, откуда за короткое время путешественники достигают берегов чарующего горного
Предлагаемая фотопрогулка начинается в Новороссийске, откуда за короткое время путешественники достигают берегов чарующего горного
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход к каждому клиенту
- 🌿 Прекрасные природные локации
- 🏛️ Интересные исторические факты
- 🍽️ Уютные кафе и рестораны
- 🚤 Возможность прогулки на ретропароходе
- 📷 Профессиональная фотосессия
- 🎨 Цветокоррекция всех фотографий
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки по Абрау-Дюрсо - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на открытом воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой природы, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить возможности для съёмки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Александра II
- Набережная озера Абрау
- Арт-парк
- Petit Cafe
- Ресторан Вилла Роз
- Отель Крылья Абрау
- Экотропа
- Ретропароход Шампань
Описание фото-прогулки
Мы заберём вас из Новороссийска и за полчаса довезём до прекрасного Абрау-Дюрсо. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.
- Остановимся в симпатичных локациях: площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк
- Душевные снимки получаются рядом с «Petit Cafe» и рестораном «Вилла Роз», а также в отеле «Крылья Абрау», куда мы тоже обязательно заглянем
- Немного прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру
Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.
ℹ️ По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.
📷 После фототура мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней.
Организационные детали
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
- Снимаем на Canon EOS 6D
- Мы заберём вас из удобного вам места в Новороссийске и по окончании отвезём обратно
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 2000 ₽
- Ретушь понравившихся кадров — 200 ₽/шт.
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 543 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 27 июн 2025
Прекрасная познавательная фото прогулка, интересно, вкусно и очень классные фотографии! Ребята остались очень довольны, улыбка как у Чеширского кота
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Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с детьми, это больше фотопрогулка, чем экскурсия. Но, мы шли целенаправленно за фото) Да и
+2
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Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на 1000 из 100 и настоящая находка для тех, кто решил провести отпуск один! Комфортабельный
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Л
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Елена провезла нас по удивительным местам, показала невероятно красивые виды и рассказала об истории Абрау-Дюрсо.
Мы в восторге от фотографий! Елена - специалист в своей сфере!
Очень понравился формат экскурсии. Качественные снимки плюс новые знания😊 Спасибо за прекрасный день! Будем вспоминать его с теплом и улыбками!
Елена провезла нас по удивительным местам, показала невероятно красивые виды и рассказала об истории Абрау-Дюрсо.
Мы в восторге от фотографий! Елена - специалист в своей сфере!
Очень понравился формат экскурсии. Качественные снимки плюс новые знания😊 Спасибо за прекрасный день! Будем вспоминать его с теплом и улыбками!
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В
Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали
На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали
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Г
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем рекомендовать близким!
+2
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Входит в следующие категории Новороссийска
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