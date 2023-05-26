Побывать в живописных уголках курорта и увезти с собой воспоминания в виде профессиональных снимков
Отправляемся из Новороссийска на берег горного озера, в Абрау-Дюрсо.
Мы проведём вас по самым фотогеничным локациям, поснимаем на фоне природы, местных достопримечательностей, а также в уютных заведениях. Это не экскурсионный формат, но мы обязательно поделимся интересными фактами о посещаемых местах. А после прогулки пришлём вам тёплые фото в цветокоррекции!
Мы проведём вас по самым фотогеничным локациям, поснимаем на фоне природы, местных достопримечательностей, а также в уютных заведениях. Это не экскурсионный формат, но мы обязательно поделимся интересными фактами о посещаемых местах. А после прогулки пришлём вам тёплые фото в цветокоррекции!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из Новороссийска и за полчаса довезём до прекрасного Абрау-Дюрсо. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.
- Остановимся в таких симпатичных локациях, как площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк.
- Душевные снимки получаются в «Petit Cafe», ресторане «Вилла Роз» и отеле «Крылья Абрау», куда мы также заглянем.
- Прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру.
- При желании проплывём на ретропароходе «Шампань» по озеру.
Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.
ℹ️ По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.
📷 После фототура мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней.
Организационные детали
- Прогулку для вас проведёт моя коллега, фотограф Елена
- Мы заберём вас из удобного вам места в Новороссийске и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билет на пароход — 800 руб. /чел.
- Еда и напитки в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!
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