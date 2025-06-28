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Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска

Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новые уголки живописного Абрау-Дюрсо, а каждый снимок становится ярким воспоминанием.

Предлагаемая фотопрогулка начинается в Новороссийске, откуда за короткое время путешественники достигают берегов чарующего горного
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озера.

Здесь, среди природных красот и архитектурных шедевров, каждый найдет свою идеальную фотозону - будь то площадь Александра II, набережная озера или уютные уголки местных кафе.

Фотосессия не ограничивается одними лишь пейзажами: рассказы о легендах и истории Абрау-Дюрсо добавят глубину вашим впечатлениям.

Индивидуальный подход к каждому участнику позволяет сфокусироваться на предпочтениях в локациях и тематиках съемки, обеспечивая исключительно личные и запоминающиеся кадры.

По завершении прогулки вас ждет приятный бонус - профессионально отредактированные фотографии, которые будут напоминать о прекрасно проведенном времени.

Эта фотопрогулка - идеальная возможность оставить часть души в Абрау-Дюрсо, увековечивая моменты радости и красоты

5
25 отзывов

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • 🌿 Прекрасные природные локации
  • 🏛️ Интересные исторические факты
  • 🍽️ Уютные кафе и рестораны
  • 🚤 Возможность прогулки на ретропароходе
  • 📷 Профессиональная фотосессия
  • 🎨 Цветокоррекция всех фотографий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки по Абрау-Дюрсо - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на открытом воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой природы, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить возможности для съёмки.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска

Что можно увидеть

  • Площадь Александра II
  • Набережная озера Абрау
  • Арт-парк
  • Petit Cafe
  • Ресторан Вилла Роз
  • Отель Крылья Абрау
  • Экотропа
  • Ретропароход Шампань

Описание фото-прогулки

Мы заберём вас из Новороссийска и за полчаса довезём до прекрасного Абрау-Дюрсо. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.

  • Остановимся в симпатичных локациях: площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк
  • Душевные снимки получаются рядом с «Petit Cafe» и рестораном «Вилла Роз», а также в отеле «Крылья Абрау», куда мы тоже обязательно заглянем
  • Немного прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру

Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.

ℹ️ По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.

📷 После фототура мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней.

Организационные детали

  • Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • Снимаем на Canon EOS 6D
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Новороссийске и по окончании отвезём обратно
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 2000 ₽
  • Ретушь понравившихся кадров — 200 ₽/шт.
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 543 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
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любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 27 июн 2025
Прекрасная познавательная фото прогулка, интересно, вкусно и очень классные фотографии! Ребята остались очень довольны, улыбка как у Чеширского кота
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Марина
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с детьми, это больше фотопрогулка, чем экскурсия. Но, мы шли целенаправленно за фото) Да и
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много интересных фактов об Абрау нам рассказывали пока двигались от одних локаций к другим. Было интересно послушать об известных людях отдыхавших в Абрау и писавших о нем. Рассказывали не скучно, вообще прогулка получилась легкой. Машина хорошая, с климат контролем, есть детское кресло. А еще мы хотели поужинать в ресторане Вилла роз в Абрау и нас подождали. Да и фото после экскурсии отправили быстро. И еще, время экскурсии при брони указано раннее, объяснили, что свет лучше и меньше народу в кадре, но в переписке мы попросили другое время, потому что утром не могли и нас без проблем записали, когда нам удобно. Вообщем, нам все очень понравилось, Лена, спасибо вам!

P.S. Написала отзыв, хотела прикрепить много фото, но оказалось, что можно только 10 снимков. Не поместились кадры из Виллы роз, Петит кафе, как мы все вместе кормим уточек с понтона, портреты и еще много кадров.

Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с+2
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
Получили семейные снимки, да еще из такого красивого места как Абрау-Дюрсо😍 Все таки, когда ты с
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Людмила
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на 1000 из 100 и настоящая находка для тех, кто решил провести отпуск один! Комфортабельный
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авто с кондиционером (спасибо Екатерине) Профессионал своего дела Елена и как результат море прекрасных фото в множестве локаций (отдельное спасибо за приятное общение). Ссылку на диск прислали в тот же вечер! Рекомендую бронировать именно эту прогулку

Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
Добрый день! Побывала на фотопрогулке в Абрау! Такого невероятного восторга давно не испытывала! Мероприятие прошло на
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Л
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Елена провезла нас по удивительным местам, показала невероятно красивые виды и рассказала об истории Абрау-Дюрсо.
Мы в восторге от фотографий! Елена - специалист в своей сфере!
Очень понравился формат экскурсии. Качественные снимки плюс новые знания😊 Спасибо за прекрасный день! Будем вспоминать его с теплом и улыбками!
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
Хотим поблагодарить Елену за замечательную фотопрогулку в Абрау-Дюрсо! Всё было легко, комфортно, познавательно, доступно и интересно.
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В
Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали
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по серпантинам без проблем). Елена знает все красивые фотозоны на берегах озера Абрау.
Благодаря ей также побывали на двух смотровых площадках, которые расположены на противоположных горах (бензина Лена не жалеет).
Не только полюбовались на шикарные виды, но и узнали много интересной информации об истории виноделия в этом краю, о знаковых фигурах виноделия и как складывалась судьба этой отрасли во времена СССР.
Отдельно хотела упомянуть, что подготовленность Елены к экскурсии поражает. В наличии и дежурная расческа, и ленточки для повязывания на "Древе желаний", и многое другое.
Общение душевное, ритм экскурсии комфортный. Умеет расположить к себе взрослых и детей. А это особенно важно при фотосессии, чтобы снимки получились естественные.
Большое спасибо Елене за отличную фотопрогулку. Снимки от нее мы уже получили. Любуемся!

Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
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Г
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем рекомендовать близким!
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем+2
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
Очень понравилось маленькое путешествие. Благодарим Елену за потрясающие фотографии! Наша семья в восторге!!! Огромное спасибо! Будем
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