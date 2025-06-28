Лучшее время для фото-прогулки по Абрау-Дюрсо - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на открытом воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой природы, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить возможности для съёмки.

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новые уголки живописного Абрау-Дюрсо, а каждый снимок становится ярким воспоминанием.Предлагаемая фотопрогулка начинается в Новороссийске, откуда за короткое время путешественники достигают берегов чарующего горного

озера. Здесь, среди природных красот и архитектурных шедевров, каждый найдет свою идеальную фотозону - будь то площадь Александра II, набережная озера или уютные уголки местных кафе. Фотосессия не ограничивается одними лишь пейзажами: рассказы о легендах и истории Абрау-Дюрсо добавят глубину вашим впечатлениям. Индивидуальный подход к каждому участнику позволяет сфокусироваться на предпочтениях в локациях и тематиках съемки, обеспечивая исключительно личные и запоминающиеся кадры. По завершении прогулки вас ждет приятный бонус - профессионально отредактированные фотографии, которые будут напоминать о прекрасно проведенном времени. Эта фотопрогулка - идеальная возможность оставить часть души в Абрау-Дюрсо, увековечивая моменты радости и красоты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы заберём вас из Новороссийска и за полчаса довезём до прекрасного Абрау-Дюрсо. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.

Остановимся в симпатичных локациях: площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк

Душевные снимки получаются рядом с «Petit Cafe» и рестораном «Вилла Роз», а также в отеле «Крылья Абрау», куда мы тоже обязательно заглянем

Немного прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру

Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.

ℹ️ По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.

📷 После фототура мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней.

Организационные детали