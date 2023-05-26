Отправляемся из Новороссийска на берег горного озера, в Абрау-Дюрсо. Мы проведём вас по самым фотогеничным локациям, поснимаем на фоне природы, местных достопримечательностей, а также в уютных заведениях. Это не экскурсионный формат, но мы обязательно поделимся интересными фактами о посещаемых местах. А после прогулки пришлём вам тёплые фото в цветокоррекции!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Новороссийска и за полчаса довезём до прекрасного Абрау-Дюрсо. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.

Остановимся в таких симпатичных локациях, как площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк .

. Душевные снимки получаются в «Petit Cafe», ресторане «Вилла Роз» и отеле «Крылья Абрау» , куда мы также заглянем.

, куда мы также заглянем. Прогуляемся по экотропе , где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру.

, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру. При желании проплывём на ретропароходе «Шампань» по озеру.

Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.

ℹ️ По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.

📷 После фототура мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней.

Организационные детали

Прогулку для вас проведёт моя коллега, фотограф Елена

Мы заберём вас из удобного вам места в Новороссийске и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы (по желанию)