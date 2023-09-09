Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска

Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото

5
4 отзыва
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Абрау-Дюрсо — идиллический курорт с целебным воздухом, горами, виноградниками и волшебным озером.

Вы погуляете по набережной, рассмотрите необычные скульптуры и инсталляции в Арт-парке, впечатлитесь оригинальными фонтанами и ощутите царящее здесь умиротворение. А я поделюсь интересными историями и сделаю для вас душевные фото.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Ближайшие даты:
29
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
7
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Арт-парк, озеро и фонтаны

Мы полюбуемся озером Абрау — самым большим пресноводным водоемом Краснодарского края — и украшающим его 40-метровым фонтаном «Женевский». Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз. А также посетим домик Виноградаря, заглянем на главную площадь Александра Невского и оценим расположенные на ней необычные фонтаны: «Бутылка» и «Обезьянка».

Остановись, мгновение!

Я раскрою историю поселка и знаменитого завода шампанских вин, сделавшем его знаменитым. Поделюсь увлекательными легендами и расскажу о знаменитых людях, которые посещали эти живописные места. А также сделаю для вас профессиональные фото, которые станут ярким и душевным напоминанием о путешествии.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • После экскурсии я пришлю более 50 профессиональных фото в электронном виде
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия возможна для компании максимум до 3 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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Р
9 сен 2023
Прогулка понравилась. Красота природы Абруа-Дюрсо восхищает и завораживает, я побывала в СКАЗКЕ, СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!!!! Очень благодарна экскурсоводу Марии. Своей мягкостью, душевностью Мария легко увела от мирской суеты, окунула в атмосферу умиротворённости и покоя. Я отдохнула на все 200%. А фотографии супер, увидела себя «Я КРАСОТКА😉», просмотр их придаёт мне уверенность и позитивную энергию. Мария профессионал, молодец! Пусть талант, знания и голос Маши дальше приносят пользу нам-туристам!!!!
Анна
1 сен 2023
Фотопрогулка прошла просто замечательно. Мария очень интересно рассказала все про Абрау-Дюрсо, показала красивые места. Сделала много красивых фото. Прогулка проходила в приятной атмосфере. Рекомендую.
К
19 авг 2023
Прекрасная вышла поездка и бонусом классные фото на память. По пути Мария много рассказывала об Абрау-Дюрсо и о Новороссийске. 4 часа пролетели незаметно и оставили теплые впечатления об Абрау. Однозначно рекомендую! 👍 ещё раз спасибо, Мария 🫶
Анна
14 авг 2023
Нам очень понравилась фотопрогулка! Получили красивые фотографии, узнали много интересного об Абрау-Дюрсо, даже побывали на виноградниках.
Огромный плюс, что экскурсия с трансфером, очень удобно.
Спасибо, Мария 👍

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