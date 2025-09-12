Абрау-Дюрсо — идиллический курорт с целебным воздухом, горами, виноградниками и волшебным озером.
Вы погуляете по набережной, рассмотрите необычные скульптуры и инсталляции в Арт-парке, впечатлитесь оригинальными фонтанами и ощутите царящее здесь умиротворение. А я сделаю для вас душевные фото.
Вы погуляете по набережной, рассмотрите необычные скульптуры и инсталляции в Арт-парке, впечатлитесь оригинальными фонтанами и ощутите царящее здесь умиротворение. А я сделаю для вас душевные фото.
Описание фото-прогулки
Арт-парк, озеро и фонтаны
Мы полюбуемся озером Абрау — самым большим пресноводным водоемом Краснодарского края — и украшающим его 40-метровым фонтаном «Женевский». Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз. А также посетим домик Виноградаря, заглянем на главную площадь Александра II и оценим расположенные на ней необычные фонтаны: «Бутылка» и «Обезьянка».
Остановись, мгновение!
Я сделаю для вас профессиональные фото, которые станут ярким и душевным напоминанием о путешествии.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Yaris Cross
- Я снимаю на камеру Canon 6D
- На следующий день вы получите 50+ фото в цветокоррекции в электроном виде любым удобным для вас способом
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Фотопрогулка возможна для компании максимум до 3 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 332 туристов
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень приятная беседа!
Мария рассказала нам и историю города, показала нам красивые места!
Остались под большим впечатлением!
И как бонус чудесные фотографии🥰
Мария рассказала нам и историю города, показала нам красивые места!
Остались под большим впечатлением!
И как бонус чудесные фотографии🥰
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С
Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!
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К
Мария просто солнышко ☀️ Мало того что рассказывает интересно, так еще и в общении приятная и душевная. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Хотелось дольше задержаться и просто пообщаться 😹
Фото еще не видели, ждем, но уверены что будет топ 😌
Фото еще не видели, ждем, но уверены что будет топ 😌
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Е
Здравствуйте! Мария очень хорошо провела экскурсию, хорошо знает историю своего города Новороссийска, мне было очень интересно и приятно слышать! Очень довольна, рекомендую Марию не пожалеете!
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Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
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Н
Экскурсия очень понравилась, Мария рассказала очень много нового и интересного и про Новороссийск, и про Абрау-Дюрсо, очень хорошие фотографии получились на память, спасибо большое.
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