В 100 метрах от кромки Азовского моря 🌊, рядом с поселком За Родину Темрюкского района, в урочище Синяя балка находится сопка Азовская. Этот грязевой вулкан тоже называется Синяя Балка. Но у него есть и еще одно более известное среди название – «Тиздар», по имени горы ⛰️, которая расположена приблизительно в километре от Азовской сопки. Гора «Тиздар», высотой 74 м над уровнем моря, служит началом Голубицкой гряды. Это тоже погребённый вулкан на берегу морского обрыва. О вулканическом происхождении горы свидетельствует тот факт, что у самого уреза воды в нижней части горы сосредоточены отложения древней голубоватой глины. Развал конуса вулкана «Тиздар» (Азовской сопки) произошёл в 1919 г. в результате взрывного извержения. Сегодня сопка имеет вид усечённого конуса.

Почему же все таки вулкан «Тиздар», а не Азовская сопка? В 2011 году представители ФГБУ «Пятигорский Государственный НИИ курортологии Федерального медико-биологического агентства» взяли пробы для анализа сопочной грязи. В последствии было написано бальнеологическое заключение, в котором месторождение названо Тиздарским, с тех пор и закрепилось за Азовской сопкой название вулкан «Тиздар».

Итак, мы приехали в туристический комплекс Тиздар spa resort. На территории грязевый вулкан Тиздар. Оборудованный для отдыха песчаный пляж 🏖️. Подогреваемый бассейн. Зоопарк. Паровозик для любителей прокатиться. Пруд для любителей рыбной ловли. Мы приехали сюда чтобы окунуться в целебные грязи вулкана Тиздар. Берег оборудован деревянными настилами и удобными лестницами.

Тиздар — признанный на сегодня учеными, действующий вулкан. Они не раз исследовали грязевые вулканы Азовского моря, но “Тиздар” является наиболее изученным. По оценкам ученых, он подпитывается грязью через центральный ствол из глубины вулкана, жерло которого опускается в недра к киммерийским породам, залегающим на глубине от 40 до 300 м. Купающиеся не тонут только потому, что удельный вес грязи достаточно высок и удерживает их на уровне груди взрослого человека. Погружение в грязь не только полезно для организма, но ещё и очень забавное мероприятие. Пытаешься плыть, но ощущаешь себя лягушкой в сметане и барахтаешься на одном месте. Утонуть невозможно. В кратере не рекомендуется находиться более 15 мин. После грязи мы можем пройти на берег моря и в нем обмыться. Желающие могут сходить в зоопарк, прокатиться на паровозике. Посетить ресторан и бассейн.

С собой берите купальные принадлежности, головные уборы от солнца и хорошее настроение.

Мы заберем вас на транспорте возле отеля или в заранее обусловленном месте.