К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз

К виноградникам у моря

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Гастрономический тур на Юг России объединит ценителей аутентичной южной русской кухни, расслабленного времяпрепровождения и, конечно же, великолепного вина. Вас ждут экскурсии по винодельням, прохлада дегустационных залов, а также наше внимание и забота.

Мы доставим вас в мир изысканных напитков точно в срок и постараемся сделать путешествие незабываемым.
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
15
сен

Что вас ожидает:

От саженца до бутылки
От саженца до бутылки
Узнаем все о производстве вина на крупнейшем виноградарском предприятии России
Премиальное вино
Премиальное вино
Наш ждут многочисленные дегустации вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго
Мастер класс "сомелье"
Мастер класс "сомелье"
С чувством продегустируем ассортимент винодельни "Кубань-Вино" в сопровождении легких закусок
Улиточная ферма
Улиточная ферма
Посетим агротуристический комплекс CHATEAU PINOT и его необычных обитателей
История завода Абрау-Дюрсо
История завода Абрау-Дюрсо
Попадем в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере).

00:45 Отправление туристического поезда из Москвы (Казанский вокзал).

Отдых в поезде.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Винодельни Тамани

Завтрак в поезде.

11:23 Прибытие поезда на ст. Тамань Пассажирская, высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобус.

Посещение центра энологии Chateau Tamagne (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».

Приглашаем на экскурсию по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:

  • виноградников АФ Южная: рассказ о предприятии, направлениях деятельности, рассказ о выращиваемых сортах винограда, о специфике почвы, уходе за виноградом, о порядке сбора;
  • Центр энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни:
    • процессы приемки винограда;
    • дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;
  • Мастер класс «сомелье» по ассортименту винодельни «Кубань-Вино». Дегустация 5 премиальных позиций в сопровождении легких закусок. (плато локальных сыров, мясная нарезка, гриссни).

Посещение экскурсионного комплекса «Кубань-Вино» (ст. Старотитаровская) с экскурсионной программой и дегустацией.

Во время экскурсии посещение подвала, зала выдержки в дубовых бочках и винотеки.

Также нас ждет дегустация вин из дубовых бочек.

Обед на территории комплекса «Кубань-Вино».

Посещение винодельни Фанагория (Темрюкский р-н, п. Сенной) с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:

  • экскурсия по территории винодельни;
  • посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10- летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров.

Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.

22:40 Отправление туристического поезда со ст. Тамань в Новороссийск.

Винодельни ТаманиВинодельни ТаманиВинодельни ТаманиВинодельни Тамани
3 день

Новороссийск

02:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Новороссийска.

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобус.

Посещение винодельни «Мысхако» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

Винодельня «Мысхако» рада гостям!

Приглашаем вас посетить одну из старейших виноделен страны:

  • вы пройдете по всем действующим цехам и увидите, как живет винодельня;
  • узнаете о тонкостях создания тихих и игристых вин;
  • познакомитесь с наследием «Мысхако» и станете участником истории, которая пишется прямо сейчас.
  • погрузимся в исторический экскурс;
  • посетим производственные цеха тихих и игристых вин;
  • увидим исторические подвалы и дегустационные залы 1974 года;
  • продегустируем 8 видов вин — игристых и тихих.

Посещение агротуристического комплекса CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.

Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.

Обед на территории Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо».

Посещение Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

Именно здесь, в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat, познакомитесь с современным производством.

В ходе экскурсии вы узнаете историю завода «Абрау-Дюрсо», попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II, а также узнаете о секретах приготовления тихих вин.

Вас ожидает дегустация 5 образцов тихих вин «Абрау».

Трансфер на ж/д вокзал.

21:55 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала Новороссийска в Москву.

НовороссийскНовороссийскНовороссийскНовороссийск
4 день

День в поезде

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

5 день

Прибытие в Москву

05:48 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

Одноместное размещение

Люкс

Люкс

Одноместное размещение

Взрослые86 940113 000154 400129 700193 000
Дети до 9 лет включительно74 30079 200-74 300*-

*стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с 2-мя взрослыми в вагоне категории «люкс» – 65 300 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне – 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва – Тамань – Новороссийск – Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Дегустации по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 32 100 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июля 2023
Организация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационная обеспеченность туристов во время тура.
Организация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационная
В
5 июля 2023
Организация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходе поездки, регулярно интересовался впечатлениями и проблемами. Впрочем проблем не было. Питание как в поезде, так и в пунктах экскурсии, было добротным и качественным. Проводники вагона- внимательные и вежливые, порядок поддерживался, все замечательно. Планируем и в дальнейшем при желании путешествовать, пользоваться услугами оператора "Большая Страна".
Организация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходе
Е
27 июня 2023
Просто супер!
Просто супер!Просто супер!Просто супер!Просто супер!Просто супер!Просто супер!

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