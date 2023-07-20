3 день

Новороссийск

02:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Новороссийска.

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобус.

Посещение винодельни «Мысхако» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

Винодельня «Мысхако» рада гостям!

Приглашаем вас посетить одну из старейших виноделен страны:

вы пройдете по всем действующим цехам и увидите, как живет винодельня;

узнаете о тонкостях создания тихих и игристых вин;

познакомитесь с наследием «Мысхако» и станете участником истории, которая пишется прямо сейчас.

погрузимся в исторический экскурс;

посетим производственные цеха тихих и игристых вин;

увидим исторические подвалы и дегустационные залы 1974 года;

продегустируем 8 видов вин — игристых и тихих.

Посещение агротуристического комплекса CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.

Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.

Обед на территории Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо».

Посещение Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

Именно здесь, в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat, познакомитесь с современным производством.

В ходе экскурсии вы узнаете историю завода «Абрау-Дюрсо», попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II, а также узнаете о секретах приготовления тихих вин.

Вас ожидает дегустация 5 образцов тихих вин «Абрау».

Трансфер на ж/д вокзал.

21:55 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала Новороссийска в Москву.