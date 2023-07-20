К виноградникам у моря
Мы доставим вас в мир изысканных напитков точно в срок и постараемся сделать путешествие незабываемым.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере).
00:45 Отправление туристического поезда из Москвы (Казанский вокзал).
Отдых в поезде.
Винодельни Тамани
Завтрак в поезде.
11:23 Прибытие поезда на ст. Тамань Пассажирская, высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобус.
Посещение центра энологии Chateau Tamagne (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».
Приглашаем на экскурсию по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:
- виноградников АФ Южная: рассказ о предприятии, направлениях деятельности, рассказ о выращиваемых сортах винограда, о специфике почвы, уходе за виноградом, о порядке сбора;
- Центр энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни:
- процессы приемки винограда;
- дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;
- Мастер класс «сомелье» по ассортименту винодельни «Кубань-Вино». Дегустация 5 премиальных позиций в сопровождении легких закусок. (плато локальных сыров, мясная нарезка, гриссни).
Посещение экскурсионного комплекса «Кубань-Вино» (ст. Старотитаровская) с экскурсионной программой и дегустацией.
Во время экскурсии посещение подвала, зала выдержки в дубовых бочках и винотеки.
Также нас ждет дегустация вин из дубовых бочек.
Обед на территории комплекса «Кубань-Вино».
Посещение винодельни Фанагория (Темрюкский р-н, п. Сенной) с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:
- экскурсия по территории винодельни;
- посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10- летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров.
Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.
22:40 Отправление туристического поезда со ст. Тамань в Новороссийск.
Новороссийск
02:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Новороссийска.
Завтрак в поезде.
08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобус.
Посещение винодельни «Мысхако» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.
Винодельня «Мысхако» рада гостям!
Приглашаем вас посетить одну из старейших виноделен страны:
- вы пройдете по всем действующим цехам и увидите, как живет винодельня;
- узнаете о тонкостях создания тихих и игристых вин;
- познакомитесь с наследием «Мысхако» и станете участником истории, которая пишется прямо сейчас.
- погрузимся в исторический экскурс;
- посетим производственные цеха тихих и игристых вин;
- увидим исторические подвалы и дегустационные залы 1974 года;
- продегустируем 8 видов вин — игристых и тихих.
Посещение агротуристического комплекса CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.
Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.
Обед на территории Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо».
Посещение Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.
Именно здесь, в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat, познакомитесь с современным производством.
В ходе экскурсии вы узнаете историю завода «Абрау-Дюрсо», попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II, а также узнаете о секретах приготовления тихих вин.
Вас ожидает дегустация 5 образцов тихих вин «Абрау».
Трансфер на ж/д вокзал.
21:55 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала Новороссийска в Москву.
День в поезде
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Прибытие в Москву
05:48 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Четырехместное купе
|СВ
СВ
Одноместное размещение
|Люкс
Люкс
Одноместное размещение
|Взрослые
|86 940
|113 000
|154 400
|129 700
|193 000
|Дети до 9 лет включительно
|74 300
|79 200
|-
|74 300*
|-
*стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с 2-мя взрослыми в вагоне категории «люкс» – 65 300 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне – 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва – Тамань – Новороссийск – Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Дегустации по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе – 32 100 руб
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.