Туры на винодельни и виноградники в Новороссийске

Найдено 3 тура в категории «Винодельни» в Новороссийске, цены от 36 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Начало: Москва
«Вас ждут экскурсии по лучшим винодельням, прохлада дегустационных залов, а также наше внимание и забота»
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 88 420 за человека
Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Авторский тур
8 дней
Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Отправиться во вкусное морское странствие из Новороссийска и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы...
«Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 4 дегустации на винодельнях с закусками, 2 подарочных ужина в ресторане и усадьбе, дегустация мидий и устриц с шампанским»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
73 500 за человека
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
🛥 На яхте
Авторский тур
4 дня
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
Научиться ставить паруса, порыбачить с борта и отведать местного вина
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы...
«Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 2 дегустации на винодельнях»
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
36 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Винодельни»

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  1. К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
  2. Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
  3. На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
Сколько стоит тур в Новороссийске в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 36 400 до 88 420. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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