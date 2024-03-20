Авторский тур
5 дней
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Начало: Москва
«Вас ждут экскурсии по лучшим винодельням, прохлада дегустационных залов, а также наше внимание и забота»
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 88 420₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Отправиться во вкусное морское странствие из Новороссийска и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы...
«Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 4 дегустации на винодельнях с закусками, 2 подарочных ужина в ресторане и усадьбе, дегустация мидий и устриц с шампанским»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
73 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
Научиться ставить паруса, порыбачить с борта и отведать местного вина
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы...
«Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 2 дегустации на винодельнях»
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
36 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Винодельни»
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Сколько стоит тур в Новороссийске в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 36 400 до 88 420. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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