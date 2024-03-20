3 день

Новороссийск и Геленджик

02:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Новороссийска.

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Посещение винодельни «Шато де Талю» в г. Геленджик.

Приглашаем вас на обзорную экскурсию в винодельню «Шато де Талю».

На винодельне вы узнаете, какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов», поймете, почему на земле Краснодарского края мы говорим о французской эстетике.

После обзорной экскурсии приглашаем погрузиться в мир элегантных вин Château de Talu в изысканной атмосфере французского шато в сопровождении профессионального сомелье.

Вы попробуете 6 образцов вин премиальной коллекции Château de Talu.

Приятное дополнение — легкие закуски от шеф-повара ресторана Château de Talu.

Посещение агротуристического комплекса CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.

Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.

Обед на территории центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» в ресторане кавказкой кухни «Вилла Роз».

Посещение центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

Именно здесь, в центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat, познакомитесь с современным производством.

В ходе экскурсии вы узнаете историю завода «Абрау-Дюрсо», попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II, а также узнаете о секретах приготовления тихих вин.

Вас ожидает дегустация 9 образцов из золотой коллекции «Абрау-Дюрсо».

Свободное время, прогулка по набережной, посещение фирменных магазинов.

Посещение Шоу поющих фонтанов на озере Абрау.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:55 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала Новороссийска в Москву.