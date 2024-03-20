К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Групповой тур в Новороссийске

К виноградникам у моря

5
3 отзыва
Гастрономический тур в Краснодарский край объединит ценителей аутентичной южной русской кухни, расслабленного времяпрепровождения и, конечно же, великолепного вина.

Вас ждут экскурсии по лучшим винодельням, прохлада дегустационных залов, а также наше внимание и забота.

Мы доставим вас в мир изысканных напитков точно в срок и постараемся сделать путешествие незабываемым.
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Ближайшие даты:
7
июн
5
июл
2
авг
16
авг
13
сен
27
сен

Что вас ожидает:

«От саженца до бутылки»
«От саженца до бутылки»
Узнаем все о производстве вина на крупнейшем виноградарском предприятии России
Премиальное вино
Премиальное вино
Наш ждут многочисленные дегустации разных вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго
Секреты приготовления тихих вин
Секреты приготовления тихих вин
Продегустируем 9 образцов из золотой коллекции «Абрау-Дюрсо»
Улиточная ферма
Улиточная ферма
Отправимся в агротуристический комплекс CHATEAU PINOT и увидим его необычных обитателей
История завода Абрау-Дюрсо
История завода Абрау-Дюрсо
Спустимся в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II
Прогулка по виноградникам
Прогулка по виноградникам
Познакомимся с процессом сбора урожая в экскурсии по винодельне Фанагория

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд (номера вагона и места будут указаны в ваучере).

00:37 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Винодельни Тамани

Завтрак в поезде.

07:55 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Тамань, высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Посещение центра энологии Chateau Tamagne (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».

Приглашаем на экскурсию по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:

  • ул. Виноградников АФ Южная: рассказ о предприятии, направлениях деятельности, рассказ о выращиваемых сортах винограда, о специфике почвы, уходе за виноградом, о порядке сбора;
  • Центра энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни: процессы приемки винограда; дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;
  • участие в Винном Джекпоте: 9 образцов тихих и игристых вин, от молодых до выдержанных в сопровождении легких закусок (плато локальных сыров, мясная нарезка, гриссни).

Трансфер в п. Сенной.

Обед в винном ресторане «Каберне».

Экскурсия в археологический музей-заповедник «Фанагория».

Посещение винодельни Фанагория (Темрюкский р-н, п. Сенной) с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:

  • экскурсия по территории винодельни;
  • посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10- летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров;
  • знакомство с процессом сбора урожая на виноградниках.

Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.

23:00 Отправление туристического поезда с ж/д ст. Тамань в Новороссийск (посадка в поезд с 22:15).

Винодельни ТаманиВинодельни ТаманиВинодельни ТаманиВинодельни Тамани
3 день

Новороссийск и Геленджик

02:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Новороссийска.

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Посещение винодельни «Шато де Талю» в г. Геленджик.

Приглашаем вас на обзорную экскурсию в винодельню «Шато де Талю».

На винодельне вы узнаете, какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов», поймете, почему на земле Краснодарского края мы говорим о французской эстетике.

После обзорной экскурсии приглашаем погрузиться в мир элегантных вин Château de Talu в изысканной атмосфере французского шато в сопровождении профессионального сомелье.

Вы попробуете 6 образцов вин премиальной коллекции Château de Talu.

Приятное дополнение — легкие закуски от шеф-повара ресторана Château de Talu.

Посещение агротуристического комплекса CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.

Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.

Обед на территории центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» в ресторане кавказкой кухни «Вилла Роз».

Посещение центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

Именно здесь, в центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat, познакомитесь с современным производством.

В ходе экскурсии вы узнаете историю завода «Абрау-Дюрсо», попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II, а также узнаете о секретах приготовления тихих вин.

Вас ожидает дегустация 9 образцов из золотой коллекции «Абрау-Дюрсо».

Свободное время, прогулка по набережной, посещение фирменных магазинов.

Посещение Шоу поющих фонтанов на озере Абрау.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:55 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала Новороссийска в Москву.

Новороссийск и ГеленджикНовороссийск и ГеленджикНовороссийск и ГеленджикНовороссийск и Геленджик
4 день

День в поезде. Отдых

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

День в поезде. ОтдыхДень в поезде. ОтдыхДень в поезде. ОтдыхДень в поезде. Отдых
5 день

Прибытие в Москву. Отъезд

05:48 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Прибытие в Москву. ОтъездПрибытие в Москву. ОтъездПрибытие в Москву. ОтъездПрибытие в Москву. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Заезды 07.06.2024 / 05.07.2024:

Категория4-местное купе2-местное купе

2-местное купе

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Взрослые88 420115 820178 660141 490226 740
Дети до 9 лет включительно84 420111 830-141 490-

Заезды 02.08.2024 / 16.08.2024 / 13.09.2024 / 27.09.2024:

Категория4-местное купе2-местное купе

2-местное купе

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Взрослые97 150121 530186 700145 000232 400
Дети до 9 лет включительно96 150120 530-144 000-

Стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с двумя взрослыми в вагоне категории «люкс» — 62 300 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту: Москва - Тамань - Новороссийск - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Дегустации по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе - 28 500 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

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