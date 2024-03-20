К виноградникам у моря
Вас ждут экскурсии по лучшим винодельням, прохлада дегустационных залов, а также наше внимание и забота.
Мы доставим вас в мир изысканных напитков точно в срок и постараемся сделать путешествие незабываемым.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номера вагона и места будут указаны в ваучере).
00:37 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала Москвы.
Отдых в поезде.
Винодельни Тамани
Завтрак в поезде.
07:55 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Тамань, высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Посещение центра энологии Chateau Tamagne (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».
Приглашаем на экскурсию по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:
- ул. Виноградников АФ Южная: рассказ о предприятии, направлениях деятельности, рассказ о выращиваемых сортах винограда, о специфике почвы, уходе за виноградом, о порядке сбора;
- Центра энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни: процессы приемки винограда; дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;
- участие в Винном Джекпоте: 9 образцов тихих и игристых вин, от молодых до выдержанных в сопровождении легких закусок (плато локальных сыров, мясная нарезка, гриссни).
Трансфер в п. Сенной.
Обед в винном ресторане «Каберне».
Экскурсия в археологический музей-заповедник «Фанагория».
Посещение винодельни Фанагория (Темрюкский р-н, п. Сенной) с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:
- экскурсия по территории винодельни;
- посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10- летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров;
- знакомство с процессом сбора урожая на виноградниках.
Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.
23:00 Отправление туристического поезда с ж/д ст. Тамань в Новороссийск (посадка в поезд с 22:15).
Новороссийск и Геленджик
02:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Новороссийска.
Завтрак в поезде.
08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Посещение винодельни «Шато де Талю» в г. Геленджик.
Приглашаем вас на обзорную экскурсию в винодельню «Шато де Талю».
На винодельне вы узнаете, какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов», поймете, почему на земле Краснодарского края мы говорим о французской эстетике.
После обзорной экскурсии приглашаем погрузиться в мир элегантных вин Château de Talu в изысканной атмосфере французского шато в сопровождении профессионального сомелье.
Вы попробуете 6 образцов вин премиальной коллекции Château de Talu.
Приятное дополнение — легкие закуски от шеф-повара ресторана Château de Talu.
Посещение агротуристического комплекса CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.
Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.
Обед на территории центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» в ресторане кавказкой кухни «Вилла Роз».
Посещение центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.
Именно здесь, в центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat, познакомитесь с современным производством.
В ходе экскурсии вы узнаете историю завода «Абрау-Дюрсо», попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II, а также узнаете о секретах приготовления тихих вин.
Вас ожидает дегустация 9 образцов из золотой коллекции «Абрау-Дюрсо».
Свободное время, прогулка по набережной, посещение фирменных магазинов.
Посещение Шоу поющих фонтанов на озере Абрау.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:55 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала Новороссийска в Москву.
День в поезде. Отдых
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Прибытие в Москву. Отъезд
05:48 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Заезды 07.06.2024 / 05.07.2024:
|Категория
|4-местное купе
|2-местное купе
2-местное купе
1-местное размещение
|Люкс
Люкс
1-местное размещение
|Взрослые
|88 420
|115 820
|178 660
|141 490
|226 740
|Дети до 9 лет включительно
|84 420
|111 830
|-
|141 490
|-
Заезды 02.08.2024 / 16.08.2024 / 13.09.2024 / 27.09.2024:
|Категория
|4-местное купе
|2-местное купе
2-местное купе
1-местное размещение
|Люкс
Люкс
1-местное размещение
|Взрослые
|97 150
|121 530
|186 700
|145 000
|232 400
|Дети до 9 лет включительно
|96 150
|120 530
|-
|144 000
|-
Стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с двумя взрослыми в вагоне категории «люкс» — 62 300 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту: Москва - Тамань - Новороссийск - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Дегустации по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе - 28 500 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…