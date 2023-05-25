Большая экскурсия по Крыму — отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче. Вы увидите красивейшие места, насладитесь архитектурой, прикоснетесь к богатой истории этих мест.
При этом, вам не
При этом, вам не
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание тура
Программа тура: 1-й день С 06:00 посадка в Анапе. Маршрут посадки: Центр, памятник Ленина, ул. Ивана Голубца, ул. Самбурова, Автовокзал, Пионерский проспект, Витязево. Переезд по Таманскому полуострову через Керченский пролив по Крымскому мосту. Завтрак в отличной столовой с видом на феодосийский залив – по желанию, оплата самостоятельно. В ФЕОДОСИИ прогулка около 1 час по центральной части города (Набережная, ул. Земская, пр. Айвазовского, башня св. Константина, фонтан Айвазовского и др.) или свободное время. В 15 км. от Феодосии на уникальной лётной горе Узун-Сырт смотровая площадка "Звездопад воспоминаний" с шикарным видом на Коктебельскую долину, вулкан Кара-Даг, соленое озеро Бараколь. У вас будет 15 мин для фотосессии. Переезд от Феодосии до Бахчисарая около 3 часов. В БАХЧИСАРАЕ посетим родовую резиденцию крымских ханов Ханский дворец с экскурсией (30-40 минут) – по желанию, оплата самостоятельно. Или свободное время для прогулки по улицам Старого Бахчисарая. Прогулка по живописному ущелью Марьам-Дере к Успенскому мужскому монастырю – по желанию, бесплатно. Посещение пещерного храма. По пути можно набрать воды из святого источника. Ужин в кафе с национальной татарской кухней, европейские блюда также есть в ассортименте – по желанию, оплата самостоятельно. Отправление в гостиницу в Севастополе (проживание в гостинице включено в стоимость тура) 2-й день 07:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость тура) В СЕВАСТОПОЛЕ обзорная экскурсия по историческому центру: пл. Нахимова, Графская пристань, Матросский бульвар, Приморский бульвар, памятник «Затопленным кораблям» и др. Морская прогулка по Севастопольской бухте с экскурсией (30-40 минут) – по желанию, оплата самостоятельно. После Севастополя отправимся на Южный берег Крыма по живописному шоссе с видом на море и южные обрывистые склоны главной гряды Крымских гор. Переезд около 1,5 ч. В АЛУПКЕ посетим Воронцовский дворец: чудо, построенное из редкого вулканического камня – диабаза. Прогулка по прилегающей ко дворцу территории – бесплатно. Посещение экспозиции «Внутренние залы» с экскурсией, 40-50 минут - по желанию, оплата самостоятельно. Прогулка по парку Воронцовского дворца площадью около 40 гектаров – бесплатно. Обед в кафе возле видовой площадки на замок Ласточкино гнездо – по желанию, оплата самостоятельно. Дегустация домашнего крымского вина – бесплатно. В ЛИВАДИИ посетим Белокаменный Ливадийский дворец, последнего императора Российской империи. Прогулка около 40 минут по придворцовой территории, знакомство с постройками и памятниками: дворец, свитские дома, дом барона Фредерикса, памятник Большой тройке (Сталин, Рузвельт и Черчилль), памятник императору Александру 3 и др.
бесплатно. В ЯЛТЕ свободное времени около 3 часов: - Прогулка по набережной Ялты - одной из старейших улиц города. Также прогулка по новой набережной – Приморский пляж; - Посещение магазинов, покупка сувениров; - Отдых на пляже с купанием в море; - Морскую прогулку с экскурсией с видом на южный берег Крыма к Ласточкиному гнезду (1ч-1ч20мин) – по желанию, оплата самостоятельно; - Малая канатная дорога Ялта-Горка на холм Дарсан (оплата самостоятельно 500 руб. в обе стороны; - Ужин в кафе на набережной – по желанию, оплата самостоятельно. Сбор группы возле памятника Ленину на набережной. Прибытие в Анапу ориентировочно 03:00 - 04:00.
по субботам в 04:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|6 500 ₽
|Детский (6-15)
|6 000 ₽
|Детский (до 5 лет)
|5 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Завтрак во второй день
- Страховка пассажира
Что не входит в цену
- Трансфер из Новороссийска в Анапу и обратно
- Ханский дворец 300руб. (по желанию)
- Морская прогулка Севастополь 700 руб. (по желанию)
- Воронцовский дворец 450 руб. (по желанию)
- Морская прогулка Ялта 700 руб. (по желанию)
- Питание (включен только завтрак во второй день)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Завершение: Анапа, ул. Ленина 24
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 04:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
- В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы указали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
25 мая 2023
Тур входит в следующие категории Новороссийска
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