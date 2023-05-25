Программа тура: 1-й день С 06:00 посадка в Анапе. Маршрут посадки: Центр, памятник Ленина, ул. Ивана Голубца, ул. Самбурова, Автовокзал, Пионерский проспект, Витязево. Переезд по Таманскому полуострову через Керченский пролив по Крымскому мосту. Завтрак в отличной столовой с видом на феодосийский залив – по желанию, оплата самостоятельно. В ФЕОДОСИИ прогулка около 1 час по центральной части города (Набережная, ул. Земская, пр. Айвазовского, башня св. Константина, фонтан Айвазовского и др.) или свободное время. В 15 км. от Феодосии на уникальной лётной горе Узун-Сырт смотровая площадка "Звездопад воспоминаний" с шикарным видом на Коктебельскую долину, вулкан Кара-Даг, соленое озеро Бараколь. У вас будет 15 мин для фотосессии. Переезд от Феодосии до Бахчисарая около 3 часов. В БАХЧИСАРАЕ посетим родовую резиденцию крымских ханов Ханский дворец с экскурсией (30-40 минут) – по желанию, оплата самостоятельно. Или свободное время для прогулки по улицам Старого Бахчисарая. Прогулка по живописному ущелью Марьам-Дере к Успенскому мужскому монастырю – по желанию, бесплатно. Посещение пещерного храма. По пути можно набрать воды из святого источника. Ужин в кафе с национальной татарской кухней, европейские блюда также есть в ассортименте – по желанию, оплата самостоятельно. Отправление в гостиницу в Севастополе (проживание в гостинице включено в стоимость тура) 2-й день 07:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость тура) В СЕВАСТОПОЛЕ обзорная экскурсия по историческому центру: пл. Нахимова, Графская пристань, Матросский бульвар, Приморский бульвар, памятник «Затопленным кораблям» и др. Морская прогулка по Севастопольской бухте с экскурсией (30-40 минут) – по желанию, оплата самостоятельно. После Севастополя отправимся на Южный берег Крыма по живописному шоссе с видом на море и южные обрывистые склоны главной гряды Крымских гор. Переезд около 1,5 ч. В АЛУПКЕ посетим Воронцовский дворец: чудо, построенное из редкого вулканического камня – диабаза. Прогулка по прилегающей ко дворцу территории – бесплатно. Посещение экспозиции «Внутренние залы» с экскурсией, 40-50 минут - по желанию, оплата самостоятельно. Прогулка по парку Воронцовского дворца площадью около 40 гектаров – бесплатно. Обед в кафе возле видовой площадки на замок Ласточкино гнездо – по желанию, оплата самостоятельно. Дегустация домашнего крымского вина – бесплатно. В ЛИВАДИИ посетим Белокаменный Ливадийский дворец, последнего императора Российской империи. Прогулка около 40 минут по придворцовой территории, знакомство с постройками и памятниками: дворец, свитские дома, дом барона Фредерикса, памятник Большой тройке (Сталин, Рузвельт и Черчилль), памятник императору Александру 3 и др.

бесплатно. В ЯЛТЕ свободное времени около 3 часов: - Прогулка по набережной Ялты - одной из старейших улиц города. Также прогулка по новой набережной – Приморский пляж; - Посещение магазинов, покупка сувениров; - Отдых на пляже с купанием в море; - Морскую прогулку с экскурсией с видом на южный берег Крыма к Ласточкиному гнезду (1ч-1ч20мин) – по желанию, оплата самостоятельно; - Малая канатная дорога Ялта-Горка на холм Дарсан (оплата самостоятельно 500 руб. в обе стороны; - Ужин в кафе на набережной – по желанию, оплата самостоятельно. Сбор группы возле памятника Ленину на набережной. Прибытие в Анапу ориентировочно 03:00 - 04:00.