Абхазия - от красоты к духовному наследию
Начало: По договоренности
Расписание: По вторникам и пятницам в 20:15
18 июл в 20:00
25 июл в 20:00
9000 ₽ за человека
На поезде - на юг: Новороссийск, Абхазия, Сочи, Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустациями
Рица с посещением Азова, свободным днём на Чёрном море, прогулкой по Гагре и Сухуму
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
11 окт в 23:26
104 950 ₽ за человека
Южный вояж на поезде: Новороссийск, Абхазия, Сочи и Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустацией
Рица, Чёрное море и Дон-батюшка: увидеть главные места, отведать вина и улиток и продлить лето
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
11 окт в 23:26
104 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Новороссийска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь