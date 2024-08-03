2 дня
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Расписание: по субботам в 04:00
6 500₽ за человека
8 дней
Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Отправиться во вкусное морское странствие из Новороссийска и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы...
3 авг в 15:00
10 авг в 15:00
73 500₽ за человека
4 дня
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
Научиться ставить паруса, порыбачить с борта и отведать местного вина
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы...
31 июл в 15:00
3 авг в 15:00
36 400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Новороссийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Новороссийске в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 6 500 до 73 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые туры в Новороссийске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Новороссийска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь