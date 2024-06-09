Приглашаем в уютное арт-пространство, наполненное домашней атмосферой уюта и гостеприимства.
Вы расположитесь за деревянными столами, погрузитесь в магию ароматов и текстур натуральных масел, загадаете заветное желание и создадите уникальную свечу. Намерение сбудется, а свеча будет украшать ваш дом и наполнять его волшебным ароматом.
Вы расположитесь за деревянными столами, погрузитесь в магию ароматов и текстур натуральных масел, загадаете заветное желание и создадите уникальную свечу. Намерение сбудется, а свеча будет украшать ваш дом и наполнять его волшебным ароматом.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 17:00, 18:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Перед началом мастер-класса работники нашей свечной расскажут про категории ароматов и их влияние на тело и дух. Вы узнаете, как ухаживать за свечами и какими способами можно ароматизировать пространство и создавать настроение.
Затем под руководством мастера вы освоите все тонкости свечного ремесла:
- Самостоятельно выберете подсвечник
- Смешаете эфирные масла, чтобы создать уникальный аромат
- Окрасите воск и украсите будущую свечу
Пока свеча застывает, мы угостим вам горячими или прохладительными напитками и расскажем о нашей тёплой мастерской. В подарок — красивая фотоистория рождения вашей ароматной свечи.
Организационные детали
- Мастер-класс для вас проведу я или один из сотрудников свечной мастерской
- У вас получится готовая свеча, которую можно будет сразу же забрать с собой
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Ароматические свечи
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Урицкого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Новосибирске
Добрый день, меня зовут Татьяна! Я основательница свечной мастерской в Новосибирске. В 2020 году я влюбилась в это ароматное, расслабляющее ремесло и с тех пор делюсь этим волшебным увлечением с жителями и гостями нашего города.Задать вопрос
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