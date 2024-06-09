Приглашаем в уютное арт-пространство, наполненное домашней атмосферой уюта и гостеприимства. Вы расположитесь за деревянными столами, погрузитесь в магию ароматов и текстур натуральных масел, загадаете заветное желание и создадите уникальную свечу. Намерение сбудется, а свеча будет украшать ваш дом и наполнять его волшебным ароматом.

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Перед началом мастер-класса работники нашей свечной расскажут про категории ароматов и их влияние на тело и дух. Вы узнаете, как ухаживать за свечами и какими способами можно ароматизировать пространство и создавать настроение.

Затем под руководством мастера вы освоите все тонкости свечного ремесла:

Самостоятельно выберете подсвечник

Смешаете эфирные масла, чтобы создать уникальный аромат

Окрасите воск и украсите будущую свечу

Пока свеча застывает, мы угостим вам горячими или прохладительными напитками и расскажем о нашей тёплой мастерской. В подарок — красивая фотоистория рождения вашей ароматной свечи.

Организационные детали