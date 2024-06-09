Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи

Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Приглашаем в уютное арт-пространство, наполненное домашней атмосферой уюта и гостеприимства.

Вы расположитесь за деревянными столами, погрузитесь в магию ароматов и текстур натуральных масел, загадаете заветное желание и создадите уникальную свечу. Намерение сбудется, а свеча будет украшать ваш дом и наполнять его волшебным ароматом.
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 17:00, 18:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Перед началом мастер-класса работники нашей свечной расскажут про категории ароматов и их влияние на тело и дух. Вы узнаете, как ухаживать за свечами и какими способами можно ароматизировать пространство и создавать настроение.

Затем под руководством мастера вы освоите все тонкости свечного ремесла:

  • Самостоятельно выберете подсвечник
  • Смешаете эфирные масла, чтобы создать уникальный аромат
  • Окрасите воск и украсите будущую свечу

Пока свеча застывает, мы угостим вам горячими или прохладительными напитками и расскажем о нашей тёплой мастерской. В подарок — красивая фотоистория рождения вашей ароматной свечи.

Организационные детали

  • Мастер-класс для вас проведу я или один из сотрудников свечной мастерской
  • У вас получится готовая свеча, которую можно будет сразу же забрать с собой

ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Ароматические свечи3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Урицкого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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