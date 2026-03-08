Андрей проводит ещё 8 экскурсий

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят, хотя может быть прохладнее, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, возможно посещение, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.

Экскурсия «Кругосветка» по новосибирским наукоградам предлагает уникальный шанс заглянуть за кулисы научных достижений города.Новосибирск, известный своим Академгородком, также гордится другими наукоградами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и вклад

в развитие отечественной науки. Путешествие начнется с посещения Кольцово, где участники экскурсии смогут прогуляться по уютным улочкам, увидеть Введенскую церковь и посетить Биотехнопарк. Затем маршрут приведет к медицинским НИИ и буддистскому дацану, где можно будет отведать традиционные бурятские буузы. Финальной точкой станет Новосибирское водохранилище, известное как Обское море, и поселок Краснообск, центр сельскохозяйственной науки. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Новосибирск с неожиданной стороны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кольцово: соперник Академгородка

Формально покинув пределы Новосибирска, вы окажетесь в поселке, который по благоустроенности, чистоте и приветливой атмосфере сравнивают со знаменитым Академгородком. Прогуляетесь по уютным улочкам, осмотрите красивую Введенскую церковь, посетите замечательный ландшафтный парк с прудом и задержитесь возле ультрасовременного здания Биотехнопарка. По пути я расскажу о Кольцове, его научном центре и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Вы узнаете об академике Сандахчиеве, прославленном на весь мир объединении «Вектор» и его ценной коллекции.

Медицинские НИИ, дацан и буузы

Выехав из Кольцово, вы направитесь в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернете к НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Познакомитесь с историей медицинских научно-исследовательских институтов. Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма. Кроме того, в местном национальном кафе вы сможете отведать традиционное бурятское блюдо — буузы.

Обское море и местные святыни

Далее в программе — Новосибирское водохранилище, именуемое в народе Обским морем. Вы проедете по плотине Новосибирской ГЭС, увидите настоящие шлюзовые камеры, через которые суда попадают из водохранилища в реку и наоборот. А также полюбуетесь панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырем святого мученика Евгения, который можно сравнить с памятниками старины Золотого Кольца.

Краснообск — центр сибирской с/х науки

Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), вы попадете в поселок, где располагаются научные институты сельскохозяйственного профиля. Здесь вы взглянете на советские дома и дома-новостройки, возведенные «кругами», подъедете к памятнику основателю Краснообска, академику Ираклию Синягину, увидите забавный памятник Полет мыслей и проедете через почти европейский микрорайон Бавария. А напоследок осмотрите Казанскую церковь, воздвигнутую в стиле барокко в начале 21 века.

В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом нашу «кругосветку».

Организационные детали