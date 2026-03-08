Андрей проводит ещё 8 экскурсий

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«Кругосветка» по новосибирским наукоградам

Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Экскурсия «Кругосветка» по новосибирским наукоградам предлагает уникальный шанс заглянуть за кулисы научных достижений города.

Новосибирск, известный своим Академгородком, также гордится другими наукоградами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и вклад
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в развитие отечественной науки.

Путешествие начнется с посещения Кольцово, где участники экскурсии смогут прогуляться по уютным улочкам, увидеть Введенскую церковь и посетить Биотехнопарк.

Затем маршрут приведет к медицинским НИИ и буддистскому дацану, где можно будет отведать традиционные бурятские буузы.

Финальной точкой станет Новосибирское водохранилище, известное как Обское море, и поселок Краснообск, центр сельскохозяйственной науки. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Новосибирск с неожиданной стороны

5
72 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧪 Уникальные научные центры
  • 🏞️ Прекрасные природные виды
  • 🏛️ Исторические и религиозные памятники
  • 🍲 Вкусная национальная кухня
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и групп

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят, хотя может быть прохладнее, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, возможно посещение, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам

Что можно увидеть

  • Введенская церковь
  • Биотехнопарк
  • Буддистский дацан
  • Новосибирское водохранилище
  • Мужской монастырь святого мученика Евгения
  • Казанская церковь

Описание экскурсии

Кольцово: соперник Академгородка

Формально покинув пределы Новосибирска, вы окажетесь в поселке, который по благоустроенности, чистоте и приветливой атмосфере сравнивают со знаменитым Академгородком. Прогуляетесь по уютным улочкам, осмотрите красивую Введенскую церковь, посетите замечательный ландшафтный парк с прудом и задержитесь возле ультрасовременного здания Биотехнопарка. По пути я расскажу о Кольцове, его научном центре и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Вы узнаете об академике Сандахчиеве, прославленном на весь мир объединении «Вектор» и его ценной коллекции.

Медицинские НИИ, дацан и буузы

Выехав из Кольцово, вы направитесь в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернете к НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Познакомитесь с историей медицинских научно-исследовательских институтов. Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма. Кроме того, в местном национальном кафе вы сможете отведать традиционное бурятское блюдо — буузы.

Обское море и местные святыни

Далее в программе — Новосибирское водохранилище, именуемое в народе Обским морем. Вы проедете по плотине Новосибирской ГЭС, увидите настоящие шлюзовые камеры, через которые суда попадают из водохранилища в реку и наоборот. А также полюбуетесь панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырем святого мученика Евгения, который можно сравнить с памятниками старины Золотого Кольца.

Краснообск — центр сибирской с/х науки

Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), вы попадете в поселок, где располагаются научные институты сельскохозяйственного профиля. Здесь вы взглянете на советские дома и дома-новостройки, возведенные «кругами», подъедете к памятнику основателю Краснообска, академику Ираклию Синягину, увидите забавный памятник Полет мыслей и проедете через почти европейский микрорайон Бавария. А напоследок осмотрите Казанскую церковь, воздвигнутую в стиле барокко в начале 21 века.

В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом нашу «кругосветку».

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле по всему маршруту из центра города и назад
  • Для групп больше 4 человек я предоставлю скидки, стоимость трансфера на автобусе уточняйте при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет2800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2717 туристов
Команда гидов под руководством Андрея, краеведа, маркетолога и социолога, которая работает по его авторским программам. Чаще всего экскурсии проводит Виктор, иногда к нему присоединяются Наталья, Софья и Елена. Все новосибирцы с огромным опытом жизни в городе и прекрасными знаниями о его достопримечательностях и особенностях. Иногда к проведению экскурсий может присоединиться и сам Андрей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
2
3
2
1
А
Виктор провел прекрасную экскурсию! Чередовал рассказы шуточными историями и анекдотами) Мы узнали много нового. Спасибо огромное!
Виктор провел прекрасную экскурсию! Чередовал рассказы шуточными историями и анекдотами) Мы узнали много нового. Спасибо огромное!
Виктор провел прекрасную экскурсию! Чередовал рассказы шуточными историями и анекдотами) Мы узнали много нового. Спасибо огромное!
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Н
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и смотреть его глазами! Очень много впечатлений.
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и
Виктор! Спасибо Вам за увлекательное насыщенное путешествие! Очень приятно слушать человека, влюбленного в свой город и
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А
Добрый день!
Приняли участие в "Кругосветке" по новосибирским наукоградам 10 ноября 2025 года. Очень понравилась сама концепция, по которой выстроена экскурсия, все места посетили на комфортном минивэне. Произвели неизгладимое впечатление глубочайшие
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познания гидов Виктора и Ары не только предмета экскурсии, но и истории Новосибирска, России и СССР в целом. Приятным комплиментом было то, что гиды, узнав, что мы из Забайкальского края, накормили нас традиционным обедом из буз в бурятском дацане. На все наши вопросы в ходе экскурсии мы получали исчерпывающие ответы, чувство юмора у гидов утончённое, всегда с привязкой к теме экскурсии и просто великолепное! 6 часов экскурсии пролетели как одно мгновение, эмоции были на самом высоком уровне, понравилось абсолютно всё и даже непрекращающийся мокрый снег и слякоть не смогли омрачить отличное настроение, созданное гидами. Краснообск, Новосибирская ГЭС, Академгородок, Кольцово, невероятные фотографии и океан интересной информации от гидов позволяют сказать, что за 10 дней отпуска в Новосибирске это был самый лучший день и самое лучшее мероприятие! Оценка 5+, рекомендую всем!

Добрый день!
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С
Были на экскурсии 19 июня 2026 с гидом Виктором. Экскурсия очень понравилась. Получили много полезной информации, увидели много интересных мест, пришли в восторг от развития крупнейшего научного центра России. Отличная экскурсия. Рекомендуем всем.
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Ирина
Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно и комфортно. Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной. Прекрасная экскурсия, отличный отдых, шикарные места, которые находятся совсем рядом. Рекомендуем к заказу.
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Ю
отличный очень вовлеченный гид, провел с нами целый день, дал море информации и вкусно накормил напоследок:)
насыщенно и очень интересно!
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