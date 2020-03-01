Андрей проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Кольцово: соперник Академгородка

Формально покинув пределы Новосибирска, вы окажетесь в поселке, который по благоустроенности, чистоте и приветливой атмосфере сравнивают со знаменитым Академгородком. Прогуляетесь по уютным улочкам, осмотрите красивую Введенскую церковь, посетите замечательный ландшафтный парк с прудом и задержитесь возле ультрасовременного здания Биотехнопарка. По пути я расскажу о Кольцове, его научных центрах и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Также вы узнаете об академике Сандахчиеве, прославленном на весь мир объединении «Вектор» и его ценной коллекции.

Медицинские НИИ, дацан и буузы

Выехав из Кольцово, вы направитесь в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернете к НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Познакомитесь с историей медицинских научно-исследовательских институтов. Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма. Кроме того, в местном национальном кафе вы сможете отведать традиционное бурятское блюдо — буузы.

Обское море и старинные святыни

Далее в программе — Новосибирское водохранилище, именуемое в народе Обским морем. Вы проедете по плотине Новосибирской ГЭС, увидите настоящую шлюзовую камеру, через которую суда попадают из водохранилища в реку и наоборот. А также полюбуетесь панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырем святого мученика Евгения, который можно сравнить с памятниками старины Золотого Кольца.

Краснообск — центр сибирской с/х науки

Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), вы попадете в поселок, где располагаются научные институты сельскохозяйственного профиля. Здесь вы взглянете на советские дома и дома-новостройки, возведенные «кругами», подъедете к памятнику основателю Краснообска, академику Ираклию Синягину, увидите забавный памятник Полет мыслей и проедете через почти европейский микрорайон Бавария. А напоследок осмотрите Казанскую церковь, воздвигнутую в стиле барокко в начале 21 века.

В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом нашу «кругосветку».