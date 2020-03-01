Андрей проводит ещё 8 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. «Кругосветка» по новосибирским наукоградам

Открыть неизведанные районы города и осознать масштаб одного из главных научных центров России

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Далеко не всем известно, что Новосибирск славен не только Академгородком, но и другими серьезными наукоградами.

В благоустроенных микрорайонах поговорим об истоках отечественной микробиологии, медицинских НИИ и центрах аграрного профиля.

Кроме того, вы осмотрите старинные церкви и дацан, отведаете бурятских буузов и взглянете на панорамы Обского моря.
От 4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
Забронировать экскурсию
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам

Что вас ожидает

Кольцово: соперник Академгородка
Формально покинув пределы Новосибирска, вы окажетесь в поселке, который по благоустроенности, чистоте и приветливой атмосфере сравнивают со знаменитым Академгородком. Прогуляетесь по уютным улочкам, осмотрите красивую Введенскую церковь, посетите замечательный ландшафтный парк с прудом и задержитесь возле ультрасовременного здания Биотехнопарка. По пути я расскажу о Кольцове, его научных центрах и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Также вы узнаете об академике Сандахчиеве, прославленном на весь мир объединении «Вектор» и его ценной коллекции.

Медицинские НИИ, дацан и буузы
Выехав из Кольцово, вы направитесь в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернете к НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Познакомитесь с историей медицинских научно-исследовательских институтов. Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма. Кроме того, в местном национальном кафе вы сможете отведать традиционное бурятское блюдо — буузы.

Обское море и старинные святыни
Далее в программе — Новосибирское водохранилище, именуемое в народе Обским морем. Вы проедете по плотине Новосибирской ГЭС, увидите настоящую шлюзовую камеру, через которую суда попадают из водохранилища в реку и наоборот. А также полюбуетесь панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырем святого мученика Евгения, который можно сравнить с памятниками старины Золотого Кольца.

Краснообск — центр сибирской с/х науки
Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), вы попадете в поселок, где располагаются научные институты сельскохозяйственного профиля. Здесь вы взглянете на советские дома и дома-новостройки, возведенные «кругами», подъедете к памятнику основателю Краснообска, академику Ираклию Синягину, увидите забавный памятник Полет мыслей и проедете через почти европейский микрорайон Бавария. А напоследок осмотрите Казанскую церковь, воздвигнутую в стиле барокко в начале 21 века.

В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом нашу «кругосветку».

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле по всему маршруту из центра города и назад
  • Для групп больше 4 человек я предоставлю скидки, стоимость трансфера на автобусе уточняйте при бронировании
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
Напишите мне

Андрей проводит ещё 8 экскурсий

Автомобильная экскурсия по вечерней столице СибириАвтомобильная экскурсия по вечерней столице СибириАвтомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
От 3500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам
Вы в Новосибирске в командировке и нет времени гулять по нему днем? А, может, вам хочется вечерней городской романтики? Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями.
Новосибирск ЗакаменскийНовосибирск ЗакаменскийНовосибирск Закаменский
От 1500 за экскурсию
4 часа
Узнать, куда пропала речка Каменка, и отыскать старинные сокровища «нового Новосибирска»
Закаменская часть Ново-Николаевска хранит множество секретов. Прогуливаясь по Октябрьскому и Дзержинскому районам, вы познакомитесь с архитектурой разных стилей: от деревянного зодчества до модерна, от конструктивизма до современных комплексов. Я покажу главные символы старого города, необычные памятники и живописные уголки, а также приоткрою удивительную историю бывшей окраины.
Новосибирск в трёх измеренияхНовосибирск в трёх измеренияхНовосибирск в трёх измерениях
От 6500 за экскурсию
7 часов
43 отзыва
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Новосибирск — крупнейший российский город за Уралом, столица Сибири. Несмотря на то, что город молодой (ему всего 120 лет), здесь есть на что посмотреть и о чем узнать. Предлагаю изучать город в трех измерениях — можно выбрать для прогулки какое-то одно, а можно и все три.
Контрасты ЛевобережьяКонтрасты ЛевобережьяКонтрасты Левобережья
От 1300 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
На нашей прогулке вы сможете почувствовать темп и дух самого быстрорастущего города на планете, оценить его противоречивость, познакомиться с историей Ленинского района и полюбоваться памятниками советской архитектуры и монументалистики.
Большая прогулка по АкадемгородкуБольшая прогулка по АкадемгородкуБольшая прогулка по Академгородку
От 4500 за экскурсию
5 часов
23 отзыва
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
На этой прогулке вы сможете увидеть одно из настоящих чудес света — город, выросший посреди сибирского леса. Вы походите лесными тропинками, познакомитесь с местными байками и топонимикой, посетите музей, в котором совсем недавно хранилась мумия знаменитой "алтайской принцессы".
Колывань. Несостоявшийся НовосибирскКолывань. Несостоявшийся НовосибирскКолывань. Несостоявшийся Новосибирск
От 5500 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
О жизни сибирского народа век назад — авто-экскурсия в некогда процветающий купеческий город
На этой экскурсии вы познакомитесь с удивительным поселком, когда-то считавшимся городом, который будто застыл в самом начале XX века. Вы увидите купеческие особняки и деревянные дома того времени, прогуляетесь по кусочку исторического Московского тракта и посетите Церковь Александра Невского, расположенную в одноименном монастыре.
В Сузун за сибирской монетойВ Сузун за сибирской монетойВ Сузун за сибирской монетой
От 12000 за экскурсию
12 часов
2 отзыва
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Сузун — небольшой заводской посёлок с большой историей. Долгие годы здесь чеканилась особая валюта — сибирская монета, а потом и общероссийские деньги. Увидеть монетный двор, медеплавильный завод-долгожитель и узнать историю тихого Сузуна — центра народной иконописи, где сохранились сибирские дома XIX века и другие исторические места, можно на моей автомобильной экскурсии.
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
От 1300 за экскурсию
2.5 часа
8 отзывов
Красоты и байки знаменитого новосибирского района
Эта прогулка — для тех, кто готов оценить уникальный дух одного из самых комфортных для проживания районов Новосибирска, в котором природа так гармонично сплелась с архитектурой, а архитектура, несмотря на свою стопроцентную «советскость», так приветлива и мила.

Индивидуальные экскурсии в Новосибирске

Добро пожаловать в Новосибирск!Добро пожаловать в Новосибирск!Добро пожаловать в Новосибирск!
2600 за экскурсию
2.5 часа
16 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старинным улицам, скверам и площадям. Увидите знаковые городские здания: оперный театр, конструктивистские сооружения, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома. Я расскажу, почему Новосибирск сравнивают с Санкт-Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня.
Архитектурные эпохи НовосибирскаАрхитектурные эпохи НовосибирскаАрхитектурные эпохи Новосибирска
4000 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Прогулка по центральному району города
Вы познакомитесь с архитектурой города, и я расскажу вам, как научиться видеть в стилях зданий отражение истории – самые важные эпохи и переломные моменты. В результате, вам удастся взглянуть на Новосибирск, распознав в его облике цепь исторических причин и следствий. Приятным дополнением к программе станет знакомство с лучшей местной кухней и посещение уникального музея бересты.

Выбирайте и другие экскурсии в Новосибирске

История и архитектураВ другой городОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомМузеи и искусствоВсеГастрономическиеНа автомобилеГрупповые