Андрей проводит ещё 8 экскурсий

Новосибирск, известный своим Академгородком, также гордится другими наукоградами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и вклад
6 причин купить эту экскурсию
- 🧪 Уникальные научные центры
- 🏞️ Прекрасные природные виды
- 🏛️ Исторические и религиозные памятники
- 🍲 Вкусная национальная кухня
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и групп
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Введенская церковь
- Биотехнопарк
- Буддистский дацан
- Новосибирское водохранилище
- Мужской монастырь святого мученика Евгения
- Казанская церковь
Описание экскурсии
Кольцово: соперник Академгородка
Формально покинув пределы Новосибирска, вы окажетесь в поселке, который по благоустроенности, чистоте и приветливой атмосфере сравнивают со знаменитым Академгородком. Прогуляетесь по уютным улочкам, осмотрите красивую Введенскую церковь, посетите замечательный ландшафтный парк с прудом и задержитесь возле ультрасовременного здания Биотехнопарка. По пути я расскажу о Кольцове, его научном центре и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Вы узнаете об академике Сандахчиеве, прославленном на весь мир объединении «Вектор» и его ценной коллекции.
Медицинские НИИ, дацан и буузы
Выехав из Кольцово, вы направитесь в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернете к НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Познакомитесь с историей медицинских научно-исследовательских институтов. Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма. Кроме того, в местном национальном кафе вы сможете отведать традиционное бурятское блюдо — буузы.
Обское море и местные святыни
Далее в программе — Новосибирское водохранилище, именуемое в народе Обским морем. Вы проедете по плотине Новосибирской ГЭС, увидите настоящие шлюзовые камеры, через которые суда попадают из водохранилища в реку и наоборот. А также полюбуетесь панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырем святого мученика Евгения, который можно сравнить с памятниками старины Золотого Кольца.
Краснообск — центр сибирской с/х науки
Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), вы попадете в поселок, где располагаются научные институты сельскохозяйственного профиля. Здесь вы взглянете на советские дома и дома-новостройки, возведенные «кругами», подъедете к памятнику основателю Краснообска, академику Ираклию Синягину, увидите забавный памятник Полет мыслей и проедете через почти европейский микрорайон Бавария. А напоследок осмотрите Казанскую церковь, воздвигнутую в стиле барокко в начале 21 века.
В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом нашу «кругосветку».
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле по всему маршруту из центра города и назад
- Для групп больше 4 человек я предоставлю скидки, стоимость трансфера на автобусе уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|2800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|5000 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Приняли участие в "Кругосветке" по новосибирским наукоградам 10 ноября 2025 года. Очень понравилась сама концепция, по которой выстроена экскурсия, все места посетили на комфортном минивэне. Произвели неизгладимое впечатление глубочайшие
насыщенно и очень интересно!