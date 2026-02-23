Мои заказы

Готовим по-сибирски

Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам кулинарной истории Сибири.

На мастер-классе «Готовим по-сибирски» вы научитесь готовить уникальные блюда, которые передают дух этого заснеженного края.

Вашим наставником будет опытный шеф-повар, который поделится не
читать дальшеуменьшить

только техниками приготовления, но и историями, которые стоят за каждым рецептом.

Вы попробуете свои силы в создании настоящих сибирских пельменей, пирогов и других блюд, выбрав один из предложенных вариантов меню.

После мастер-класса вы сможете насладиться собственноручно приготовленным обедом, ощутив всю полноту и богатство вкуса сибирской кухни.

Все необходимые ингредиенты уже включены в стоимость, так что вам остается только прийти и погрузиться в мир кулинарии.

Мы учтем любые ваши пищевые предпочтения, чтобы ваш опыт был не только познавательным, но и комфортным

5
10 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍲 Уникальные рецепты сибирской кухни
  • 👨‍🍳 Мастер-класс от шеф-повара
  • 🍽️ Практическое приготовление блюд
  • 🎉 Вкусный обед из приготовленных блюд
  • 👶 Участие детей с 10 лет

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс «Готовим по-сибирски» лучше всего подходит для посещения в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Новосибирске комфортная погода, что позволяет наслаждаться прогулками до и после мероприятия. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать мастер-класс, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, можно с удовольствием участвовать в мероприятии, так как оно проходит в уютной студии.
Сейчас август — это идеальное время.
Готовим по-сибирски
Готовим по-сибирски
Готовим по-сибирски

Что можно увидеть

  • Кулинарная студия

Описание мастер-класса

О местной кухне и не только

В уютной кулинарной студии Новосибирска вы узнаете об особенностях региональной кухни Сибири, её контрастах и многообразии. Я расскажу, как бок о бок соседствуют традиции старообрядческой, иудейской и среднеазиатской кухонь, а также старой украинской кухни переселенцев времен Столыпина.

Обед по-сибирски: готовим и едим

В компании шеф-повара вы на практике познакомитесь с премудростями сибирской кухни и своими руками приготовите несколько аутентичных сибирских блюд:

  • старосибирские купеческие щи из квашеной капусты
  • пирожки с груздями
  • пироги с белой рыбой
  • пельмени сибирские
  • сметанные прянички к чаю

А после кулинарных трудов вас, конечно же, ждет вкуснейший сибирский обед из только что приготовленных блюд.

Организационные детали

  • Все ингредиенты для выбранного меню, мастер-класс от шеф-повара, аренда кулинарной студии включены в стоимость экскурсии.
  • Дети могут участвовать в мастер-классе с 10 лет, дети до 10 лет могут присутствовать на мастер-классе бесплатно.
  • Если у вас есть пищевые ограничения, предупредите гида заранее, и мы внесем соответствующие коррективы в меню.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Заельцовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 63 туристов
Меня зовут Константин. Я родился и вырос в Новосибирске. Мне нравится готовить блюда разных национальных кухонь: в первую очередь, тех стран, в которых удалось побывать. Но наибольший трепет все равно
читать дальшеуменьшить

вызывает приготовление блюд, знакомых с детства: борща столыпинских переселенцев, сибирских пельменей, жаркого в горшочках. На мастер-классе я стараюсь рассказать истории блюд, их возможные вариации от региона к региону, особенности подачи. А еще угощаю участников копчеными деликатесами собственного приготовления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Анастасия
Великолепный мастер класс!
Было очень интересно и увлекательно в процессе приготовления блюд, и не менее увлекательно потом кушать все, что приготовили)
Получилось оооочень много вкусной еды, которую даже забрали с собой)
Получила огромное удовольствие. Большое спасибо Константину!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!+2
Великолепный мастер класс!
Великолепный мастер класс!
Константин
Константин
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова. Заезжайте еще, придумаем что-нибудь новое;)))
Вам был полезен этот отзыв?
Диана
Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Очень компетентный, образованный, в меру юморной человек. Очень рада нашему знакомству.
Мы
читать дальшеуменьшить

приготовили 2 пирога: ржано-пшеничный один с рыбой,второй - со свининой, блины, пельмени сибирские. Очень вкусно!!!
Для мастер класса все было заранее подготовлено, все подсчитано точно и по граммам.
Так приятно, что тебя ждут.
Рекомендую всем посетить его урок. Я под большим впечатлением.
Вернувшись в Новосибирск, обязательно возьму новый урок.
Благодарю вас Константин за знания и обратную связь.
Успехов и новых познаний в мире кулинарии. С уважением, Диана. г. Уфа

Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
В Рождество мы с подругами решили поучиться готовить по-сибирски))) Экскурсия изначально ориентирована на гостей города, поэтому такое название и меню. В начале при бронировании как раз меню немного расстроило, но
читать дальшеуменьшить

оказалось совершенно напрасно: если бы на мастер классе готовили какое-то редкое блюдо было бы интересно, но вряд ли бы мы использовали полученные знания часто, а так получилось, что мы увидели, как известные нам блюда, которые мы постоянно готовим дома сами, готовит профессионал! Это было очень здорово!
Если по-порядку, то по дороге на мастер класс мы с подружками заболтались и прошли нужный поворот (мы не очень современные дамы и не всегда используем навигатор), пришлось немного поплутать, но в итоге, с помощью отзывчивых людей (как много у нас приятной молодежи!) мы были на месте вовремя))) Обратная дорога до метро заняла не более 10 минут. Студия просторная, очень хорошо оборудованная, нас ждали с чаем, подготовленными фартуками и всеми необходимыми продуктами. Константин прекрасно вел мастер класс, рассказывал, показывал, и к моему удивлению мы выполнили всю программу!!!: мы действительно сварили щи (бульон был готов к нашему приходу), испекли пирожки с груздями к щам и пирог с рыбой, а еще слепили пельмени и печенье к чаю!!! и еще все это съели в хорошей компании, за разговорами))) Было интересно и очень вкусно))) Спасибо большое!

Вам был полезен этот отзыв?
М
В конце лета были на кулинарном мастер-классе от Константина. Впечатления после мероприятия были отличные!

Во-первых, приготовили много любимых блюд. Особенно понравились кислые Щи и печенье))). Во-вторых, получили удовольствие от совместной готовки
читать дальшеуменьшить

с Константином. Он настоящий профессионал в своей сфере и умеет увлечь делом. Мы узнали новые рецепты, казалось бы, знакомых блюд, а также подчеркнули много полезного по технике приготовления. Было очень интересно узнать больше об опыте профессионального шеф-повара и увидеть, как устроена его кухня.

Отдельно хочется отметить истории Константина. Кажется, на любой ингредиент или кухонный инструмент у него есть интересная история из жизни. Это очень скрасило процесс приготовления)

Мастер-класс очень рекомендуем)

Вам был полезен этот отзыв?
Г
11 мая мы с подругой посетили мастер класс Готовим по- сибирски! Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы получили огромное удовольствие от общения с Константином, узнали секретики приготовления,казалось
читать дальшеуменьшить

бы, самых привычных блюд(мы из Новосибирска и все эти блюда нам знакомы и не однажды их готовили дома). Но…. Оказывается у каждого блюда есть свои ньюансы и про них нам рассказали! Спасибо огромное за прекрасный вечер и подарок! Вернемся к вам снова!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарим Константина за приятную обстановку, полезную информацию, возможность поделать руками и невероятно вкусную еду!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Новосибирска

Похожие экскурсии на «Готовим по-сибирски»

Большая прогулка по Академгородку
На машине
5 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
14 авг в 10:30
15 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
На машине
5 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
15 авг в 08:00
16 авг в 15:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
В Сузун за сибирской монетой
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
Увлекательное путешествие по Новосибирску без скучных фактов. Познакомьтесь с историей и современностью города за два часа с остановками
Начало: Вокзальная магистраль, 1 (возле входа в отель Mari...
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 21:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00 и 21:00
Завтра в 21:00
14 авг в 21:00
3700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске
от 4000 ₽ за человека