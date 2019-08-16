Что вас ожидает

О местной кухне и не только

В уютной кулинарной студии Новосибирска вы узнаете об особенностях региональной кухни Сибири, её контрастах и многообразии. Я расскажу, как бок о бок соседствуют традиции старообрядческой, иудейской и среднеазиатской кухонь, а также старой украинской кухни переселенцев времен Столыпина.

Обед по-сибирски: готовим и едим

В компании шеф-повара вы на практике познакомитесь с премудростями сибирской кухни и своими руками приготовите несколько аутентичных русских блюд. Для мастер-класса вы сможете выбрать один их трех вариантов меню, каждый из которых включает в себя традиционные сибирские блюда, а также вкусный комплимент от шефа.

Примерное меню мастер-класса (на ваш выбор):

1. Пирожки с груздями; сборная мясная солянка; сибирские пельмени; блины с ягодным соусом; морс или травяной чай.

2. Борщ столыпинских переселенцев; жаркое из телятины в глиняных горшочках; русские оладьи; ягодный кисель.

3. Сибирская «двойная» уха (варится на очень крепком рыбном бульоне); ржаной пирог с судаком; карп на подушке из картофеля под грибным соусом; сладкие пирожки с местными дикими ягодами.

А после кулинарных трудов вас, конечно же, ждет вкуснейший сибирский обед из только что приготовленных блюд.