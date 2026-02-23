Вас ждет увлекательное путешествие по страницам кулинарной истории Сибири.
На мастер-классе «Готовим по-сибирски» вы научитесь готовить уникальные блюда, которые передают дух этого заснеженного края.
Вашим наставником будет опытный шеф-повар, который поделится не
На мастер-классе «Готовим по-сибирски» вы научитесь готовить уникальные блюда, которые передают дух этого заснеженного края.
Вашим наставником будет опытный шеф-повар, который поделится не
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍲 Уникальные рецепты сибирской кухни
- 👨🍳 Мастер-класс от шеф-повара
- 🍽️ Практическое приготовление блюд
- 🎉 Вкусный обед из приготовленных блюд
- 👶 Участие детей с 10 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс «Готовим по-сибирски» лучше всего подходит для посещения в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Новосибирске комфортная погода, что позволяет наслаждаться прогулками до и после мероприятия. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать мастер-класс, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, можно с удовольствием участвовать в мероприятии, так как оно проходит в уютной студии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кулинарная студия
Описание мастер-класса
О местной кухне и не только
В уютной кулинарной студии Новосибирска вы узнаете об особенностях региональной кухни Сибири, её контрастах и многообразии. Я расскажу, как бок о бок соседствуют традиции старообрядческой, иудейской и среднеазиатской кухонь, а также старой украинской кухни переселенцев времен Столыпина.
Обед по-сибирски: готовим и едим
В компании шеф-повара вы на практике познакомитесь с премудростями сибирской кухни и своими руками приготовите несколько аутентичных сибирских блюд:
- старосибирские купеческие щи из квашеной капусты
- пирожки с груздями
- пироги с белой рыбой
- пельмени сибирские
- сметанные прянички к чаю
А после кулинарных трудов вас, конечно же, ждет вкуснейший сибирский обед из только что приготовленных блюд.
Организационные детали
- Все ингредиенты для выбранного меню, мастер-класс от шеф-повара, аренда кулинарной студии включены в стоимость экскурсии.
- Дети могут участвовать в мастер-классе с 10 лет, дети до 10 лет могут присутствовать на мастер-классе бесплатно.
- Если у вас есть пищевые ограничения, предупредите гида заранее, и мы внесем соответствующие коррективы в меню.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Заельцовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 63 туристов
Меня зовут Константин. Я родился и вырос в Новосибирске. Мне нравится готовить блюда разных национальных кухонь: в первую очередь, тех стран, в которых удалось побывать. Но наибольший трепет все равно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепный мастер класс!
Было очень интересно и увлекательно в процессе приготовления блюд, и не менее увлекательно потом кушать все, что приготовили)
Получилось оооочень много вкусной еды, которую даже забрали с собой)
Получила огромное удовольствие. Большое спасибо Константину!
Было очень интересно и увлекательно в процессе приготовления блюд, и не менее увлекательно потом кушать все, что приготовили)
Получилось оооочень много вкусной еды, которую даже забрали с собой)
Получила огромное удовольствие. Большое спасибо Константину!
+2
Константин
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова. Заезжайте еще, придумаем что-нибудь новое;)))
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Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение.
Очень компетентный, образованный, в меру юморной человек. Очень рада нашему знакомству.
Мы
Очень компетентный, образованный, в меру юморной человек. Очень рада нашему знакомству.
Мы
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Я
В Рождество мы с подругами решили поучиться готовить по-сибирски))) Экскурсия изначально ориентирована на гостей города, поэтому такое название и меню. В начале при бронировании как раз меню немного расстроило, но
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М
В конце лета были на кулинарном мастер-классе от Константина. Впечатления после мероприятия были отличные!
Во-первых, приготовили много любимых блюд. Особенно понравились кислые Щи и печенье))). Во-вторых, получили удовольствие от совместной готовки
Во-первых, приготовили много любимых блюд. Особенно понравились кислые Щи и печенье))). Во-вторых, получили удовольствие от совместной готовки
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Г
11 мая мы с подругой посетили мастер класс Готовим по- сибирски! Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы получили огромное удовольствие от общения с Константином, узнали секретики приготовления,казалось
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Н
Благодарим Константина за приятную обстановку, полезную информацию, возможность поделать руками и невероятно вкусную еду!
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