Вас ждет увлекательное путешествие по страницам кулинарной истории Сибири.На мастер-классе «Готовим по-сибирски» вы научитесь готовить уникальные блюда, которые передают дух этого заснеженного края.Вашим наставником будет опытный шеф-повар, который поделится не

только техниками приготовления, но и историями, которые стоят за каждым рецептом. Вы попробуете свои силы в создании настоящих сибирских пельменей, пирогов и других блюд, выбрав один из предложенных вариантов меню. После мастер-класса вы сможете насладиться собственноручно приготовленным обедом, ощутив всю полноту и богатство вкуса сибирской кухни. Все необходимые ингредиенты уже включены в стоимость, так что вам остается только прийти и погрузиться в мир кулинарии. Мы учтем любые ваши пищевые предпочтения, чтобы ваш опыт был не только познавательным, но и комфортным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс «Готовим по-сибирски» лучше всего подходит для посещения в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Новосибирске комфортная погода, что позволяет наслаждаться прогулками до и после мероприятия. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать мастер-класс, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, можно с удовольствием участвовать в мероприятии, так как оно проходит в уютной студии.

Сейчас август — это идеальное время.