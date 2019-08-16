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Приготовить аутентичные русские блюда на кулинарном мастер-классе в центре Новосибирска

Константин
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Константин – ваш гид
В сибирской кухне — вся история древнего края, от старообрядчества до переселений времен Столыпина.

На кулинарном мастер-классе вы познакомитесь с Новосибирском через его кулинарные традиции и под руководством шеф-повара приготовите несколько характерных сибирских блюд — от горячего пирога с судаком до знаменитых пельменей.
4000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча у метро «Заельцовская»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!

Что вас ожидает

О местной кухне и не только
В уютной кулинарной студии Новосибирска вы узнаете об особенностях региональной кухни Сибири, её контрастах и многообразии. Я расскажу, как бок о бок соседствуют традиции старообрядческой, иудейской и среднеазиатской кухонь, а также старой украинской кухни переселенцев времен Столыпина.

Обед по-сибирски: готовим и едим
В компании шеф-повара вы на практике познакомитесь с премудростями сибирской кухни и своими руками приготовите несколько аутентичных русских блюд. Для мастер-класса вы сможете выбрать один их трех вариантов меню, каждый из которых включает в себя традиционные сибирские блюда, а также вкусный комплимент от шефа.

Примерное меню мастер-класса (на ваш выбор):
1. Пирожки с груздями; сборная мясная солянка; сибирские пельмени; блины с ягодным соусом; морс или травяной чай.
2. Борщ столыпинских переселенцев; жаркое из телятины в глиняных горшочках; русские оладьи; ягодный кисель.
3. Сибирская «двойная» уха (варится на очень крепком рыбном бульоне); ржаной пирог с судаком; карп на подушке из картофеля под грибным соусом; сладкие пирожки с местными дикими ягодами.

А после кулинарных трудов вас, конечно же, ждет вкуснейший сибирский обед из только что приготовленных блюд.

Организационные детали

  • Все ингредиенты для выбранного меню, мастер-класс от шеф-повара, аренда кулинарной студии включены в стоимость экскурсии.
  • Дети могут участвовать в мастер-классе с 10 лет, дети до 10 лет могут присутствовать на мастер-классе бесплатно.
  • Если у вас есть пищевые ограничения, предупредите гида заранее, и мы внесем соответствующие коррективы в меню.
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!
Готовим по-сибирски!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро «Заельцовская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Меня зовут Константин. Я родился и вырос в Новосибирске. Мне нравится готовить блюда разных национальных кухонь: в первую очередь, тех стран, в которых удалось побывать. Но наибольший трепет все равно вызывает приготовление блюд, знакомых с детства: борща столыпинских переселенцев, сибирских пельменей, жаркого в горшочках. На мастер-классе я стараюсь рассказать истории блюд, их возможные вариации от региона к региону, особенности подачи. А еще угощаю участников копчеными деликатесами собственного приготовления.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 августа 2019
13 августа были на мастер-классе у Константина. Впечатление замечательное. Сочетание профессионализма, широкой эрудиции, чувства юмора. Было интересно и очень вкусно! Спасибо, Константин!

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