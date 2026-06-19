Индивидуальная
до 4 чел.
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСамые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы за 1,5 часа
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Начало: В районе Красного проспекта
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Красный проспект - сердце Новосибирска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Сегодня в 19:00
11 авг в 19:30
от 8500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Академгородок: удивительные места и люди
Погрузитесь в атмосферу науки и культуры Академгородка. Откройте для себя архитектурные символы и живописные тропинки среди сосновых лесов
Начало: В центре Новосибирска
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Завтра в 11:00
10 авг в 11:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
Познакомиться с живой историей города наук и хранителями его традиций
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 авг в 16:00
12 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Тайны новосибирского метро
Погрузитесь в историю Новосибирска через его метро, узнайте интересные факты и насладитесь уникальными станциями подземки
Начало: На площади Гарина-Михайловского
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземные маршруты Новосибирска: история и тайны метро
Встретить северных оленей и алтайские петроглифы в уникальном метрополитене
Начало: У станции метро «Площадь Ленина»
10 авг в 12:00
11 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живые истории Академгородка
Узнать, как создавался известный на весь мир научный центр на экскурсии с местным жителем
Начало: По согласованию с гидом
Завтра в 11:00
10 авг в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы и два водопада
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Новосибирском на самолёте
Полет на самолёте над Новосибирском - это возможность увидеть город с нового ракурса, научиться управлять воздушным судном и насладиться захватывающими видами
Начало: В аэропорту «Северный»
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от 35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе жд вокзала или Оперного театра
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первомайка: криминал и железная дорога
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
Прогуляться по страницам истории города и узнать, как он стал столицей Сибири
Начало: В сквере им. Крячкова
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
Расписание: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
10 авг в 12:45
11 авг в 12:45
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новосибирск: берег правый, берег левый
Знакомство с историей города и современностью
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
10 авг в 14:30
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
Завтра в 12:00
10 авг в 06:00
от 1200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новосибирск: первое свидание
Увидеть знаковые места, узнать историю города и понять, чем он живёт сейчас
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Увидеть красивейший город Сибири, его деревянное кружево и забавные памятники
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 34 600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 авг в 16:00
12 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Новосибирске и за его пределами есть исключительные туристические достопримечательности, это архитектурные и культурные объекты, церкви и часовни, театры, а за пределами города имеются уникальные природные достопримечательности, такие как Бердские скалы и даже водопады
Новосибирск самостоятельно обойти не так легко, поэтому рекомендуем забронировать хотя бы парочку экскурсий, которые помогут вам получить более полное представление о городе. Вы сможете найти подходящие в нашем каталоге и забронировать, всё остальное возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия по Академгородку в гидом Виктором 18.06.26 прошла великолепно!
Во-первых, для четырёх пенсионерок был предоставлен супер комфортный минивэн с очень профессиональным
Во-первых, для четырёх пенсионерок был предоставлен супер комфортный минивэн с очень профессиональным
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Н
Дата посещения: 22 мая 2026
Познавательно, увлекательно.
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Н
Дата посещения: 4 мая 2026
Спасибо огромное Виктору за экскурсию, замечательная, содержательная и насыщенная. Посетила арт объекты Академгородка, узнала их историю, историю Академгородка, замечательные рассказы
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Е
Дата посещения: 17 фев 2026
Прекрасный экскурсовод! Интересно рассказывает, город понравился!
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Д
Дата посещения: 5 янв 2026
Понравилось. Гид Александр молодец.
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Д
Дата посещения: 18 дек 2025
Экскурсия пролетела в одно мгновение. Оказывается, вокзал может быть ярким отражением истории. Светлана — замечательный гид. Всё очень подробно и с увлечением рассказывает. Я осталась очень довольна экскурсией!
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О
Дата посещения: 11 дек 2025
Экскурсия по городу Новосибирск, нам очень понравилось. Виктору,выражаю огромную благодарность ,за очень интересную Экскурсию по городу,это было интересно увлекательно и познователно.
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Т
Дата посещения: 25 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Александр великолепный рассказчик, эрудированный экскурсовод, интересно подает материал.Время пролетело незаметно, хотя на улице было холодно. Рекомендую.
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Е
Дата посещения: 18 ноя 2025
Все понравилось. И организация, и прогулка, и фото). Люба прекрасный собеседник, умный, знающий, тактичный. Удачи!!!
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О
Дата посещения: 26 сен 2025
Спасибо, Галина, за организацию и сопровождение экскурсии. Общение было очень приятным и комфортным! Мы даже не ожидали, что настолько понравится ! Гид по городку Ирина безусловно профессионал. Много интересных фактов, впечатлений и фотографий, сохраним в нашей памяти:)
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Всего 2562 отзыва в Новосибирске
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Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску
Самые популярные экскурсии в Новосибирске
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Сейчас в Новосибирске можно забронировать 187 экскурсий и билетов от 700 до 35 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2562 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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