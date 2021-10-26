Экскурсии Новосибирска

Все экскурсии в Новосибирске

Доступно 70 экскурсий 🚌 в Новосибирске на 2021 год, 396 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ПешкомНа машинеНа автобусеПолеты на самолетах
Вид
Для кого
Время
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
Индивидуальная экскурсия
5
11
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города
Ежедневно по договоренности
Там, где главный вокзал
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000
за 1-12 чел.
Там, где главный вокзал
Новосибирск появился благодаря строительству Транссибирской магистрали
Ежедневно по договоренности
Добро пожаловать в Новосибирск!
Индивидуальная экскурсия
5
69
2ч 30м
2 900
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск!
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
2 000
за 1-12 чел.
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Мы прогуляемся по проспекту Маркса и я расскажу вам, где зарождалась новосибирская рок-музыка и в...
Ежедневно по договоренности
Красный проспект — сердце Новосибирска
Индивидуальная экскурсия
4.8
25
3 500
за 1-4 чел.
Красный проспект — сердце Новосибирска
Проехать по самой длинной прямой улице в мире и увидеть ее главные достопримечательности
Расточка - пролетарская Флоренция
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
1ч 30м
1 500
за 1-12 чел.
Расточка - пролетарская Флоренция
Советская архитектура достаточно спорное явление
Ежедневно по договоренности
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Индивидуальная экскурсия
5
27
5 070
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам
Чудеса "Богдашки" - достопримечательности Калининского района
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
2 000
за 1-12 чел.
Чудеса "Богдашки" - достопримечательности Калининского района
Калининский район и его центральная улица Богдана Хмельницкого - это вотчина одного из флагманов отечественного...
Ежедневно по договоренности
Открывая Новосибирск
Индивидуальная экскурсия
5
6
1ч 30м
1 700
за 1-5 чел.
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Закаменский Новосибирск
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-12 чел.
Закаменский Новосибирск
Новосибирск - столица Сибири
Ежедневно по договоренности
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
5 500
за 1-3 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Познакомиться с главными достопримечательностями центра города на авто-пешеходной экскурсии
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
Индивидуальная экскурсия
5
7
4 000
за 1-10 чел.
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
На этой экскурсии мы познакомимся с современной скульптурой Новосибирска
По договоренности
Большая прогулка по Академгородку
Индивидуальная экскурсия
5
29
5 980
за 1-10 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
1 500
за 1-12 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
На просторах России раскидано множество военных городков
Ежедневно по договоренности
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Индивидуальная экскурсия
4
1
2ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Взглянуть на загадки и достояние города через истории, собранные по материалам видных сибиреведов
Этнопарк "Территория Сибири" и Новосибирский зоопарк
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-10 чел.
Этнопарк "Территория Сибири" и Новосибирский зоопарк
Вы побываете в живописной этнической деревне посреди Заельцовского парка, где познакомитесь с историей...
По договоренности
Новосибирск в трёх измерениях
Индивидуальная экскурсия
5
56
9 100
за 1-6 чел.
Новосибирск в трёх измерениях
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Вечерний Новосибирск на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
5 000
за 1-6 чел.
Вечерний Новосибирск на автомобиле
Если вы в Новосибирске в командировке и у вас нет времени гулять по нему днём, если вам хочется вечерней...
Ежедневно по договоренности
Архитектурные эпохи Новосибирска
Индивидуальная экскурсия
4.7
15
4 000
за 1-10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Прогулка по центральному району города
Ново-Николаевск - город на Транссибе
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 000
за 1-6 чел.
Ново-Николаевск - город на Транссибе
Пешеходная экскурсия, охватывающая период от основания города (1893 г
Ежедневно по договорённости
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 980
за 1-6 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Открыть неизведанные районы города и осознать масштаб одного из главных научных центров России
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2ч 30м
2 000
за 1-12 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
На Левом берегу Новосибирска расположились два района: Ленинский и Кировский
Ежедневно по договорённости
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Индивидуальная экскурсия
5
2
30м
10 000
за 1-3 чел.
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Насладиться невероятными видами на город и северную природу с необычного ракурса
"Кругосветное путешествие" по новосибирским наукоградам
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-6 чел.
"Кругосветное путешествие" по новосибирским наукоградам
Далеко не все знают, что Новосибирск как один из главных научных центров России славен не только своим...
Ежедневно по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Новосибирска»

  • Отзыв на: Открывая Новосибирск
    Т
    Татьяна
    26 октября 2021
    5
    Наталья отличный рассказчик. Время пролетело незаметно, было очень интересно, так как Новосибирск отличается от других городов и Наталья умело это подчеркнула. То, что надо. Спасибо.
  • Отзыв на: Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
    Е
    Елена
    25 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия! Увидели Новосибирск с высоты птичьего полёта! Пилот Ян показал нам наш осенний город во всем великолепие! Очень внимательная команда инструкторов! Рекомендуем!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск!
    К
    Ксения
    20 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась, маршрут короткий, но прошлись по основным знаковым местам. Рассказ был увлекателен, были и факты и занимательные истории.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск!
    А
    Александр
    20 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Шел сильный холодный дождь, ветер постоянно отбирал зонтик. Но это нисколько не помешало нам почти 3 часа ходить с Наташей, с восторгом ей внимая, озираясь по сторонам по мановению ее руки, открывать в этом чудесном молодом городе "секретики", присущие только Новосибирску. Великолепный рассказчик Наталья еще и прекрасный проводник. Она чутко среагировала на наши просьбы поберечь старые ноги с артрозными коленками, мы не торопились, дала нам возможность посидеть погреться в чудесной кофейне (при этом продолжая повествовать и показывать нам старинные фотографии со знаковыми местами города). Пожалели только об одном - 2 дня в Новосибирске это очень мало…. Наташа задала нам такую программу, поведав о нескольких музеях, театрах и концертных залах, что мы застонали от досады. А отпуск кончился, увы!
  • Отзыв на: Красный проспект — сердце Новосибирска
    И
    Игорь
    20 октября 2021
    5
    Остались только положительные эмоции от экскурсии с Дмитрием. Встреча прошла в аэропорту в заранее оговоренное время и там мы обсудили детали маршрута. Хоть и была небольшая усталость от перелета, но практически сразу она улетучилась в разговоре с Дмитрием .Обстоятельный рассказ об истории города и его достопримечательностях увлек и время пролетело незаметно. По окончании экскурсии мы оказались там где и планировали. Большое спасибо Дмитрию. Рекомендуем.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск!
    А
    Анастасия
    19 октября 2021
    5
    Все прошло очень хорошо
  • Отзыв на: Красный проспект — сердце Новосибирска
    Н
    Надежда
    16 октября 2021
    5
    Дмитрий-замечательный гид. Забыв про усталость, мы прогулялись по Новосибирску с огромным удовольствием узнавая этот город. Экскурсия продумана до мелочей, мы увидели историю города со времени его становления до наших дней. Спасибо Дмитрию!
  • Отзыв на: Красный проспект — сердце Новосибирска
    В
    Владимир
    14 октября 2021
    4
    Компактно, содержательно.
  • Отзыв на: Большая прогулка по Академгородку
    О
    Ольга
    13 октября 2021
    5
    От лица 33 человек нашей группы "Театралы Коченево" хочу выразить благодарность Виктору за прекрасно проведенную для нас экскурсию. С хорошим знанием материала, с любовью к Академгородку и людям его создавшим!
  • Отзыв на: Открывая Новосибирск
    Е
    Елена
    10 октября 2021
    5
    Очень понравился гид. Рекомендую
🇷🇺