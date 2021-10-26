Все экскурсии в Новосибирске
Доступно 70 экскурсий 🚌 в Новосибирске на 2021 год, 396 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-12 чел.
Там, где главный вокзал
Новосибирск появился благодаря строительству Транссибирской магистрали
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 900₽
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск!
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-12 чел.
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Мы прогуляемся по проспекту Маркса и я расскажу вам, где зарождалась новосибирская рок-музыка и в...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Красный проспект — сердце Новосибирска
Проехать по самой длинной прямой улице в мире и увидеть ее главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 500₽
за 1-12 чел.
Расточка - пролетарская Флоренция
Советская архитектура достаточно спорное явление
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 070₽
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-12 чел.
Чудеса "Богдашки" - достопримечательности Калининского района
Калининский район и его центральная улица Богдана Хмельницкого - это вотчина одного из флагманов отечественного...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-5 чел.
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-12 чел.
Закаменский Новосибирск
Новосибирск - столица Сибири
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 500₽
за 1-3 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Познакомиться с главными достопримечательностями центра города на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
На этой экскурсии мы познакомимся с современной скульптурой Новосибирска
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 980₽
за 1-10 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 500₽
за 1-12 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
На просторах России раскидано множество военных городков
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Взглянуть на загадки и достояние города через истории, собранные по материалам видных сибиреведов
Индивидуальная экскурсия
8ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Этнопарк "Территория Сибири" и Новосибирский зоопарк
Вы побываете в живописной этнической деревне посреди Заельцовского парка, где познакомитесь с историей...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 100₽
за 1-6 чел.
Новосибирск в трёх измерениях
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-6 чел.
Вечерний Новосибирск на автомобиле
Если вы в Новосибирске в командировке и у вас нет времени гулять по нему днём, если вам хочется вечерней...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Прогулка по центральному району города
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-6 чел.
Ново-Николаевск - город на Транссибе
Пешеходная экскурсия, охватывающая период от основания города (1893 г
Ежедневно по договорённости
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 980₽
за 1-6 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Открыть неизведанные районы города и осознать масштаб одного из главных научных центров России
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-12 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
На Левом берегу Новосибирска расположились два района: Ленинский и Кировский
Ежедневно по договорённости
Индивидуальная экскурсия
30м
10 000₽
за 1-3 чел.
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Насладиться невероятными видами на город и северную природу с необычного ракурса
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-6 чел.
"Кругосветное путешествие" по новосибирским наукоградам
Далеко не все знают, что Новосибирск как один из главных научных центров России славен не только своим...
Ежедневно по договоренности
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Новосибирска»
- Отзыв на: Открывая НовосибирскТТатьяна26 октября 2021Наталья отличный рассказчик. Время пролетело незаметно, было очень интересно, так как Новосибирск отличается от других городов и Наталья умело это подчеркнула. То, что надо. Спасибо.
- ЕЕлена25 октября 2021Очень понравилась экскурсия! Увидели Новосибирск с высоты птичьего полёта! Пилот Ян показал нам наш осенний город во всем великолепие! Очень внимательная команда инструкторов! Рекомендуем!
- ККсения20 октября 2021Экскурсия понравилась, маршрут короткий, но прошлись по основным знаковым местам. Рассказ был увлекателен, были и факты и занимательные истории.
- ААлександр20 октября 2021Отличная экскурсия! Шел сильный холодный дождь, ветер постоянно отбирал зонтик. Но это нисколько не помешало нам почти 3 часа ходить с Наташей, с восторгом ей внимая, озираясь по сторонам по мановению ее руки, открывать в этом чудесном молодом городе "секретики", присущие только Новосибирску. Великолепный рассказчик Наталья еще и прекрасный проводник. Она чутко среагировала на наши просьбы поберечь старые ноги с артрозными коленками, мы не торопились, дала нам возможность посидеть погреться в чудесной кофейне (при этом продолжая повествовать и показывать нам старинные фотографии со знаковыми местами города). Пожалели только об одном - 2 дня в Новосибирске это очень мало…. Наташа задала нам такую программу, поведав о нескольких музеях, театрах и концертных залах, что мы застонали от досады. А отпуск кончился, увы!
- ИИгорь20 октября 2021Остались только положительные эмоции от экскурсии с Дмитрием. Встреча прошла в аэропорту в заранее оговоренное время и там мы обсудили детали маршрута. Хоть и была небольшая усталость от перелета, но практически сразу она улетучилась в разговоре с Дмитрием .Обстоятельный рассказ об истории города и его достопримечательностях увлек и время пролетело незаметно. По окончании экскурсии мы оказались там где и планировали. Большое спасибо Дмитрию. Рекомендуем.
- ААнастасия19 октября 2021Все прошло очень хорошо
- ННадежда16 октября 2021Дмитрий-замечательный гид. Забыв про усталость, мы прогулялись по Новосибирску с огромным удовольствием узнавая этот город. Экскурсия продумана до мелочей, мы увидели историю города со времени его становления до наших дней. Спасибо Дмитрию!
- ВВладимир14 октября 2021Компактно, содержательно.
- Отзыв на: Большая прогулка по АкадемгородкуООльга13 октября 2021От лица 33 человек нашей группы "Театралы Коченево" хочу выразить благодарность Виктору за прекрасно проведенную для нас экскурсию. С хорошим знанием материала, с любовью к Академгородку и людям его создавшим!
- Отзыв на: Открывая НовосибирскЕЕлена10 октября 2021Очень понравился гид. Рекомендую