Наталья отличный рассказчик. Время пролетело незаметно, было очень интересно, так как Новосибирск отличается от других городов и Наталья умело это подчеркнула. То, что надо. Спасибо.

А Александр 5

Отличная экскурсия! Шел сильный холодный дождь, ветер постоянно отбирал зонтик. Но это нисколько не помешало нам почти 3 часа ходить с Наташей, с восторгом ей внимая, озираясь по сторонам по мановению ее руки, открывать в этом чудесном молодом городе "секретики", присущие только Новосибирску. Великолепный рассказчик Наталья еще и прекрасный проводник. Она чутко среагировала на наши просьбы поберечь старые ноги с артрозными коленками, мы не торопились, дала нам возможность посидеть погреться в чудесной кофейне (при этом продолжая повествовать и показывать нам старинные фотографии со знаковыми местами города). Пожалели только об одном - 2 дня в Новосибирске это очень мало…. Наташа задала нам такую программу, поведав о нескольких музеях, театрах и концертных залах, что мы застонали от досады. А отпуск кончился, увы!