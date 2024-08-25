Экскурсия по Академгородку в Новосибирске - это уникальная возможность познакомиться с местом, где работают выдающиеся учёные и проводятся масштабные исследования. Вы узнаете о первых учёных, успехах сибирской науки и планах
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Академгородок — это, прежде всего, люди. Мы команда тех, кто родился, вырос, учился, работает и живёт здесь, знает историю, то, что происходит в настоящем и что планируется в будущем. Можно сказать, мы — команда амбассадоров. На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу первого в мире междисциплинарного научного центра.
- Вы увидите памятник лабораторной мыши и приручённым лисам с академиком Беляевым, Институт ядерной физики СО РАН, НИИ цитологии и генетики и ещё десятки НИИ, скромно спрятанных среди векового леса
- Узнаете о «Сибирском Хогвартсе», который собирает талантливых школьников со всей страны, имеющих способности и интерес к изучению математики, физики, биологии и химии
- Присядете на самую умную лавочку-шпаргалку
- Познакомитесь с Новосибирским государственным университетом, в котором учились многие известные люди
- Заглянете в Дом учёных СО РАН, где царит уютная интеллектуальная атмосфера и есть всё необходимое для обмена научной информацией и полноценного отдыха
- Посмотрите на «Гусей» — известный на весь мир Технопарк, узнаете о его кластерах, инноваторах и программе акселератора А-Старт
- Поднимитесь на 13 этаж (если будет возможность). Там расположена Точка кипения, смотровая площадка и стеклянный пол перехода между башнями
- Прогуляетесь по самой умной улице — проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту и не менее интересным местам
- Пройдёте по улице, которая в 1967 году получила приз Международной выставки как самая стильная модернистская улица мира
Каждое из этих мест хранит уникальные тайны, историю и легенды, которыми мы с радостью поделимся с вами.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию проведёт гид нашей команды — житель Академгородка
- По желанию и предварительной договорённости можем также посетить:
— Музей вычислительной техники (350 ₽/взрослые, 300 ₽/школьники, студенты, пенсионеры)
— Гостиную учёного в стенах «АкадемВЦентре» (350 ₽)
— Музей археологии и этнографии (100–200 ₽)
— Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (300 ₽/взрослые, 150 ₽/школьники, пенсионеры)
— Интерактивный Музей эволюции земли (400 ₽/взрослые, 300 ₽/студенты, 200 ₽/дошкольники, школьники, пенсионеры)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома учёных
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 283 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
25 авг 2024
Отличная получилась прогулка с Ириной!
Огромное ей спасибо за это!
Много было и исторических фактов и современных моментов, очень много мест успели посмотреть.
В эксклюзивные места даже попали, благодаря возможностям гида.
Ещё раз огромное спасибо и гиду и организаторам!
Огромное ей спасибо за это!
Много было и исторических фактов и современных моментов, очень много мест успели посмотреть.
В эксклюзивные места даже попали, благодаря возможностям гида.
Ещё раз огромное спасибо и гиду и организаторам!
Е
Евгений
19 авг 2024
Были компанией друзей. Понравилось очень-очень!!! Гид отлично знает и любит АкадемГородок, очень приятная как человек и профессионал. Рекомендую даже жителям Новосибирска, кто не однократно бывал в Академе
Катя
17 авг 2024
Отличная экскурсия, очень зашла и детям 11-12 лет и взрослым.
Лада
11 авг 2024
Хочу отметить гида Анастасию как умного, прекрасного, интересного, увлеченно собеседника. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень интересно, познавательно, интеллектуально. Спасибо за новые знания и с пользой проведенное время. Хочу отметить также работу Галины, которая максимально внимательно отнеслась к вопросу как добраться до Академгородка и дала понятные разъясненя. Мы справились. Вы команда!
Е
Елена
2 авг 2024
Спасибо за прекрасную организацию экскурсии и дейстаителбно индивидуальный подход! Прекрасный экскурсовод Анастасия влюбила нас в Академгородок и его жителей;)
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 9 334₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 9 334₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.