Экскурсия по Академгородку в Новосибирске - это уникальная возможность познакомиться с местом, где работают выдающиеся учёные и проводятся масштабные исследования. Вы узнаете о первых учёных, успехах сибирской науки и планах

Академгородка 2.0. В ходе экскурсии посетите памятник лабораторной мыши, Институт ядерной физики СО РАН, НИИ цитологии и генетики, Новосибирский государственный университет и Технопарк. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет, её проведёт житель Академгородка

Описание экскурсии

Академгородок — это, прежде всего, люди. Мы команда тех, кто родился, вырос, учился, работает и живёт здесь, знает историю, то, что происходит в настоящем и что планируется в будущем. Можно сказать, мы — команда амбассадоров. На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу первого в мире междисциплинарного научного центра.

Вы увидите памятник лабораторной мыши и приручённым лисам с академиком Беляевым, Институт ядерной физики СО РАН, НИИ цитологии и генетики и ещё десятки НИИ, скромно спрятанных среди векового леса

памятник лабораторной мыши и приручённым лисам с академиком Беляевым, Институт ядерной физики СО РАН, НИИ цитологии и генетики и ещё десятки НИИ, скромно спрятанных среди векового леса Узнаете о «Сибирском Хогвартсе», который собирает талантливых школьников со всей страны, имеющих способности и интерес к изучению математики, физики, биологии и химии

о «Сибирском Хогвартсе», который собирает талантливых школьников со всей страны, имеющих способности и интерес к изучению математики, физики, биологии и химии Присядете на самую умную лавочку-шпаргалку

на самую умную лавочку-шпаргалку Познакомитесь с Новосибирским государственным университетом, в котором учились многие известные люди

с Новосибирским государственным университетом, в котором учились многие известные люди Заглянете в Дом учёных СО РАН, где царит уютная интеллектуальная атмосфера и есть всё необходимое для обмена научной информацией и полноценного отдыха

в Дом учёных СО РАН, где царит уютная интеллектуальная атмосфера и есть всё необходимое для обмена научной информацией и полноценного отдыха Посмотрите на «Гусей» — известный на весь мир Технопарк, узнаете о его кластерах, инноваторах и программе акселератора А-Старт

— известный на весь мир Технопарк, узнаете о его кластерах, инноваторах и программе акселератора А-Старт Поднимитесь на 13 этаж (если будет возможность). Там расположена Точка кипения, смотровая площадка и стеклянный пол перехода между башнями

на 13 этаж (если будет возможность). Там расположена Точка кипения, смотровая площадка и стеклянный пол перехода между башнями Прогуляетесь по самой умной улице — проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту и не менее интересным местам

по самой умной улице — проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту и не менее интересным местам Пройдёте по улице, которая в 1967 году получила приз Международной выставки как самая стильная модернистская улица мира

Каждое из этих мест хранит уникальные тайны, историю и легенды, которыми мы с радостью поделимся с вами.

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