«Город в городе»

Левый берег традиционно считается промышленной окраиной, плавно переходящей в спальный район огромных масштабов. Отчасти это представление верно, однако, в быстрорастущем Новосибирске регулярно рождались образцы «города в городе». Промышленные окраины с примыкавшими жилыми кварталами часто становились самодостаточными островками, чья повседневная жизнь отличалась от жизни остального города и вместе с тем формировала её. При этом Ленинский район сумел сочетать в себе дворцы сталинской эпохи и убогие трущобы для рабочих, трудившихся на гигантах сибирской индустрии.

Сад Кирова

Наша экскурсия ⛳ начнётся в Саду Кирова — уникальном парке 🌳, разбитом на фоне заводских труб и градирен сразу после войны. Далее мы проследуем по улице Станиславского — главной фасадной улице Ленинского района, послушаем истории 📖 появления великолепных образцов сталинской архитектуры.

Посёлок в стиле «конструктивизм»

По ходу движения мы несколько раз «нырнём» вглубь кварталов, чтобы посмотреть на уникальный посёлок «Сибкомбайнстроя», построенный немецким архитектором Эрнстом Маем в модном когда-то стиле «конструктивизм», а также взглянуть на «надстроенные дома» и деревянные бараки, в которых до сих пор живут люди.

Монумент Славы

Кроме того, мы обязательно посетим Монумент Славы — один из крупнейших комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне, расположенный «в тыловой части» страны. А также взглянем на обычную пятиэтажку, которая за четверть века до 11 сентября 2001 года стала объектом авиационного тарана. Там вы услышите драматичную историю о людских страстях, приведших к этой страшной трагедии.