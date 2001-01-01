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Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского

4.8
4 отзыва
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
На Левом берегу Новосибирска расположились два района: Ленинский и Кировский.

Считается, что здесь промышленная окраина плавно перетекает в спальные районы.

Местные жители скорее всего выделят Монумент Славы для посещения на Левом берегу.

Но здесь есть множество других интересных мест.

Я помогу взглянуть на привычный район под другим углом.

Сталинская архитектура и дома в стиле конструктивизм на фоне заводских труб.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского

Что вы увидите

  • Сад Кирова
  • Улица Станиславского
  • Посёлок «Сибкомбайнстроя»
  • Монумент Славы
«Город в городе»
Левый берег традиционно считается промышленной окраиной, плавно переходящей в спальный район огромных масштабов. Отчасти это представление верно, однако, в быстрорастущем Новосибирске регулярно рождались образцы «города в городе». Промышленные окраины с примыкавшими жилыми кварталами часто становились самодостаточными островками, чья повседневная жизнь отличалась от жизни остального города и вместе с тем формировала её. При этом Ленинский район сумел сочетать в себе дворцы сталинской эпохи и убогие трущобы для рабочих, трудившихся на гигантах сибирской индустрии.
Сад Кирова
Наша экскурсия ⛳ начнётся в Саду Кирова — уникальном парке 🌳, разбитом на фоне заводских труб и градирен сразу после войны. Далее мы проследуем по улице Станиславского — главной фасадной улице Ленинского района, послушаем истории 📖 появления великолепных образцов сталинской архитектуры.
Посёлок в стиле «конструктивизм»
По ходу движения мы несколько раз «нырнём» вглубь кварталов, чтобы посмотреть на уникальный посёлок «Сибкомбайнстроя», построенный немецким архитектором Эрнстом Маем в модном когда-то стиле «конструктивизм», а также взглянуть на «надстроенные дома» и деревянные бараки, в которых до сих пор живут люди.
Монумент Славы
Кроме того, мы обязательно посетим Монумент Славы — один из крупнейших комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне, расположенный «в тыловой части» страны. А также взглянем на обычную пятиэтажку, которая за четверть века до 11 сентября 2001 года стала объектом авиационного тарана. Там вы услышите драматичную историю о людских страстях, приведших к этой страшной трагедии.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Остановка «Сад Кирова»
Место завершения
🏁 По договорённости
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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4 отзыва оставили туристы

Андрей П. проводит ещё 5 экскурсий

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